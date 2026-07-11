La Cámara de Zonas Francas expresó su preocupación por conflicto en el puerto de Montevideo

La gremial manifestó que el Poder Ejecutivo “debe actuar con celeridad” para destrabar la negociación entre el sindicato y la Terminal Cuenca del Plata.

A través de un comunicado, la Cámara de Zonas Francas del Uruguay manifestó su preocupación “por la interrupción intermitente de actividades en la Terminal Cuenca del Plata, que afecta el normal funcionamiento del puerto, infraestructura clave para el comercio exterior y para la posición del país como hub logístico regional”.

En los últimos días, las actividades en el puerto de Montevideo se han visto momentáneamente paralizadas debido al conflicto que mantienen el sindicato y TCP -integrada por la empresa belga Katoen Natie y la Administración Nacional de Puertos-, en el marco de la negociación de un nuevo convenio colectivo.

En el comunicado, la gremial sostiene que las zonas francas “son un pilar de la economía uruguaya”, que “reúnen más de 1.000 empresas usuarias, representan más del 6% del PBI, concentran el 27% de las exportaciones de bienes y servicios y generan más de 66.000 empleos directos e indirectos”. Se señala que “estas empresas dependen de una cadena logística previsible para cumplir contratos, sostener inventarios y mantener su conectividad internacional” y, en ese sentido, se advierte que cada interrupción en el puerto “genera sobrecostos y pone en riesgo la confianza de inversores y clientes globales”.

Ante esta situación, la Cámara de Zonas Francas del Uruguay manifestó que el Poder Ejecutivo “debe actuar con celeridad, dentro del marco legal aplicable, para garantizar la continuidad operativa del puerto y de sus terminales estratégicas, promoviendo los mecanismos institucionales disponibles -protocolos de contingencia, servicios mínimos cuando corresponda, e instancias de negociación con plazos ciertos-, que permitan resolver la situación sin afectar el diálogo entre las partes”.

“Garantizar la operativa portuaria implica proteger el empleo, la inversión, las exportaciones y la imagen internacional del país. La continuidad del puerto de Montevideo debe ser asumida como una política de Estado para el desarrollo nacional y la inserción internacional de Uruguay”, concluye el comunicado de la gremial.