Continúa el paro de trabajadores de Teledoce y sindicatos buscan concretar mesa de negociación con la empresa y revertir despidos

La Asociación de la Prensa Uruguaya y la Asociación de Empleados de Teledoce concurrirán este miércoles a la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados para abordar el conflicto.

La Asociación de Empleados de Teledoce (ADET) resolvió continuar con el paro por tiempo indeterminado tras el despido sorpresivo de 25 trabajadores, este lunes, que se desempeñaban en el canal.

En un comunicado, al que accedió la diaria, desde ADET comunicaron que tras una instancia tripartita ante la Dirección Nacional del Trabajo (Dinatra) y reunidos en asamblea, los trabajadores resolvieron por unanimidad sostener el paro “hasta que se instale formalmente una mesa de negociación con la mediación del Ministerio [de Trabajo y Seguridad Social] para discutir la situación económica del canal, los despidos y negociar el reintegro de los compañeros desvinculados”.

La situación, que cobró público conocimiento en la tarde del lunes, captó la atención de la bancada de senadores del Frente Amplio (FA), que este martes recibió tanto a representantes de ADET como de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU). Según supo este medio, en la reunión los legisladores se comprometieron a seguir el tema. Igualmente, se propuso la comparecencia de ambos sindicatos ante la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la cámara baja en su sesión del miércoles, a la que asistirán.

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, difundió en redes sociales una resolución del Secretariado Ejecutivo de la central sindical, en el que sus integrantes expresan su “profunda preocupación y alarma”, así como su disposición con ambos sindicatos para “toda gestión o acción pertinente” que ayude a “encauzar” la situación.

En diálogo con la diaria, el presidente de APU, Rody Olivera, dijo que los trabajadores sindicalizados continúan con las medidas de lucha “hasta que no haya algunos gestos por parte de la empresa” en el marco de las negociaciones. Esto implica que, por el momento, el canal se encuentra operando únicamente con funcionarios no sindicalizados, explicó.

Olivera comentó que como parte de los intercambios entre ambos sindicatos con la dirección del canal ante la Dinatra se efectuaron algunas “propuestas que ensaya por lo general el movimiento sindical” y que fueron avaladas por la directora de Trabajo, Marcela Barrios, como el paro rotativo y la búsqueda de “soluciones distintas al despido”. Empero, la otra parte solicitó un cuarto intermedio, por lo que no hay novedades por el momento.

El dirigente sindical lamentó que, en los hechos, ya se concretó la desvinculación de 20 trabajadores y que, de continuar los planes de la empresa, se proyecta el despido de un acumulado de 25 personas, algo que calificó como como un hecho “monstruoso” para el medio e inaudito “en la historia de los canales de televisión” en nuestro país. Es así que dijo que APU busca dialogar con diferentes actores de gobierno para “que le exijan a la empresa que demuestre su imposibilidad de poder pagar sueldos”.

Para el dirigente sindical, si bien el conflicto se desató tras los despidos del lunes, se enmarca en “una estrategia que viene de hace años”, y que implicó “tomar gente como jornaleros sin un mínimo de jornales al mes” para desarrollar tareas en diferentes roles, acentuando la precarización en el lugar de trabajo. Ejemplificó esto con el caso de los camarógrafos de piso, trabajadores que “eran casi todos jornaleros” y a los que el canal dejó de convocar en los últimos meses tras instalar cámaras automatizadas. “Desde ese tiempo a ahora hay más o menos 15 compañeros que no tienen laburo, o sea, no son 25, son 40 más otro tanto que en el mes pasado fueron públicos”, explicó Olivera, que repudió “la violencia con la que se plantea” la situación.

Olivera consideró imprescindible atender la situación, en tanto los trabajadores contratados “son cotizantes a la seguridad social que ya no se va a tener”. También apuntó a cierta responsabilidad por parte del Estado, que “aporta muchísimo” a las empresas del rubro “para que generen riqueza”. “No puede permitir que los trabajadores y las trabajadoras o se precarizan o se echan”, argumentó el presidente de APU, que recordó que las empresas de televisión por señal abierta son beneficiarias de las diferentes campañas de publicidad estatal, así como también de otras decisiones gubernamentales, históricamente, como la suspensión del pago del canon televisivo a canales de televisión por dos años durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, entre otras. “Hay una cantidad de cosas que es el Estado el que contribuye y es parte de la financiación de los canales. ¿Cómo va a dejar tanta gente sin laburo o precarizar el laburo? Esas son las preguntas que nosotros hacemos”, sostuvo.