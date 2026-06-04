Fernando Pereira: el “gobierno tiene rumbo” y la “oposición entiende que primero están los malla oro y después ve el pelotón”

El presidente del FA admitió que se ha “logrado resolver el tema del empleo en el litoral” durante una actividad en Paysandú.

En el marco de la gira del “FA te escucha”, el martes el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, destacó los logros del gobierno a pesar de haber encontrado “un país en ruinas”. El dirigente estuvo acompañado por legisladores oficialistas para escuchar a la militancia en actividad en la casa central del partido en Paysandú.

Comenzó señalando que “ahora tenemos una responsabilidad mayor. Hay demandas, exigencias y si hay objetivos de la sociedad, al estar en el gobierno, nosotros no podemos decir que los temas no los vamos resolver”. Por lo tanto, “lo que nosotros recibimos y escuchamos se lo enviamos al gobierno y en la medida que el gobierno accede, puede haber respuestas a temas que, de repente, en la micropolítica no se ven”.

Ante las críticas de la oposición de que no hay rumbo en el gobierno, el dirigente respondió que “el gobierno tiene un rumbo claro”. “No compartir el rumbo no significa que no se lo tenga. La derecha no comparte el rumbo. Esta tiene una posición de que primero están los malla oro y después el pelotón y ni que hablar los rezagados. Y ahí están los rezagados que nos quedaron. En un año de gobierno bajamos la pobreza. ¡Acá en Paysandú! Pero en todo el país los números de pobreza han ido cayendo”, expresó.

El dirigente manifestó que “no hemos logrado resolver el tema del empleo en el litoral, porque se requiere que las inversiones lleguen al departamento, que la obra pública llegue”. “Construir puestos de trabajo requiere de formación continua, profesional y adecuada. Es decir, hay como un cambio en la lógica del trabajo de que no se toman aprendices jóvenes para que hagan una carrera dentro de una empresa. Las empresas prefieren contratar personas o que ya tienen calificación o que ya tienen experiencia”, agregó.

Por lo tanto, entiende que “lo que resulta muy complejo siempre es hacer la primera experiencia laboral”. Pereira relató “que el ministro de Trabajo, Juan Castillo presentó una ley de empleo integral para favorecer el trabajo, enfocado en mujeres jefas de hogar”. Al respecto, se preguntó: “¿Esto se hace en cuatro meses? No, ni en un año tampoco. Creemos que al final del periodo va a haber una tasa de empleo mayor. Hay que tener una mirada específica en lugares donde el desempleo está duro como en Paysandú, Salto, Rio Negro y un poco menos Soriano”.

Al describir las distintas realidades y necesidades dijo que en Paysandú “tenemos 12% de desempleo, con lo cual las personas que están buscando empleo no lo consiguen. Y eso nosotros lo tenemos que trasladar a la fase humana. No tener empleo no es solo no tener salario, es no tener un enganche con una parte de la vida social. El empleo construye una cultura de compañerismo, de solidaridad. Es una forma de ver y querer el puesto de trabajo, de identificarse con un oficio”.

El gobierno anunciará políticas públicas para Paysandú

Al mencionar el anuncio del aterrizaje de políticas específicas para Paysandú el dirigente se amparó en que “las políticas de gobierno las anuncia el gobierno. Hace mucho tiempo que aprendí que el gobierno tiene una autonomía relativa, es decir, decide, pero es un gobierno del FA”. De todas formas, comentó que “dentro de las prioridades del gobierno ya hay un conjunto de cosas que se han desplegado en Paysandú. Ya hay miles de niños que obtuvieron el bono escolar para 170.000 niñas y niños, o que les mejoraron el bono crianza o la Tarjeta Uruguay Social, dándole una partida de 2.500 pesos para que el niño llegue a la escuela con una mochila o útiles escolares”. Por otra parte, señaló que se mejoró la cantidad de becas Butía y se extendió el tiempo escolar.

