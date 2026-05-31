“Dilatorias y chistes”: oposición critica a Orsi por sus expresiones sobre el descuento de su camioneta

“Normalmente, por lo general, cuando hay descuentos yo me tiro de cabeza”, dijo el presidente Yamandú Orsi este sábado, al ser consultado en rueda de prensa por la compra de su camioneta Hyundai, de alta gama, que hizo pocos días antes de asumir el cargo. La frase cayó mal en la oposición y enseguida le salieron al cruce varios dirigentes.

El diputado colorado Felipe Schipani, que cuando el tema se hizo público hizo un pedido de informes al respecto –que aún no fue contestado–, señaló a la diaria que le preocupa la situación porque desde hace una semana que espera “que el presidente brinde una explicación”, pero “sus apariciones públicas generan aún más desconcierto”. “La explicación del presidente me parece tragicómica y, en definitiva, es preocupante, porque deja en evidencia que no hay mucha explicación que justifique todo lo que está arriba de la mesa”, sostuvo.

Schipani señaló que Orsi debe explicar “por qué aceptó ese descuento” y si tiene algo que ver con que Oliva Automotores –concesionaria oficial de Hyundai– “haya puesto el vehículo para el primero de marzo”, el día de su asunción como presidente. “Pero hasta ahora hemos visto dilatorias y chistes, y este no es un momento para chistes, porque es un tema grave; por tanto, es tan preocupante el hecho en sí como la actitud que ha asumido Presidencia, porque no es solo el presidente”, subrayó.

En cuanto a posibles acciones al respecto, Schipani señaló que la oposición no se va a adelantar porque lo primero que necesitan es información, “conocer cómo se tomaron las decisiones, por qué el presidente accedió a ese descuento”. Además, señaló que la explicación de que se “tira de cabeza a los descuentos” no tiene asidero porque “no fue un descuento que se le hace a cualquier ciudadano que va a comprar un vehículo”, ya que “está muy por encima del margen de ganancia”. “Por tanto, la explicación que ha dado el presidente genera más preocupación y agrava más la situación”, finalizó.

Otros dirigentes de la oposición también la emprendieron contra Orsi por la frase de los “descuentos”. El senador blanco Sebastián da Silva escribió en su cuenta de X: “Totalmente groggy. Llegar a decir esto es tomarle el pelo a la totalidad de la población. Este comentario destruye la institución presidente de la República”. Agregó que ni el fallecido expresidente argentino Carlos Menem “se animó a tanto”.

A su vez, el senador colorado Robert Silva compartió en su cuenta de X las declaraciones de Orsi y escribió: “Cuando la explicación se convierte en chiste, el problema deja de ser el descuento y pasa a ser la falta de conciencia sobre la investidura y la responsabilidad que implica. ¡Nos toman el pelo!”.

Por último, en esa misma red social, el diputado blanco Federico Casaretto escribió que el problema es que no “hay descuentos” para todos. “Hubo un descuento solo para usted, presidente, ¡de 25.000 dólares! ¡32%! Y a los ocho días usted promocionó esa marca para todo el país y para el mundo. Parece que se ha tomado este episodio en broma, continuando sin estar a la altura de su investidura. Hay un viejo dicho que en esto se aplica perfectamente: honesto no solo hay que serlo, sino también parecerlo”.