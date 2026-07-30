Trabajadores de Teledoce denunciaron en el Parlamento que la empresa violó el convenio colectivo vigente

Diputado del FA dijo que “si no van a cumplir con un convenio, hay que hacer un descuelgue” para dar a conocer que “no pueden enfrentar el pago de los sueldos”, y en este caso “eso no existió, cosa que llama la atención”.

Una delegación de la Asociación de Empleados de Teledoce (ADET) concurrió este miércoles a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Diputados. En la sesión, los trabajadores denunciaron que la empresa de televisión violó el convenio colectivo vigente entre las partes, e informaron sobre la precariedad laboral que abarca a parte del personal.

Como parte de las negociaciones que se desarrollan entre las partes, este jueves en la mañana habrá una nueva instancia tripartita entre los trabajadores, la empresa y los negociadores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), confirmaron a la diaria autoridades de esta cartera. Mientras tanto, el paro definido este martes resuelto en asamblea por parte de los trabajadores afiliados al sindicato aún se mantiene vigente.

Antes de asistir a la comisión en el Parlamento, el dirigente de ADET Rubén Hernández explicó en una rueda de prensa: “Un día nos comenzaron a despedir de a uno y sin derecho a nada. Por esta decisión fuimos el martes al MTSS y hubo una reunión en la Dirección Nacional de Trabajo. La respuesta no nos satisface en lo más mínimo. Planteamos la posibilidad de un seguro de paro rotativo o de buscar alternativas y evitar que los compañeros fueran despedidos, porque algunos hace 20 años que trabajan en el canal, gente que no tiene ni una observación y que cumplió siempre”.

Hernández afirmó que sabían que “esto se venía” y agregó que el sindicato propuso “capacitar a los trabajadores para que estén preparados y hacer otras tareas, por si se eliminaba una sección, pero la empresa se negó a la opción de hacerlo por intermedio de Inefop [Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional]”.

Dijo que el sindicato solicitó a la empresa “que avisara ante cualquier emergencia”. “Renunciamos al ajuste salarial de enero de los Consejos de Salarios, violando prácticamente la ley para evitar que despidan personal, y, sin embargo, acaban de hacerlo con varios compañeros que son grandes profesionales”, contó.

Hernández afirmó que, ante lo sucedido en Teledoce, “es momento de que toda la televisión, todos los trabajadores, todos los empleados unipersonales, los jornaleros, los que trabajan por hora, los mensuales, nos juntemos y reaccionemos ante esta situación, que sabemos que pasa en todos los canales. Hay gente que trabaja dos o tres horas por día y no es justo; no es sano y no es bueno que continúen pasando estas cosas”.

Diputados invitaron a autoridades de Canal 12 al Parlamento

Sobre la comparecencia de los trabajadores en la comisión, el diputado por el Movimiento de Participación Popular (MPP) Gabriel Otero dijo a la diaria que “la exposición estuvo centrada fundamentalmente en que hay una violación del convenio colectivo que está hasta diciembre vigente, y que ellos plantean que sin un planteo previo la empresa llamó y despidió a funcionarios, decisión que sorprendió a todos”.

Al respecto, dijo que “después denunciaron otra situación relacionada con los despidos, y es que la empresa no solicitó un descuelgue”. Explicó que “si no va a cumplir con un convenio, [la empresa tiene] que hacer un descuelgue y de esa manera se expresa que no puede enfrentar el pago de los sueldos, licencias u otras obligaciones acordadas, algo que se debe demostrar como una situación real para de esa manera poder negociar el descuelgue. En este caso eso no existió, cosa que llama la atención”.

Otero se refirió también a que el sindicato denunció “otras situaciones relacionadas con la precariedad de las tareas en general” que actualmente deben realizar los trabajadores en algunos medios de comunicación, “no solo periodistas, sino también técnicos, montaje, maquillaje, edición y camarógrafos, entre otros, ya sea facturando o como contratados”.

“Eso es lo que ellos denunciaron”, dijo Otero, y agregó que los legisladores de los distintos partidos “plantearon su preocupación por la situación y por la precariedad de las tareas”. “Hace años que venimos observando desde el Poder Legislativo, sobre todo en la prensa, que las leyes que tiene Uruguay desde hace 50 años atrás están quedando caducas, pero no por ser malas, sino por las nuevas formas de contratación”, planteó. Sostuvo que los trabajadores plantearon la necesidad de agiornar la legislación, algo que, consideró, “es de recibo”.

El legislador sostuvo además que, una vez que finalizó la comparecencia de la ADET, se comprometieron a “seguir de cerca la situación”, y adelantó que se envió por correo electrónico una invitación formal a las autoridades de Teledoce para que concurran a la comisión para explicar la situación de la empresa. “Es un medio público y las ondas son permisoras, por lo que, como tal, termina siendo de interés de todos. Lo que pasa en un canal, por la responsabilidad que tienen –y por más privados que sean, no dejan de ser permisarios–, amerita que visiten el Parlamento”, concluyó.