Álvarez Petraglia afirmó que renunció a OSE tras gestiones de Olivera ante el Directorio

El exasesor sostuvo que el intendente sanducero se quejó por sus denuncias y aseguró que revelará detalles de esa conversación cuando sea convocado a declarar.

El exdirector de Tránsito de la Intendencia de Paysandú durante el período 2015-2020, el doctor Federico Álvarez Petraglia, presentó la semana pasada su renuncia como asesor de OSE. Tras finalizar la administración del exintendente y actual vicepresidente de OSE, Guillermo Caraballo (2015-2020), Álvarez Petraglia se convirtió en uno de los más severos cuestionadores de la gestión del reelecto intendente Nicolás Olivera, utilizando distintas vías públicas para expresar sus críticas.

Fuentes de la intendencia consultadas por este medio desmintieron los cuestionamientos vinculados al episodio de los pasajes que pagó Teyma a Italia al intendente y señalaron que el jefe comunal dará las explicaciones correspondientes en el ámbito y momento que considere oportunos.

El asunto se encuentra actualmente a estudio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). Tras conocerse la renuncia del asesor, una decisión con evidente trasfondo político, los actores involucrados han evitado profundizar públicamente en el tema, procurando que la controversia no gane mayor espacio en el debate ciudadano.

Entrevistado en La Tribu Radio, de la FM local, Álvarez Petraglia reiteró sus cuestionamientos a la administración departamental y sostuvo que existe “un manejo irregular” del intendente Olivera. “Por ejemplo, cuando viaja a España e Italia, luego vuelve y adjudica de forma directa la gestión del Vertedero a Teyma. Creo que eso sí es muchísimo más grave que lo de Orsi”, afirmó. Olivera viajó para asistir en noviembre pasado a la Feria Ecomondo vinculada a la economía circular.

Ante la consulta del periodista Eduardo Rodríguez sobre por qué consideraba más grave ese episodio, respondió que “las razones son que tenés un acto vinculado a su función y, acto seguido de percibir ese beneficio, se hace la adjudicación directa a Teyma, sin licitación, por 70.000 dólares mensuales. Ahí hay que dar muchas más explicaciones”.

Agregó que “Teyma es un proveedor del Estado y puede condicionar. Puede generar dudas, por aquello de ser y parecer”. “En el caso de Teyma se debió realizar una licitación urgente. En lo de Olivera hay una falta de ética clarísima, más allá de que exista delito o no, algo que deberá resolver quien corresponda. Creo que la Jutep lo va a observar”, sostuvo.

“Renuncié a OSE y asunto arreglado”

Durante la misma entrevista radial, el exjuez penalista aseguró que sus cuestionamientos motivaron una reacción del intendente ante las autoridades de la empresa estatal. “Por esto Olivera fue muy enojado a Montevideo a hablar en mi contra y en contra de Andrés Imperial. Despotricó en OSE contra nosotros porque descubrimos la maniobra y lo dejamos en offside. Estaba muy molesto” afirmó. Añadió que, según se le transmitió, “como ya era funcionario de OSE, aparentemente yo, como ciudadano común y corriente, no debía haber hecho ninguna investigación ni ninguna denuncia”.

“Renuncié a OSE y asunto arreglado. Ahora puedo seguir trabajando en lo que a mí me parezca, sin involucrar la opinión de nadie”, expresó. Álvarez Petraglia señaló además que las investigaciones que realizaba “eran en forma particular”. “Aparte de asesor, hacía investigaciones de este tipo. Sería bueno que algún día Olivera explique su ida a OSE”, sostuvo. Según relató, la intención de quienes cuestionaron su actuación era “vincular lo mío con los responsables de OSE, cuando no era así. Cada uno hace su tarea”.

A su entender, la situación abre “un camino preocupante”. Consignó que la queja presentada en su contra fue aceptada “totalmente” y que existió “una molestia muy grande” dentro del Directorio. “Decidí dar un paso al costado. A mí nadie me viene a arriar de esa manera, ni a decir qué hacer o dejar de hacer, ni Olivera ni nadie. Cada cual que se haga cargo de sus muertos”, manifestó.

El exasesor también cuestionó la falta de respaldo que, a su juicio, recibió por parte de las autoridades del organismo. “No hubo apoyo político ni personal de ninguna especie. Hubo, no sé, miedo a que Olivera hiciera algo contra OSE. De un lugar donde no te aprecian y no te valoran, no hay dos opiniones. El Frente Amplio tendría que ver cuáles son las actitudes de cada cual”, afirmó.

Consultado acerca de si esa falta de apoyo incluía al vicepresidente de OSE, Guillermo Caraballo, quien lo había convocado para desempeñarse como asesor, respondió sin vacilar: “Al Directorio y a él también. Está clarísimo que se hizo eco de esta situación. Lamentablemente es así. Hay que decirlo con todas las palabras”. Acto seguido dejó planteada una advertencia: “Todo esto lo voy a develar cuando alguien me llame a declarar. Daré todos los detalles de esa conversación que Olivera tuvo con el Directorio. También la charla que después se tuvo conmigo”. Calificó lo sucedido como “una actitud de cuarta categoría, censurable”. “Y hay muchos que se llenan la boca con el Frente Amplio y la solidaridad”, agregó.

Más adelante, al comentar que hay personas que “se van de Paysandú cinco años y después quieren ser lo que quieren ser”, dejó un mensaje de tono enigmático hacia la interna frenteamplista. “No quiero hacer quilombo, pero las cosas son como son”, concluyó.

Olivera: “Lo niego todo”

Consultado por la diaria durante la inauguración de la fibra óptica en Porvenir el miércoles pasado, Olivera rechazó la versión de que la salida de Álvarez Petraglia de OSE hubiera sido consecuencia de una gestión suya. “Si eso fuera así, hablaría muy mal del gobierno”, respondió.

Luego agregó: “Usted habló con alguien que está aquí”, en referencia al edil y asesor de OSE Andrés Imperial, “y con alguien del Directorio”.la diaria intentó obtener la versión del vicepresidente de OSE, Guillermo Caraballo, quien señaló que se encontraba constitucionalmente inhibido de realizar declaraciones sobre el tema (artículo 77 de la Constitución numeral 4).

Por su parte, Imperial, también presente en el acto realizado en Porvenir, sostuvo que “este valiosísimo compañero renunció, que quede claro”. Consultado sobre si consideraba que el Frente Amplio le había soltado la mano a Álvarez Petraglia, respondió escuetamente: “Ah, eso es otra cosa”.