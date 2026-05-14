El presidente Yamandú Orsi fue entrevistado por el canal de Youtube Casillero Vacío, y la nota tuvo como disparador el primer aniversario del fallecimiento del expresidente José Mujica. Durante 45 minutos, Orsi fue consultado por el legado de Mujica, y luego se le preguntó por varios temas.

Uno de ellos fue la religión, en el contexto de que Uruguay es un país “súper laico”, dijo Orsi, y agregó: “Pero nos fuimos de mambo, me parece. Y creo que también nos tenemos que hacer cargo: subestimamos la espiritualidad. ¿Sabés dónde lo ves? En aquella gente que quedó tirada al costado del camino, que las adicciones o que el abandono la llevaron a ser 'población sobrante'; en muchos casos, la piola de la que se agarra mucha gente es la espiritualidad”, sostuvo.

Consultado concretamente sobre si cree que la izquierda subestimó la espiritualidad, Orsi dijo que fue “la izquierda y el Uruguay entero”, porque “eso es muy uruguayo”. Recordó cuando dijo algo que “generó lío”, que “el tema adicciones lo trabajan mejor las iglesias que el Estado”. “Y en la pandemia, por supuesto, el Estado salió, con comedores, merenderos, y las religiones hacían lo suyo, católica, evangélica...”, agregó.

Más adelante, el mandatario insistió: “Uruguay heredó una tradición muy laicista, pero a veces hemos despreciado el rol que cumple la espiritualidad. Ahí hay un capítulo que me gustaría explorar bastante más, por la gente que está más complicada”. Agregó que esto ya lo veía cuando era intendente de Canelones, y fue en esa época cuando dijo la frase sobre el Estado y las adicciones. “En Uruguay, decir que el Estado no cumple mejor que la religión es como... Eso lo decía Pepe también”, acotó.

Por otro lado, consultado sobre la situación de la seguridad y el narcotráfico, Orsi dijo que no se puede “explicar todo por un tema social”, y puso como ejemplo el “discurso viejo” de que “la situación social te lleva a que pase tal cosa”. “Sí, la situación social, la marginalidad empuja a, pero tenés algo que te aparece por otro lado, que tiene que ver con un sofisticado plan de negocios; de eso se trata el narcotráfico, que se te mete por lugares donde no te das cuenta: te entra con un escritorio, no con una persona armada”, dijo. Por lo tanto, sostuvo que “acá hay que aplicar mucho más inteligencia de lo que se aplicaba” y es “multidimensional”.

“La izquierda discutió durante mucho tiempo si solo tenés que golpear en lo macro, y lo micro lo dejás. No, no, la señora que vive en la esquina también necesita que le resuelvas, y a veces lo simbólico tiene un peso enorme”, señaló. Por último, dijo que “si en un barrio la seguridad te la brinda el narco, y no el Estado, ya ahí perdiste”, y América Latina “está llena de eso”.