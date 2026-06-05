Se inauguró la nueva sede del Congreso de Intendentes en el Prado de Montevideo

Yamandú Orsi y Nicolás Olivera durante la inauguración de la nueva sede del Congreso de Intendentes, el 4 de junio en Montevideo.

Nicolás Olivera expresó que lo que se vivía ayer era “un acto de emancipación porque es un acto de madurez lo que estamos viviendo hoy, es nuestra sede, acá hay otra temperatura, se respira otro aire”

Este jueves, el intendente y presidente del Congreso de Intendentes Nicolás Olivera, y el presidente de la República, Yamandú Orsi, inauguraron la nueva sede del Congreso ubicada en la zona del Prado de Montevideo. En el acto estuvieron presentes los 19 mandatarios departamentales, también alcaldes, ministros, diputados y senadores.

“Lo de hoy responde a un viejo anhelo, un viejo sueño de muchos y que llega acá a partir del esfuerzo de un montón de intendentes, fundamentalmente del período pasado”, destacó Olivera. “Es un día de emancipación linda, grata, saludable para un organismo como el Congreso de Intendentes”, señaló el intendente sanducero. Asimismo, agradeció a la Intendencia de Montevideo por su hospitalidad durante 60 años.

Se destacó el trabajo de los exintendentes Carmelo Vidarin, Fernando Echeverría, Guillermo López y Enrique Antía, que supieron presidir el Congreso de Intendentes.

Olivera agradeció a las pasadas autoridades del Ministerio de Defensa Nacional, al exministro Javier García, al exministro Armando Castaingdebat, a la ministra Sandra Lazo, dado que la nueva sede del Congreso es propiedad de esa cartera.

Inauguración de la nueva sede del Congreso de Intendentes, el 4 de junio en Montevideo. Foto: Martín Cerchiari, Presidencia

“Se respira un aire distinto”

“Cuando uno llega a esta casa se respira un aire distinto, se da cuenta de que encuentra a 18 pares que provienen de distintos partidos políticos, que cuando nos miramos administramos exactamente los mismos problemas”, señaló Olivera.

El intendente afirmó que en el Congreso, “no hay margen para la discordia, sí para confrontar con ideas, pero hemos hecho del diálogo una cultura, y del consenso hemos hecho una práctica de trabajo”.

“Todo lo que se resuelve en este Congreso se hace vía consenso, unanimidad”, resaltó el jerarca. En este sentido, dijo que “todos los problemas que se nos presentan son los mismos que se le presentan al Presidente de la República, no hay lugar para la discordia”.