Como en distintas partes del país, y Paysandú no está exento, se percibe mal humor social y cuestionamientos a la política. Consultado si ello puede desembocar en la emergencia de una figura outsider, el presidente del FA manifestó que “todavía no apareció nadie que represente ese estado”, no obstante, consideró que “es peligroso”.

“Lo que sí es claro es que un poquito después que asumió Orsi ya había críticas y aún no se había asentado el gobierno”, planteó. Pereira cree que “esto habla de un nivel de necesidades populares que no siempre tienen que ver con algo tangible. Mas bien tienen que ver con la micropolítica”.

Con relación a las demandas ciudadanas y las objeciones a la política económica, Pereira relató que “en términos económicos encontramos un país arruinado. No había ni Ferrari, ni Ferrari chocada. Había un país que tenía mil millones de dólares de déficit fiscal, mayor al que se esperaba. Esto es una cifra espeluznante. Y teníamos un país que tenía mil millones de dólares de deuda, de ASSE con proveedores, de distintos organismos del Estado con proveedores”.

“Se le debía al ferrocarril central cerca de 150 millones de dólares. Es decir, encontramos un país que tenía serias dificultades. Y además que tenía muy alejada al gobierno del territorio”, complementó.

La política “no fue ajustar”

Ante este panorama, “la política económica no fue la de ajustar -que es lo que cualquier manual de derecha recomienda-, sino de mejorar los ingresos a través de colocar impuestos a las multinacionales que facturan más de 700 millones de euros”, dijo. “Es decir, cualquiera que tiene una casa en Paysandú y la va a vender paga IRPF. Pero si la tiene en Nueva York o en Madrid, no paga. Bueno, ahora el que la tiene en Montevideo, en Paysandú, Madrid o Nueva York va a pagar el mismo impuesto. Esto es justicia tributaria”.

“Al mismo tiempo, hay una recaudación importante cercana a los 600 millones de dólares”, lo que “permite invertir en políticas sociales, en infancia. Ahí está el buque insignia del gobierno: primero las niñas y los niños”. Además, ello posibilitó que se hayan generado “26.000 puestos de trabajo; saldo positivo de un primer año de gobierno.

Pereira reafirmó que “hay avances claros, concretos, rumbo. Un país que intentamos sea productivo. Llegamos a la mayor tasa de empleo en la historia: 1.700.000 puestos de trabajo. Pero al mismo, tiempo hay gente buscando trabajo. Esa es siempre una angustia, sobre todo acá en el litoral. Esa es una angustia que cualquier gobierno tiene”.

Pereira admite que “la indigencia aumentó muy levemente. Pero bajó la pobreza. Supimos bajar la pobreza del 40 al 8% y la pobreza infantil del 50 y pico por ciento al 17”. Ahora, “hay que pensar cómo se construye el trabajo para 2026, 2027, cómo se dinamizan determinados puestos de trabajo, cómo se negocian algunos puestos de trabajo que están en peligro en Paysandú, en un mundo que es peor que el que yo viví en 60 años”.

“Luego nos encontramos con este mundo, impensable hace un año atrás. Pero igual avanzamos, en términos de construcción de empleo, de convenios colectivos. Los mismos llegaron a acuerdos prácticamente en el 90% de las mesas salariales”.

Resaltó la política exterior del país, aunque haya presiones que “ni siquiera se esconden”. Se refirió a la información del semanario Búsqueda donde se decía que al “embajador de Estados Unidos en Uruguay no le gustó alguna cosa. El gobierno tuvo la actitud, desde mi punto de vista, valiente y tomando la decisión de ir a China con la mayor delegación de empresarios” posible.

La oposición propone “caos”

Pereira se refirió a la actuación de la oposición. “¿Qué nos propone? Entrar en un mundo caótico, donde todo parece un drama, donde todo parece mal, donde la idea es generar un malestar nacional que finalmente” va a impactar en todo el arco político. “¿Nosotros estamos dispuestos a entrar en ese juego? No. ¿Nosotros estamos dispuestos al juego de insulto por insulto? No”.