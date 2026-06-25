Ancap ofreció a las intendencias “mejorar las condiciones de precio” de venta del pórtland, señaló Nicolás Olivera

En su nueva sede, ubicada en el barrio Prado de Montevideo, el Congreso de Intendentes recibió este jueves a la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, para tratar la situación del sector pórtland de Ancap y la iniciativa que impulsa la cartera para los gobiernos departamentales. La ministra había enviado días atrás una carta en la que proponía buscar un “acuerdo marco” con las intendencias para establecer “un mecanismo de reserva de compra” del cemento producido por la empresa estatal.

Se estima que, en los últimos 25 años, el sector pórtland de Ancap ha perdido alrededor de 800 millones de dólares. Según señalaron las autoridades de la empresa pública a finales del año pasado en el Parlamento, en la actualidad el costo de producción supera el precio de mercado, pero de todos modos se está “vendiendo a precios de mercado para poder competir”. La actual administración tiene previsto destinar unos 30 millones de dólares en este período para mitigar la situación deficitaria y reactivar la industria cementera de Ancap.

Al término de la reunión con Cardona, el presidente del Congreso de Intendentes y jefe departamental de Paysandú, Nicolás Olivera, comentó en primer lugar que, si bien la nota enviada por la ministra “no cayó muy bien” en su momento, se la recibió “para zanjar un poco las dudas” y porque, sostuvo, “acá hay 19 gobernantes que siempre miran para adelante”. “Nosotros no tenemos margen para andar a los tiros. Esa política no va con nosotros”, afirmó el dirigente nacionalista.

Con respecto al fondo del asunto, Olivera señaló que los gobiernos departamentales son “grandes compradores” de los productos que fabrica Ancap, ya sean combustibles y lubricantes como, precisamente, pórtland. No obstante, sostuvo que “las condiciones comerciales que da Ancap no permiten que cada intendencia compre de manera exclusiva”, dado que “hay intendencias que compran más barato en la barraca del propio departamento”.

Hoy Ancap tiene aproximadamente 33% del mercado de cemento en Uruguay. En primer lugar está Cementos Artigas, con 42%. En tercer y cuarto lugar se ubican Cielo Azul, con 18%, y Cimsa, con 7%.

En ese marco, Olivera dijo que en el encuentro de este jueves el gobierno trasladó la posibilidad de que, en el caso de que las intendencias aseguren “determinadas compras de volumen”, la empresa pública pueda “mejorar las condiciones de precio”. “En función de lo que cada intendencia pueda asegurar de compra, Ancap va a ver cómo revisa sus costos a la baja para dar un mejor precio”, resumió.

El presidente del Congreso de Intendentes dijo que las próximas semanas se analizará “si eso es así” efectivamente. “Si es así, todos felices, y si no es así, cada uno seguirá comprando donde compra hasta ahora”, señaló, y recalcó que el eventual acuerdo “no sería de exclusividad”, ya que “hay intendencias a las que les queda mucho más caro el cemento pórtland de Ancap que otras opciones”.

Cardona sobre los combustibles: “Estamos sacando la cuenta”

Por otra parte, en el marco de la reunión con los intendentes, Cardona fue consultada en una rueda de prensa por el ajuste de los precios de los combustibles correspondiente a julio, que el Poder Ejecutivo deberá definir antes del miércoles. A nivel global, ante el avance de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, se ha registrado una caída del valor del petróleo, algo que ya ha sido señalado a nivel local por la Federación Rural.

Cardona dijo que este no será el único elemento en consideración. También se tendrá en cuenta, entre otras cosas, “la realidad productiva de Uruguay” y “el frío, que ya empezó fuerte para la gente”. Apuntó, además, que en los últimos ajustes el gobierno resolvió “no trasladar de manera directa el shock primario” de la guerra en Medio Oriente, por lo que “venimos con un acumulado de más del 46% en gasoil que no se trasladó al precio del gasoil”.

“Por supuesto que son de recibo todas las preocupaciones y todas las propuestas que estamos recibiendo, pero lo cierto es que, así como no trasladamos y tuvimos espalda, ahora estamos sacando la cuenta para ver cómo podemos ir bajando esa realidad de los precios”, expresó la ministra.