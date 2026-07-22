Asociación de Funcionarios Registrales suspendió medidas y atención al público volvió a la normalidad

La Asociación de Funcionarios Registrales (AFRU) emitió un comunicado para informar que tras celebrarse una reunión entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Dirección General de Registros (DGR), este martes, se suspendió el paro que venía ejecutando. El sindicato se declaró en preconflicto el 7 de julio en reclamo por la situación de trabajadores contratados a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) y la falta de recursos humanos, temas que fueron abordados este martes.

El sindicato informó que “en virtud de la respuesta y el compromiso que el MEF realizó a la DGR, en cuanto a que se mantendrán las fuentes de trabajo y la regularización del crédito en forma inmediata, y que se trabajará en forma periódica en el proyecto de reestructura, logrando de esa forma solucionar las inequidades y la regularización definitiva de los contratos, la comisión directiva de AFRU resuelve suspender las medidas de lucha”.

En ese sentido, agrega que el sindicato “se mantiene en asamblea permanente y alerta ante los avances de lo prometido por las autoridades. Por lo que, a partir de este miércoles, la atención al público se realizará de forma normal en el horario habitual”.

Sobre la resolución de la Comisión Directiva, el secretario general de AFRU, Daniel Fratín, dijo a la diaria este miércoles que en la reunión “se brindó tranquilidad a las autoridades de la DGR en cuanto a que los contratos de los trabajadores de la CNR serán renovados, y que se garantizaba su contratación hasta fin de año, en principio”. Dijo que “además se iban a habilitar créditos y a poner en funcionamiento los mecanismos y procedimientos necesarios para lograr el traspaso de dinero hacia las cuentas de la Dirección General de Registro”.

El directivo expresó también que se comenzará a trabajar en forma periódica “en lo que tiene que ver con la utilización de vacantes necesarias para el proceso de reestructura que se inició en 2025, que se había prometido finiquitar este año, y que todavía está en sus inicios. No hubo una negativa por parte del Ministerio de Economía, pero sí una manifestación en querer llevar adelante ese proceso de reestructura, que pondría fin a algunas inequidades salariales que se dan en el organismo, en virtud de distintos juicios que algunos funcionarios han tenido”.

Fratín sostuvo que la Comisión Directiva se reunió este martes y “valoró el esfuerzo del gobierno”. Consideró que “a veces no entendemos mucho los trabajadores por qué debemos llegar a alguna medida de lucha para lograr respuestas que de otra manera no se podrían obtener, y en definitiva es la población o los usuarios de los registros los que terminan siendo rehenes del conflicto y pagando los platos rotos”.

En síntesis, afirmó que recibieron “una respuesta que los trabajadores consideramos suficiente, en principio, y por eso se suspendieron las medidas de lucha, aunque el sindicato se mantendrá alerta a la espera de que las decisiones del MEF se cumplan”. Asimismo, advirtió que si los trabajadores observan que pasa el tiempo y todo sigue igual, “se tomarán nuevamente medidas gremiales. En eso somos optimistas y creemos que no va a suceder”.