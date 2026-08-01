La tasa de desempleo se ubicó en 7,0% en el mes de junio

Los niveles de actividad y de empleo se situaron en 63,9% y 59,5%, respectivamente, según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística.

De acuerdo al último reporte del Instituto Nacional de Estadística (INE), en junio la tasa de actividad se situó en 63,9%, el índice de empleo en 59,5% y la tasa de desempleo en 7,0%.

Según el informe, en lo que respecta a Montevideo, el nivel de actividad durante el mes pasado fue de 65,3%, mientras que el índice de empleo se ubicó en 60,8% y la tasa de desempleo en 6,9%. En el interior del país, en tanto, la actividad se posicionó en 63,1%, el índice de empleo en 58,6% y la tasa de desempleo en 7,1%, levemente por encima del promedio nacional.

En lo que respecta al género, en junio los hombres marcaron una actividad de 71,1%, un empleo de 67,1% y un desempleo de 5,7%, mientras que las mujeres tuvieron 57,3%, 52,4% y 8,5%, respectivamente.

Con relación a las edades, las personas entre 35 a 44 años registraron una actividad del 92,0% y un índice empleo de 88,0%. La tasa de desempleo, por su parte, se situó en 4,3%. La segunda franja etaria mejor posicionada fue la que integran las personas que tienen entre 45 a 54 años: en ese tramo se registró una actividad de 88,8%, un empleo de 85,5% y un desempleo de 3,8%.

Asimismo, en el estudio del INE se señala que, “al observar las características de las personas ocupadas, se estima que el 8,7% se encuentra subempleada, mientras que el no registro a la seguridad social por el trabajo principal se sitúa en 20,8%”.