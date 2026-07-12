Sindicato y Terminal Cuenca del Plata mantendrán una reunión tripartita este lunes en medio de un nuevo paro de actividades

“No hemos buscado ni deseamos” la situación actual, afirmó el Supra; desde la empresa se cuestiona el incumplimiento del “compromiso asumido de preservar el desarrollo de las negociaciones sin adoptar medidas”.

En el marco de la negociación de un nuevo convenio colectivo, el sindicato de trabajadores y la Terminal Cuenca del Plata (TCP) mantendrán este lunes una reunión tripartita en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para intentar destrabar el conflicto, que en los últimos días ha paralizado momentáneamente las actividades en el puerto de Montevideo.

Mediante un comunicado, TCP –integrada por la empresa belga Katoen Natie y la Administración Nacional de Puertos– informó este domingo que, con motivo de una asamblea convocada por el sindicato, la atención a camiones en la terminal se detendrá desde las 7.00 de este lunes, sin hora prevista de reanudación.

Los trabajadores se reunirán en asamblea a las 9.00, previo al encuentro en el MTSS. Posteriormente, “retomarán la asamblea para considerar lo tratado y adoptar las resoluciones correspondientes”, señaló la empresa, y cuestionó que el sindicato concurra a una nueva instancia de negociación “manteniendo medidas de paro, pese al compromiso asumido de preservar el desarrollo de las negociaciones sin adoptar medidas que afectaran el proceso”. “Esta conducta dificulta el desarrollo de una negociación ordenada y evidencia la falta de voluntad necesaria para alcanzar una pronta solución al conflicto”, afirmó TCP.

Por su parte, el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) manifestó su “profundo rechazo a la actual situación” del conflicto, la cual “no hemos buscado ni deseamos”. Desde el gremio afirman que han presentado “múltiples alternativas viables para garantizar la paz laboral en la terminal”, que “han sido sistemáticamente rechazadas por la empresa”.

El Supra sostuvo que, “en lugar de destinar sus recursos a resolver el diferendo laboral y asegurar condiciones justas”, TCP prefiere “volcar su capital económico en campañas de prensa orientadas a repetir un relato único y sesgado”.

El sindicato señaló que, mientras Katoen Natie registró ganancias de 67 millones de dólares en 2024 y de 70 millones en 2025, a la ANP le correspondieron solamente 2,7 millones de dólares y tres millones, respectivamente. “A este escenario inequitativo se suma que las magras ganancias que recibe la ANP deben ser reinvertidas en las obras de expansión de la propia terminal”, apuntó el Supra. Afirmó además que el modelo de gestión de la empresa es “maximizar la salida de divisas hacia su país de origen, ofreciendo las mínimas condiciones posibles a los trabajadores y al Estado que los cobija”.

“En momentos en que el país discute la falta de recursos para financiar áreas críticas y mejoras sociales para todos los uruguayos, señalamos con claridad dónde se están generando las riquezas nacionales y hacia dónde se están desviando”, agregaron los trabajadores.

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