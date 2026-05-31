Oposición convocará al Ministerio de Educación y autoridades de la Biblioteca Nacional a comisión de Diputados

“Vuelven a protagonizar otro episodio de improvisación, anunciando inversiones millonarias que el propio gobierno termina contradiciendo a las pocas horas”, criticó el diputado blanco Fermín Farinha sobre las aclaraciones del gobierno en torno a la inversión estimada para las reformas de la institución.

El Partido Nacional promoverá la convocatoria del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, y las autoridades de la Biblioteca Nacional a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes, a instancias del diputado blanco Fermín Farinha, quien cuestionó la “falta de seriedad institucional” ante las “contradicciones internas” del gobierno sobre los planes para la institución.

En el Día del Libro, a un año del anuncio del cierre de la Biblioteca Nacional, las autoridades anunciaron un plan de reformas progresivas a desarrollarse durante tres años, que requeriría una inversión de entre 20 y 30 millones de dólares. El proyecto se financiará con fondos del Ministerio de Economía y Finanzas destinados a la mejora de la infraestructura del área metropolitana. Días después del anuncio, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, reconoció que “hubo un error de comunicación” y aclaró que “no hay 20 millones asignados para esto”.

En una entrevista con el programa Aire rico, de FM Del Sol, Arim explicó que “probablemente el proceso de reconfiguración de la nueva biblioteca lleve en torno a 20 millones de dólares”, pero la cifra anunciada no está contemplada en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo enviará al parlamento a fines de junio. Según explicó, las autoridades aún se encuentran “identificando con claridad cuáles son los recursos que se requieren para avanzar por etapas en un proceso consistente de reconfiguración a mediano y largo plazo”.

En ese marco, Farinha promoverá la comparecencia de las autoridades en comisión, tal como lo hicieron el año pasado ante el cierre al público de la biblioteca. “Hace un año cerraban la principal institución bibliográfica y patrimonial del país hablando de una supuesta emergencia edilicia y riesgos estructurales que nunca terminaron de acreditar con claridad. Hoy vuelven a protagonizar otro episodio de improvisación, anunciando inversiones millonarias que el propio gobierno termina contradiciendo a las pocas horas”, cuestionó el diputado.

La convocatoria buscará que el ministro y el equipo de la Biblioteca Nacional “brinden explicaciones formales sobre las decisiones adoptadas y la situación real del proyecto presentado públicamente”.