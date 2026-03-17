El gobernador de la provincia argentina de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, reafirmó su rechazo a la planta de producción de metanol y gasolina sintética a partir de hidrógeno verde que la compañía HIF Global pretende construir en Paysandú, unida a la ciudad entrerriana de Colón por el puente General Artigas. Las autoridades entrerrianas, así como organizaciones de Colón, han solicitado en diferentes instancias a Uruguay que se relocalice la planta que se ubicaría en un padrón lindero al río Uruguay, al área protegida Islas del Queguay y a tres kilómetros de Colón.

“No podemos permitir una nueva Botnia”, afirmó Frigerio en referencia al conflicto que mantuvieron Argentina y Uruguay por la instalación de esa planta de celulosa (actual UPM) en Fray Bentos. En un encuentro en Colón este lunes, del que compartió un fragmento en sus redes sociales, el gobernador señaló que, a diferencia de lo que ocurrió en torno a Botnia –cuya construcción comenzó en 2005 y finalizó en 2007–, se han mantenido reuniones antes de que la obra se ponga en marcha “para evitar que esto prospere, es decir, estamos aprendiendo de los errores que cometió Argentina no hace mucho tiempo”.

Frigerio aseguró que están “analizando el estudio de impacto ambiental para ir con todas las de la ley para evitar que esto prospere”. “Ese es el compromiso que yo di”, agregó, y llamó a deponer “los intereses berretas de la política y a trabajar codo a codo para lograr el objetivo de preservar la identidad, la cultura y los puestos de trabajo de la región, que es lo único que nos debe interesar a todos los que estamos acá”.

“Estamos a tiempo, estamos haciendo las cosas que no se hicieron en aquel momento, lamentablemente, y que provocaron ese conflicto que duró tantos años con el pueblo hermano uruguayo, y ese trabajo en conjunto, estoy seguro, va a dar buenos resultados, como no ocurrió en aquel momento”, dijo Frigerio. No obstante, advirtió: “Si tenemos que ir a La Haya [sede de la Corte Internacional de Justicia], vamos a La Haya. Si tenemos que ir a la Corte de Derechos Humanos, vamos a la Corte de Derechos Humanos; a todos lados vamos a ir”.

En X, Frigerio señaló que mantuvo “varias reuniones desde el minuto cero con autoridades de Uruguay para dejar clara nuestra posición: la refinería de combustibles sintéticos proyectada en Paysandú tiene que relocalizarse”. Destacó que se consiguió que el estudio de impacto ambiental incluya a Colón y ahora seguirán “muy de cerca sus conclusiones para definir los próximos pasos”.

Hace unos días HIF Global presentó la solicitud de Autorización Ambiental Previa ante la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente e informó que “los próximos pasos consideran la continuidad del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, que incluye intercambios técnicos con el Ministerio de Ambiente y el proceso de participación ciudadana, que incluye la preparación y realización de una audiencia pública”.

Además del rechazo desde el gobierno de Entre Ríos, a nivel nacional, los diputados Guillermo Michel, Adán Bahl y Marianela Marclay, del peronismo, impulsaron una demanda civil contra el Estado uruguayo y HIF “ante el incumplimiento del Estatuto del Río Uruguay y la jurisprudencia de la Corte Internacional de La Haya en el caso ‘Botnia-UPM’”. A través de X, Michel solicitó que “se adopten las medidas necesarias y razonables para que no se produzca un daño irreparable en el ambiente”. Cuestionó que “Uruguay avanza unilateralmente otorgando autorizaciones, permisos y aceptando documentación de la firma empresarial, pero por fuera de la Comisión Administradora del Río Uruguay, en donde se encuentra obligado a presentar toda la documentación y estudios para que Argentina controle y evalúe el proyecto de la obra en resguardo del ambiente y sanidad del río Uruguay”.

El diputado también apuntó contra la “falta de gestión” del gobierno provincial. “Con la planta de combustibles sintético Frigerio quiere hacer como con la provincia: flotar. Por eso decidimos accionar judicialmente con esta medida preventiva que permitirá impulsar estudios ambientales y medidas de prevención”, apuntó.