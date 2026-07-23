Demanda laboral cayó 6,6% en el primer semestre del año respecto a 2025

Según el monitor laboral de Advice, “mientras la economía nacional atraviesa una fase de bajo crecimiento, el mercado de trabajo se retrae”

De acuerdo con el monitor laboral de la consultora Advice, durante el primer semestre del año se publicaron 39.190 oportunidades de empleo, lo que representa una caída de 6,6% respecto a enero-junio de 2025, cuando se habían relevado cerca de 42.000 vacantes.

En comparación con el segundo semestre del año pasado, la disminución fue de 9,9%. Según la consultora, se trata de “una caída más significativa, dado que la base de comparación es más alta: entre julio y diciembre de 2025 se registró la máxima cantidad de oportunidades de empleo relevadas por este mismo estudio”.

Solo en junio se publicaron 6.344 oportunidades de empleo en los portales laborales y medios digitales relevados por Advice. La cifra representa un descenso de 1,2% respecto a mayo y “da continuidad de la tendencia negativa que se viene observando desde noviembre de 2025, exceptuando el repunte transitorio que se registró en marzo pasado”.

El informe señala que, si se compara cada mes con el inmediatamente anterior, “la variación de -1,2% registrada en junio fue la más moderada en lo que va de 2026. Es el tercer mes consecutivo en que la tasa de variación se modera, siguiendo las variaciones registradas en abril (-4,2%) y mayo (-2,1%)”.

Esto significa que, durante los últimos tres meses, “el ritmo de caída se desaceleró, sugiriendo que la demanda de trabajo estaría tendiendo a estabilizarse en su nivel actual”.

El estudio agrega que “en lo que va de 2026 la demanda de trabajo se ha posicionado mayormente por debajo del nivel de 2025. En términos de la cantidad de oportunidades de empleo relevadas, la disminución ha sido relativamente moderada, aunque persistente; exceptuando enero, se registró durante todo el semestre, siendo junio el quinto mes consecutivo de caída. En este último mes la demanda fue un 10% inferior comparada con junio de 2025”.

Balance semestral y perspectivas para la segunda mitad del año

Con los datos de junio quedó cerrado el segundo trimestre de 2026. En ese período se publicaron 19.320 oportunidades de empleo, un 2,8% menos que en el primer trimestre.

Se trata del registro trimestral más bajo de los últimos dos años y del tercer trimestre consecutivo con descenso de la demanda, luego del máximo alcanzado en el tercer trimestre de 2025. En comparación con el segundo trimestre del año pasado, la caída fue de 7,5%.

Respecto a las perspectivas para el segundo semestre, Advice señala que, según las estimaciones del Banco Central, “se espera una reactivación de la economía nacional, que tendría un crecimiento de entre 1,5% y 2%. Esto, en principio, esboza una perspectiva de mejora del mercado de trabajo”.

No obstante, advierte que “hay que considerar que los datos históricos muestran que la demanda laboral tarda más en responder a los cambios de tendencia de la economía cuando estos tienen signo positivo: se ajusta rápidamente a la baja cuando la economía se desacelera, pero muestra cierto rezago para volver a crecer cuando la economía se reactiva”.

En ese sentido, sostiene que “incluso si se confirma un escenario macroeconómico favorable, podría haber que esperar hasta el final de este año o incluso hasta el inicio de 2027 para observar un crecimiento significativo de las oportunidades de empleo”.

Bajo ese escenario, el informe señala que el crecimiento de la demanda laboral durante el segundo semestre de 2026, asociado a una reaceleración de la economía, “tendría que ser inmediato y contundente para que la brecha interanual se cierre. Si esto no ocurre, es probable que el balance anual de 2026 refleje una disminución, aunque moderada, en relación a 2025”.

Encuesta de perspectivas laborales 2026

Con el objetivo de conocer las percepciones y expectativas de los trabajadores y compararlas con la evolución de los indicadores de empleo, Advice también realizó una encuesta entre más de 700 personas de distintas edades, niveles educativos y responsabilidades laborales, desde puestos operativos hasta cargos gerenciales.

El relevamiento muestra que seis de cada diez trabajadores (58,6%) consideran que el mercado laboral se deterioró durante el último año. Frente a ese escenario, “la mayoría permanece en su empleo, a la expectativa de mejores oportunidades; solo 1 de cada 4 se siente comprometido con su empleo actual”.

Por otra parte, el 30,1% entiende que la situación es similar a la de hace un año, mientras que apenas el 5,1% considera que el mercado laboral mejoró. El salario aparece como el principal factor para cambiar de trabajo: siete de cada diez trabajadores que hoy no buscan otro empleo aceptarían hacerlo si recibieran una mejor oferta económica.

De cara al futuro, “es predominante la perspectiva de deterioro”, sostiene la encuesta. En ese sentido, el 46,8% de los consultados cree que el mercado laboral seguirá empeorando durante el próximo año, mientras que apenas uno de cada diez considera que la situación mejorará.