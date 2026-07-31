Sindicato del Gas cuestiona el “fracaso” de las negociaciones con Montevideo Gas por la tercerización del sector de tomaconsumos

La organización sindical reclama la participación del Poder Ejecutivo para instalar un ámbito tripartito de negociación que permita analizar y resolver el conflicto.

La Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas (Uaoegas) hizo este jueves una asamblea general de delegados y trabajadores, en la que analizó lo que calificó como el “fracaso de las negociaciones respecto de la tercerización impuesta unilateralmente por la dirección de Montevideo Gas en el sector de tomaconsumos”. Previamente, el tema había sido evaluado en una reunión de la comisión directiva, el martes.

Para el sindicato, esa decisión “consolida la eliminación de puestos de trabajo” y genera incertidumbre sobre el futuro de la distribución de gas natural, en el marco de la unificación prevista de las distribuidoras Conecta y Montevideo Gas, particularmente en lo que refiere a las condiciones laborales y a los puestos de trabajo.

En ese sentido, sostiene que Montevideo Gas “se negó rotundamente a cualquier acuerdo respecto de la tercerización parcial del sector de tomaconsumos”, tanto en las negociaciones bipartitas como en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), aun cuando los trabajadores presentaron alternativas que contemplaban los intereses de ambas partes.

Además, el gremio entiende que la decisión empresarial “consolida la eliminación de puestos de trabajo directos en camino a la eliminación paulatina del sector” y que esa postura “abre un manto de incertidumbre” de cara al proceso de unificación de las distribuidoras de gas natural previsto para los próximos meses.

“Esto nos pone en alerta sobre los motivos de fondo de esta actitud, que rechaza las posibilidades de acuerdo sin explicitar otro motivo que: ‘es una decisión tomada’. Es un antecedente complejo frente a un proceso de unificación que implica reunir en una sola empresa al personal de ambas distribuidoras”, expresó el sindicato.

Como resultado del análisis realizado en la asamblea, el gremio resolvió lamentar “la falta de voluntad negociadora empresarial” y continuar reclamando “un acuerdo sobre la tercerización que contemple la cobertura de las vacantes existentes en el sector de tomaconsumos”.

Asimismo, informó que trabajará para constituir un ámbito de negociación sobre los puestos de trabajo y las condiciones laborales de la empresa que surja de la unificación de Conecta y Montevideo Gas. Según plantea, ese espacio debe contar con la participación del Poder Ejecutivo, las direcciones de ambas distribuidoras y el sindicato.

Entre las resoluciones adoptadas también figuran solicitar, a la brevedad, reuniones con el Ministerio de Industria, Energía y Minería, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como facultar a la comisión directiva a definir medidas de lucha en función de los objetivos planteados.

Alejandro Acosta, dirigente de Uaoegas, dijo este viernes a la diaria que el sindicato ya inició las gestiones correspondientes ante los ministerios y organismos públicos para intentar abordar el conflicto en esos ámbitos de negociación.