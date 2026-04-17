La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores recibió este jueves por la tarde al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, así como a representantes del Sindicato Único de Trabajadores Gremiales y Afines (Sutiga) y de la Unión de Trabajadores del Mides (Utmides) para informarse sobre el conflicto por atrasos en el pago de salarios de los trabajadores tercerizados del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

La secretaria general del Sutiga, Nadia dos Santos, llamó a “encontrar una solución en la inmediatez” y “solucionar sobre todo la demanda de los atrasos salariales”. Denunció que existen siete organizaciones que nuclean a trabajadores tercerizados que sufren atrasos parciales o completos en el pago de salarios correspondientes a marzo.

Consultado al respecto, el secretario de tercerizados del sindicato, Diego Andrada, dijo que si bien se desconoce la cifra exacta de trabajadores afectados, tan solo una de las organizaciones nuclea alrededor de 1.100 trabajadores, por lo que en suma constituyen “un universo bastante grande”.

Andrada recordó que los atrasos datan más allá de este conflicto en particular, y notó que desde las propias organizaciones se les transmite a los trabajadores que bajo la modalidad actual no tienen asegurados los salarios “en ningún mes”. El sindicalista acusó que un relevamiento efectuado por el Sutiga durante la actual administración recoge que “el 95% de las organizaciones siempre tuvo un atraso”, lo que lo vuelve “bastante grande”.

“Queremos salir del conflicto, no podemos estar eternamente en conflicto y queremos que al ministerio le vaya bien. Somos los principales afectados. Si al ministerio le va bien, a los trabajadores le va a ir bien”, evaluó.

Utmides cuestiona precarización de las políticas mediante tercerizaciones

Por su parte, desde la Utmides manifestaron en rueda de prensa que, si bien comparten algunos aspectos de la estrategia nacional para personas en situación de calle que pretende impulsar el gobierno, también ven con preocupación que el anuncio no implica cambios en la forma en las que la cartera dispone de los recursos humanos.

En esta línea, el directivo Carlos Moreira aseveró que el modelo de trabajadores tercerizados a través de organizaciones de la sociedad civil “no le suma nada a la tarea” y que, a su entender, “simplemente se usan para hacerse de recursos humanos de forma precaria”. Moreira caracterizó esto como “el problema de fondo”, y dijo que “complejiza el pago de salarios a trabajadores y trabajadoras por la cantidad de convenios”, que exceden los 500.

En tanto, la presidenta de Utmides, Ana Castelluccio, expresó su solidaridad con los trabajadores tercerizados, en tanto desde el sindicato entienden que el pago de salarios “es una de las obligaciones que tiene cualquier patrón”. “Si entendemos como uruguayas y como uruguayos que lo que necesitamos es jerarquizar una política pública como es la de calle, entonces no podemos hacerlo a través del trabajo precario”, valoró.

En esta línea, Moreira apuntó a la Ley de Presupuesto aprobada el año pasado, que permite a los ministerios llevar adelante reestructuras, entre ellos el Mides. El dirigente sindical acusó que el Mides cuenta con “una estructura totalmente obsoleta” e indicó que la última vez que sucedió un proceso de tales características fue en 2013, pero que “ha cambiado muchísimo”. Así, llamó a “volver a tener esas políticas con trabajadores y trabajadoras del ministerio”.

Civila: “puede haber situaciones” de atrasos

Civila reconoció en diálogo con Canal 5, tras la reunión de la comisión, que “puede haber situaciones” de “atrasos de partidas, que “muchas veces se originan en problemas en las rendiciones de cuentas de las propias organizaciones o en otros factores”, como el funcionamiento de “la propia administración pública”. Pero destacó que se trata de “un problema que viene en descenso, producto de medidas que nosotros hemos tomado”. Entre otras, destacó que se están haciendo cambios en el sistema de rendición de cuentas de las organizaciones, “incorporando tecnología”.

De todos modos, el ministro dijo que no estará conforme con la situación “hasta que [no] haya un trabajador que no cobre en fecha y hasta que no se respeten todos los derechos de los trabajadores”. “Seguimos trabajando, venimos avanzando y el problema viene disminuyendo”, expresó.