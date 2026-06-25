Ejecutivo y Adeyom alcanzaron acuerdo con recuperación e incremento salarial para los trabajadores

El intendente Nicolás Olivera y los directivos del gremio de municipales Adeyom firmaron el pasado lunes un convenio colectivo que prevé recuperación e incremento salarial.

La firma del convenio se llevó a cabo en la sala José Acquistapace del Palacio Municipal. El mismo también prevé complemento a través de tiques de alimentación y realización de presupuestaciones y ascensos.

Tanto las autoridades departamentales como las sindicales coincidieron en que se alcanzó un acuerdo que refleja la madurez de las partes y beneficia a los trabajadores.

Una vez firmada la documentación, el intendente Olivera consideró que la etapa de discusión, así como la elaboración y firma de este acuerdo colectivo, no fue un proceso sencillo, pero lo fundamental es que el mismo “es beneficioso para los municipales”, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo.

Se arribó a este acuerdo —agregó— en gran medida gracias a la madurez del sindicato de trabajadores municipales y como resultado de una negociación que por momentos fue tensa, pero que siempre se fundamentó en el diálogo y se rigió por el interés legítimo de alcanzar una fórmula consensuada que resultase beneficiosa para los trabajadores y fortaleciera el prestigio institucional de la Intendencia.

“Siempre hubo un teléfono que desde un lado se llama y del otro lado se atiende, de ida y de vuelta”, destacó Olivera.

Aseguró que la firma del convenio también constituye un nuevo comienzo, porque fue el resultado de una negociación donde las partes pusieron todo de sí y donde también existen “intereses convergentes” en alcanzar un “bien superior”, es decir, “poder darle un mejor servicio a la gente” y que a su vez esa gente se sienta orgullosa de los funcionarios que llevan adelante esa tarea.

El intendente ratificó que la Intendencia “también se siente orgullosa de sus funcionarios”, porque en definitiva son quienes en el día a día materializan en respuestas las demandas que llegan desde los vecinos.

Recuperación, aumento, ascensos y presupuestaciones

Con relación a los puntos principales del acuerdo, Olivera informó que está contemplado el ajuste de los salarios al Índice de Precios del Consumo (IPC), así como “una mejora salarial” en el presente periodo de gobierno.

Este incremento salarial —explicó— se materializará en cuatro etapas: julio de 2026, julio de 2028, julio de 2029 y la restante en enero de 2030. “Es mejora salarial más allá de lo que es el ajuste por IPC”, afirmó.

Agregó que también se acordaron partidas a través de tiques de alimentación, con un total de 15.000 pesos anuales, que “es dinero que también va al bolsillo de los municipales”, así como avances en materia de la “estabilidad laboral” de muchos funcionarios que desde hace muchos años trabajan en la Intendencia, así como en relación a los procesos de ascenso y a condiciones de seguridad en el desempeño de las diferentes tareas.

“El valor más importante que tenemos en la Intendencia son los funcionarios”, subrayó. A modo de ejemplo del compromiso y capacidad de los funcionarios, el intendente recordó la contribución inmediata y desinteresada que realizaron durante los incendios que se registraron en la zona de Piedras Coloradas entre diciembre de 2021 y enero de 2022, así como durante las inundaciones o en la ejecución de una obra largamente demandada como la remodelación de Bulevar Artigas al norte de Avenida Salto.

“Una obra que fue cien por ciento mano de obra municipal”, enfatizó. También resaltó el resultado de los convenios por productividad, dado que permitieron mejorar sustancialmente los resultados en áreas como caminería rural, pero que también resultaron económicamente beneficiosos para los trabajadores.

“Son los funcionarios los que han dado vuelta Paysandú, son los que han hecho miles y miles y miles de cuadras, miles de metros de cordón cuneta y hoy están dando solución en lugares que se inundan”, afirmó.

“Lo mejor que se podía haber conseguido”

Por su parte, Luis Figueroa aseguró que el acuerdo alcanzado “es lo mejor que se podía haber conseguido hoy para los trabajadores”, aun cuando el proceso de negociación fue muy duro, con una Asamblea que en principio no aceptó la propuesta del Ejecutivo Departamental.

“Hoy estamos firmando un convenio colectivo por los cuatro años que restan del periodo. Es un poco reconocer la madurez con que se trató todo este tema. Nosotros, como trabajadores y como sindicato, siempre queremos lo mejor para los trabajadores”, aseguró y también reconoció la postura y metodología de trabajo que desplegó el Ejecutivo en todo el proceso.