Este martes el Palacio Santos fue sede de una nueva reunión entre autoridades de los gobiernos de Uruguay y Argentina, en el marco de las diferencias entre ambos países en relación con la planta de hidrógeno verde que la empresa HIF Global pretende construir en Paysandú.

El encuentro estuvo encabezado por el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, y su par argentino, Pablo Quirno. También participaron, como parte de la delegación argentina, el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el intendente de la ciudad de Colón, José Luis Walser. En representación de Uruguay, además de Lubetkin, estuvieron la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera.

Al término del encuentro, las dos delegaciones emitieron un comunicado conjunto, en el que se manifestó que durante la reunión las autoridades uruguayas “actualizaron el estado de situación del proyecto e informaron sobre la firma del memorándum de entendimiento con la empresa HIF”. Además, se conversó sobre la “elaboración de los términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental del proyecto” y acerca de la “presentación de dicho estudio por parte de la empresa, el cual se encuentra en proceso de evaluación por parte del Ministerio de Ambiente”.

En el comunicado también se resaltó que las autoridades uruguayas transmitieron que “se encuentran analizando otras eventuales localizaciones alternativas que permitan un mejor aprovechamiento de ventajas logísticas y técnicas”. En ese sentido, el canciller argentino “expresó su satisfacción por el análisis que las autoridades uruguayas, en el marco de sus decisiones soberanas, se encuentran realizando sobre otras eventuales localizaciones, hecho que contempla el especial interés argentino de extremar los recaudos para evitar efectos perjudiciales sobre las actividades económicas preexistentes de las poblaciones ribereñas, vinculadas al uso óptimo y racional del río Uruguay”.

En qué estamos

Más allá del comunicado, Lubetkin y Quirno brindaron –también en conjunto– declaraciones a la prensa. El canciller uruguayo dijo que lo que viene sucediendo con las autoridades argentinas es un “proceso” vinculado a una iniciativa privada que puede llegar a tener “un rol extraordinario” en una zona del país “sensible desde el punto de vista del desarrollo”. Según Lubetkin, se está “avanzando mucho tanto en el ámbito ambiental como en el ámbito de la relocalización”.

“Estamos muy conformes con el nivel de avance”, manifestó, por su parte, Quirno. El canciller argentino destacó la “generosidad” del gobierno uruguayo, que eligió el camino del diálogo, a pesar de tener “todo el derecho de realizar y de aceptar las inversiones que cumplan con los requisitos” establecidos en su territorio.

“Estamos buscando evitar conflictos, estamos evitando tener problemas a futuro”, expresó Quirno. “Como ya tuvimos una experiencia muy mala, que tanto nos afectó desde el punto de vista económico y de las mismas relaciones, ese es el punto de partida donde dijimos: ‘Por aquí no’”, agregó en la misma línea Lubetkin, en referencia al histórico conflicto por la instalación de la planta de Botnia en Fray Bentos.

Quirno también se refirió a la demanda que actualmente se tramita en tribunales argentinos contra el proyecto, a partir de una denuncia que fue presentada el 12 de marzo por los diputados argentinos Guillermo Michel y Marianela Marclay y por el senador Adán Bahl. El canciller argentino calificó de “prematura” la judicialización que se le dio al caso por parte de los legisladores y consideró que la acción llevada adelante tiene un “fin político interno” que, en su caso, no le “gusta mucho”.

“El pueblo uruguayo tiene que estar absolutamente tranquilo de que Argentina tiene una posición muy conciliatoria y muy proinversión; no es una cuestión en contra de Uruguay de tratar de frenar proyectos de inversión, la región necesita mayor inversión, nosotros nos estaríamos tirando también un tiro en el pie si ponemos obstáculos”, subrayó el integrante del gobierno de Javier Milei.

La relocalización y siguientes pasos

Quirno evitó pronunciarse sobre la posible relocalización del proyecto. Lubetkin, en tanto, manifestó que solamente “cuando termine de madurar” ese planteo, se dará a conocer formalmente. El canciller uruguayo señaló que, más allá de lo que hace a la relocalización, existe la necesidad de avanzar en la autorización ambiental y en los costos de la energía que tendrá la planta.

Según supo la diaria, en la negociación en curso entre la empresa y el gobierno uruguayo se maneja que la planta de hidrógeno verde se construya en un predio de Ancap, también ubicado en Paysandú; también se ha planteado que HIF Global utilice para la construcción el pórtland que la empresa estatal produce en el departamento. Todo esto, no obstante, todavía está sujeto a las autorizaciones ambientales.

Por su parte, Olivera dijo en una rueda de prensa que el lugar que se maneja para la relocalización “ofrece mejores ventajas” para el funcionamiento del proyecto. “Tiene acceso al tren, tiene acceso a la ruta nacional, tiene acceso a energía, es un predio que ya está categorizado como de uso industrial, está más cerca de la fuente de CO2 biogénico, y aparte saldría de la línea de afectación que Argentina ha mostrado como un problema”, resaltó el intendente de Paysandú.

Sin embargo, Olivera aseguró que en la reunión de este martes en el Palacio Santos no se habló de un lugar en específico y recalcó que, en caso de que se concrete la relocalización, será necesario un nuevo estudio de impacto ambiental. “Estamos hablando de una inversión de 5.300 millones de dólares, la mayor en la historia de Uruguay”, recordó el jefe departamental.

Según Olivera, esta etapa de definición “es el momento en el que más diligente tiene que ser” el gobierno uruguayo, “para dar las señales que tiene que dar para que se concrete la inversión”.

Desde HIF Global señalaron a la diaria que por el momento no van a hacer declaraciones con relación a las distintas novedades que vienen surgiendo en esta etapa del proceso de diálogo entre los gobiernos de Uruguay y Argentina.