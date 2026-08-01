La empresa Vibrantz Color cerró su producción y despidió a 20 trabajadores

La firma anunció el fin de sus operaciones en Uruguay; el Sindicato de Trabajadores de la Industria Química convocó a un paro de 24 horas.

El Sindicato de Trabajadores de la Industria Química expresó este sábado mediante un comunicado “su más enérgico rechazo al atropello cometido contra los trabajadores de Vibrantz Color Soluciones SA”. Según informó el sindicato, el viernes la empresa anunció el cierre de su planta productiva en Uruguay -ubicada en Montevideo- y “procedió a desalojar de manera violenta a los 20 trabajadores de su lugar de trabajo, dejándolos sin su fuente laboral y sin consideración por las personas que durante años sostuvieron la producción de la empresa”. De los 20 trabajadores, nueve están afiliados al sindicato.

Vibrantz, que se dedica a la fabricación y suministro de soluciones de color, aditivos y pigmentos, “pertenece a una corporación global con sede central en Houston”, Estados Unidos, “con operaciones en seis continentes y más de 4.500 trabajadores en todo el mundo”. Desde el sindicato se sostiene que “una empresa de esta dimensión no puede escudarse únicamente en el cumplimiento de las obligaciones legales para desentenderse del profundo impacto social que generan sus decisiones”.

En el comunicado se afirma que “la responsabilidad social empresarial se demuestra precisamente en momentos como este, y no cuando resulta conveniente para la imagen corporativa”. “Retirar su producción de Uruguay dejando a decenas de familias sin su sustento refleja una lógica exclusivamente económica, completamente alejada del compromiso social que una compañía de alcance internacional debería asumir con los trabajadores”, se agrega.

El sindicato también advierte que “esta decisión representa un nuevo golpe para la industria nacional y para decenas de familias”; y acota que, “en solidaridad con los compañeros y compañeras, y en defensa del derecho al trabajo”, se convocó a un paro general de 24 horas, desde las 22.00 del viernes hasta las 22.00 de este sábado.

“Exigimos la intervención urgente del Estado para defender las fuentes de trabajo, preservar la industria nacional y evitar que continúe profundizándose una historia de cierres de plantas industriales, pérdida de empleo y deterioro del aparato productivo del país”, expresó el sindicato en el comunicado.

“Defender el trabajo, la industria nacional y la producción es defender el futuro del Uruguay. Llamamos a toda la sociedad, a las organizaciones sociales, al movimiento sindical y a las autoridades nacionales a acompañar esta causa. La defensa del empleo, de la producción nacional y de la dignidad de quienes viven de su trabajo no admite indiferencia”, se añade.