Colonización abrió llamado para producir en seis tambos en el Polo de Desarrollo Lechero de Florida

“Leí por ahí que el movimiento se demuestra andando. María Dolores está andando y eso es lo más importante”, dijo el ministro Alfredo Fratti.

El Instituto Nacional de Colonización (INC) abrió este lunes las inscripciones a interesados en el arrendamiento de seis fracciones en el Polo de Desarrollo Lechero de Florida, en la estancia María Dolores. En el lanzamiento participaron el titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti, el presidente del INC, Alejandro Henry, y el presidente del Instituto Nacional de la Leche (Inale), Ricardo de Izaguirre.

Henry fue el encargado de mencionar los detalles y características del llamado. “Los productores se van a instalar en plena cuenca lechera, en una ubicación estratégica clave. La superficie va a rondar desde las 155 hasta las 177 hectáreas, asegurando 80 hectáreas de rotación agrícola forrajera, que la vemos de acuerdo a los trabajos del Inale como el área mínima para alcanzar esos 2.000 litros de leche que tiene que producir una familia lechera para tener una vida digna en el medio rural y criar a sus hijos en el mejor de los ambientes”, expresó el presidente del INC.

La convocatoria está dirigida principalmente a personas jóvenes, mujeres, personas con menores a cargo, productores familiares y asalariados rurales de la zona. “[Para] los jóvenes, hoy, si no tienen la oportunidad de que el Estado les brinde producir en el campo, es muy difícil acceder a este nivel de tierras y de inversión complementaria”, agregó Henry.

“Los requisitos mínimos son los mismos que plantea el instituto para todos los llamados. Se apunta a gente vinculada al rubro de la producción, y el plazo es del 13 de julio al 14 de agosto”, añadió. Los postulantes deben disponer de al menos 60 vacas en ordeñe o su equivalente.

Henry se refirió al proyecto de María Dolores, que están “llevando con tanto entusiasmo en conjunto con las gremiales”. “Los mismos productores de la zona vamos terminando de diseñar este proyecto, que teníamos una idea de cómo llevarlo adelante, pero qué mejor que discutirlo con la gente en el territorio y acordar un proyecto definitivo. Hoy estamos terminando la primera etapa en cuanto al campo de forraje de 1.188 hectáreas que plantaron las cinco gremiales lecheras que se hicieron cargo del cultivo de maíz, llegando a 122 productores, aunque queda un área para terminar de cosechar con mucho éxito, diría yo, a pesar de algunos comentarios totalmente inexactos de lo que es [el] éxito”, sostuvo Henry.

“Hoy se abre la esperanza de seis familias. El Estado, preocupado por la pérdida de productores en el sector, da oportunidades, porque acá no se le da la tierra a nadie, se le da la oportunidad de trabajar. Estas seis familias nuevas, que en el próximo otoño estarán remitiendo leche a planta, van a ser seis familias que se van a radicar en el predio, además de las 122 que ya se están asistiendo”, valoró el presidente del INC.

Por su parte, Fratti defendió el proyecto de María Dolores y dijo que “con los que están de acuerdo con el instrumento estamos dispuestos a discutir cómo seguir para adelante”. “Leí por ahí que el movimiento se demuestra andando. María Dolores está andando y eso es lo más importante”, agregó el ministro. “Por supuesto que para aquellos que sean seleccionados va a ser una alegría muy grande, pero también es muy importante lo que se ha venido haciendo atendiendo a más de 100 productores. Hoy es un día de fiesta, no para el INC, sino para el Uruguay, un país con cabeza urbana pero netamente agropecuario”, celebró el titular del MGAP.

Fratti afirmó que las autoridades tienen “la obligación de insistir un día sí y otro también en la importancia de que la gente pueda afincarse en la tierra, y Colonización es eso”. Destacó también que “los predios que va a otorgar el INC” en este llamado “superan los tamaños mínimos señalados por el Inale, porque no queremos reproducir pobres en la campaña”.

Finalmente, el ministro destacó el valor de la tierra en este momento, y que Uruguay en 2018 aprobó una ley que prohíbe que otros Estados compren tierra en el país, ya que “hubo por lo menos dos Estados que querían comprar campos en Uruguay”.

En tanto, De Izaguirre dijo que “la lechería es de trabajadores, de gente que pone su trabajo, un lugar de familias que se instalan” en el campo, y agregó que Uruguay es el tercer país en exportar su producción, detrás de Nueva Zelanda e Irlanda.