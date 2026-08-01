La Agencia Nacional de Desarrolló relanzó programa de desarrollo de proveedores para micro, pequeñas y medianas empresas

La Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) lanzó una nueva convocatoria del Programa de Desarrollo de Proveedores, herramienta que apunta a fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas. El evento, que tuvo lugar este viernes, contó con la participación de la ministra de Industria, Fernanda Cardona, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el presidente de ANDE, Juan Ignacio Dorrego, entre otras autoridades.

En rueda de prensa, Dorrego dijo que en el programa confluyen tres grandes líneas de trabajo. La primera “tiene como foco el desarrollo de proveedores en la cadena forestal, madera, celulosa, que surge del financiamiento del Fondo de Innovación Sectorial, donde está involucrado no solamente el gobierno, sino también la empresa UPM, y busca fortalecer las capacidades de las pymes en esa cadena de valor”.

El segundo eje, señaló, se vincula al desarrollo de proveedores de empresas privadas, mientras que la tercera línea de trabajo comprende a las empresas públicas. Dorrego manifestó que este programa de desarrollo de proveedores “está recuperando una política pública, que fue discontinuada por razones ajenas a la evaluación, porque de alguna manera los resultados de anteriores ediciones mostraban que es necesario pensar en un programa de desarrollo de proveedores”.

Por su parte, Sánchez sostuvo que “Uruguay necesita reconvertirse” y afirmó que el programa es una herramienta clave “no solo por lo que se puede desarrollar, sino por las características del Uruguay, que es un mar de pymes”. “Tenemos más de 200.000 empresas que son pymes, que además tienen la capacidad en particular de generar y contener en el conjunto de distintas actividades y rubros que abarcan, más de 730.000 trabajadores y trabajadoras”, expresó.

Asimismo, Sánchez señaló que “dentro del trabajo de las pymes hay que reconocer que el 46% de los trabajadores y trabajadoras son mujeres. Y tienen un enorme impacto territorial en el país. Por lo tanto, es clave pensar cómo las acompañamos y cómo generamos en este desafío también su internacionalización”.

Cardona, en tanto, dijo en rueda de prensa que “las compras públicas no pueden verse como un mero trámite administrativo”. “En este momento hay evidencia e informes que dicen que alcanzan el 10% del producto bruto interno, por lo cual vaya si hacerlo de manera estratégica e inteligente en todo Uruguay puede realmente generar oportunidades para mipymes, principalmente empleo de calidad, transferencia tecnológica y conocimiento”, apuntó.