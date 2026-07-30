Trabajadores de Teledoce suspenden el paro y abren mesa de negociación con la empresa

En tanto, se mantendrán “en conflicto y en sesión permanente”; el sindicato también rechazó la ausencia de representantes del canal en la instancia tripartita convocada por el MTSS.

La Asociación de Empleados de Teledoce (ADET) resolvió este jueves suspender el paro que los trabajadores mantenían desde hace cuatro días y aceptar la propuesta de instalar una mesa de negociación bipartita con la empresa. La medida quedará suspendida a partir de los primeros turnos de este viernes, aunque el sindicato resolvió mantenerse “en conflicto y en sesión permanente”, según detalla un comunicado al que accedió la diaria.

La decisión fue adoptada en la última asamblea, en el marco del conflicto que los trabajadores mantienen con Teledoce por la situación de precariedad laboral que denuncian que existe en el canal y por el incumplimiento, por parte de la empresa, del convenio colectivo. Este miércoles, representantes de ADET concurrieron al Parlamento, donde denunciaron que la empresa había violado el convenio colectivo vigente y plantearon sus reclamos ante los legisladores.

Según resolvió la asamblea, aceptar la instalación de una mesa bipartita constituye un “gesto de buena voluntad” de los trabajadores y busca “abrir una puerta al diálogo que siempre buscamos, y que nunca se debió interrumpir”.

La suspensión del paro no da cierre al conflicto. En el comunicado, ADET reafirmó su decisión de “continuar la lucha por las fuentes de trabajo y por el mantenimiento del convenio colectivo conquistado a través de varias décadas de negociación con la empresa”.

El sindicato también resolvió rechazar la ausencia de representantes de Teledoce en el ámbito tripartito convocado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para el jueves. Al mismo tiempo, acordó mantener informados al ministerio, a la comisión parlamentaria que recibió a los trabajadores y al PIT-CNT para que puedan realizar un seguimiento de la situación.

Por último, el sindicato saludó a los trabajadores que sostuvieron la medida durante esos cuatro días y agradeció el apoyo recibido de colegas, organizaciones y de la opinión pública.