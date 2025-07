Para la ministra de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Lucía Etcheverry, la afirmación de que en el período de gobierno de Luis Lacalle Pou hubo una “inversión histórica” en infraestructura “hay que relativizarla”.

Etcheverry señaló en la diaria Radio que el país ha tenido un “proceso de acumulación de inversión en infraestructuras desde 2005”, y sostuvo que “buena parte” de las inversiones del período pasado “tiene que ver con firmas de contratos de participación público-privada que ya venían de años atrás, porque llevan muchísimo tiempo”.

De cualquier forma, la ministra señaló que “lo que importa es si esa inversión fue efectivamente respondiendo a una necesidad estratégica de la carga o de la movilidad humana, o fue a los efectos de una iniciativa que legítimamente presenta una empresa, pero que no necesariamente es la obra prioritaria que resuelve”, como, sostuvo, “pasó en el gobierno pasado”.

Al respecto, la titular del MTOP mencionó la doble vía de la ruta 5, que se extiende en el mismo trazado del Ferrocarril Central, mientras que “al norte de Durazno hay una situación compleja por la cantidad de carga, sobre todo forestal, que llega hacia esa zona”, por lo que “hubiera sido interesante analizarlo”. Según Etcheverry, el fundamento de por qué se eligió priorizar la doble vía fue “porque el ferrocarril iba a demorar, tenía dificultades”, pero “lo cierto es que hoy el Ferrocarril Central está funcionando –el 100% de la pasta de celulosa se traslada al puerto por el ferrocarril– y la ruta 5 hace cuatro años que está en obra y no está terminada”.

La ministra apuntó además que productores de Florida han “planteado problemas increíbles” en torno a la ruta 5, que representa su única “posibilidad de conectar con el resto del departamento y del país”. Etcheverry explicó que sus campos están divididos por la ruta 5 y, mientras que “antes cruzaban una senda, hoy tienen que cruzar las cuatro”. Mencionó que los productores pidieron como mínimo tres metros de trinchera “para que también pudieran, además de los animales, cruzar el tractor con los fardos para alimentar”, pese a lo que se construyeron 2,75 metros.

Por otra parte, si bien puntualizó que la doble vía de la ruta 9 “es muy buena”, señaló que actualmente hay “gastos de mantenimiento que se duplican, que no estuvieron considerados”. La ministra dijo que no es factible que se invierta en vialidad “solamente pateando para adelante y que se arregle como pueda el gobierno que venga”, y afirmó que la anterior administración “dejó bastante comprometidos los recursos”.

“El tema es cómo tú marcás las prioridades cuando efectivamente tenés compromisos tan complejos. Porque quedaron muchos recursos que debieron ser pagos en 2024, obras que tendrían que haber sido pagas en 2024 y que tuvimos que enfrentarlas en 2025, con la solicitud al Ministerio de Economía de refuerzos presupuestales”, afirmó la titular del MTOP, no sólo en referencia a los 144 millones de dólares que el gobierno acordó pagar al consorcio responsable del Ferrocarril Central para evitar un proceso de arbitraje internacional, sino también por obras de vialidad.

“Los problemas de trazabilidad, de profesionalización del transporte de carga, siguen vigentes”

El director nacional de Transporte, Felipe Martín, informó en Búsqueda que el MTOP ya tiene “muy avanzado” un nuevo sistema de control de camiones. Durante el gobierno anterior se dejó sin efecto el Sistema Integral de Control de Transporte de Cargas (Sictrac), que fue sustituido por el Sistema de Gestión de Flota (Sigeflot), que, según señaló Etcheverry, tampoco se implementó. “Los problemas de trazabilidad, de profesionalización del transporte de carga, siguen vigentes”, sostuvo la ministra, y acotó que hay mesas de trabajo con las gremiales del transporte de carga, nacionales e internacionales, en donde se ha puesto de manifiesto “que la regulación es importante”.

“Hoy a lo que vamos es a un camino de tener garantías de trazabilidad de la carga”, afirmó. Aclaró que esto no supone volver al Sictrac, sino a la guía de carga establecida por ley en 2001 –y modificada en 2013-. “Lo que se puso sobre la mesa es cumplir con la ley, incorporar la tecnología actual, generar la aplicación a partir de esta tecnología para dar esa trazabilidad, que es garantía para el propietario de la carga, que es garantía para el transportista, que es garantía para la ciudadanía, en aras de cuidar una inversión tan importante y gravitante como es la que se hace”, expresó Etcheverry. La ministra apuntó, además, que esto no supone “ningún tipo de costo extra”, dado que se utiliza tecnología que ya existe. “No debe haber empresa de transporte hoy que no tenga GPS en sus unidades”, resaltó.

Sobre el arbitraje internacional iniciado por Montecon: “Tenemos que manejarnos con cautela, pero con mucha firmeza”

Etcheverry también se refirió en la entrevista a las obras de ampliación en la Terminal Cuenca del Plata (TCP), que actualmente se encuentran paralizadas debido al litigio entre la multinacional belga Katoen Natie –propietaria mayoritaria de la TCP– y las empresas responsables de las obras civiles: la contratista principal Jan de Nul y las subcontratistas Mota-Engil y Stiller.

La ministra señaló que la inversión en infraestructura portuaria de Katoen Natie, que en principio generaría un incremento en el movimiento de cargas, tal como se argumentó en la concesión otorgada por el gobierno anterior, “no se está dando”, debido a que las obras están detenidas. “Hoy lo que tenemos son casi 200 personas en seguro de paro”, resaltó.

En ese marco, existe un ámbito de negociación bajo la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en el que participa la Administración Nacional de Puertos –por su participación minoritaria en la TCP– para “escuchar y estar atento” y, posteriormente, “en el propio directorio de TCP hacer los requerimientos correspondientes”. “Lo que se ha solicitado formalmente, y se está a la espera por parte de los representantes de la Administración Nacional de Puertos en TCP, es la presentación del cronograma final, pero sobre todo, ¿cuáles son las decisiones y las acciones que va a tomar Katoen Natie con la empresa que ha contratado, a los efectos de reiniciar la obra?”, sostuvo la ministra. En la última reunión en el MTSS, la empresa belga planteó que a fines de este mes presentaría el cronograma para el reinicio de las obras.

Consultada sobre si la situación podría derivar en una demanda del Estado uruguayo a Katoen Natie en caso de que no se resuelva el conflicto con las empresas subcontratistas, la ministra respondió: “Es un escenario en el mediano plazo, si esto no se resuelve”.

En cuanto a los procesos de arbitraje internacional iniciados por socios de Montecon, la empresa que opera los muelles públicos del puerto de Montevideo, contra Uruguay a causa de la concesión otorgada a Katoen Natie en 2021, Etcheverry dijo que “se está a la espera de la presentación de la demanda y la respuesta que tiene que dar el gobierno, que se está elaborando”.

La ministra advirtió que se trata de “una situación delicada”, que exige “tener cuidado” con las “cosas que expresamos”, dado que son dos empresas internacionales “que tienen intereses contrapuestos” y el Estado “también tiene una relación contractual de otras características con Montecon”. “Tenemos que manejarnos con cautela, pero con mucha firmeza, por eso hay un equipo muy potente en Presidencia a la espera de elaborar las respuestas una vez que se conozcan las demandas concretas”, afirmó.