Alcalde de Guichón, Martín Álvarez, anunció obras de infraestructura y turismo para el quinquenio

Martín Álvarez, alcalde de la ciudad de Guichón, el 20 de julio.

Hizo un amplio repaso de la realidad del municipio, uno de los más extensos del país, y abordó los principales desafíos de la gestión para el actual período.

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El jefe municipal destacó el trabajo conjunto con el concejo y confirmó proyectos para modernizar Termas de Almirón, reclamó mayor coordinación con el gobierno nacional por la ruta 4 y respondió a las críticas por las denuncias de fumigaciones. También anunció avances para el cierre del vertedero a cielo abierto y nuevas inversiones en maquinaria y caminería.

En una extensa entrevista con la diaria defendió el modelo de trabajo del Concejo Municipal, anunció proyectos para fortalecer el turismo en Termas de Almirón y reclamó mayor coordinación con el gobierno nacional en materia de infraestructura.

Álvarez recordó que su vínculo con la política comenzó en su adolescencia, cuando acompañó la militancia de su familia en el Partido Nacional durante la campaña presidencial de 2004. Sin embargo, sostuvo que su prioridad actual es la gestión y el trabajo cotidiano por el desarrollo del municipio.

Un municipio de enorme extensión

El alcalde destacó que Guichón es el segundo municipio con mayor superficie territorial de Uruguay y que su jurisdicción comprende una amplia zona rural integrada por Piñera, Beisso, Merinos, Tres Árboles, Morató, Tiatucura, Cuchilla del Fuego, varias colonias y el centro termal de Almirón, además de una administración compartida del paraje Arbolito.

Según explicó, esa realidad implica recorrer largas distancias para atender las necesidades de los vecinos. “Arbolito está a unos 120 kilómetros de Guichón y a poco más de 50 de Tambores. Eso obliga a estar permanentemente recorriendo el territorio y buscando soluciones”, señaló.

En ese contexto destacó la reciente incorporación de una motoniveladora cero kilómetro, adquirida con recursos del Fondo de Desarrollo del Interior, que permitirá fortalecer el mantenimiento de la caminería rural.

Consultado sobre el funcionamiento político del municipio, Álvarez afirmó que la Ley de Descentralización promueve un modelo de cogobierno.

“Nosotros consideramos que en el Concejo no hay oposición. Hay un gobierno y un cogobierno. Siempre buscamos los consensos con los representantes del Frente Amplio y del Partido Colorado, aunque naturalmente no siempre todo es color de rosa”, expresó.

Uno de los principales planteos del alcalde estuvo vinculado a las obras de la ruta 4. Si bien valoró la continuidad de la pavimentación y reconoció la importancia estratégica de la obra para conectar el norte del país con el litoral y Argentina, lamentó no haber podido mantener reuniones con autoridades nacionales durante recientes visitas al departamento.

Relató que había coordinado un encuentro con el director nacional de Vialidad, quien finalmente no pudo concretarse y posteriormente las autoridades recorrieron la zona sin mantener contacto con el municipio.

“Uno recorre 400 kilómetros para una reunión de 20 minutos y, cuando no se concreta, molesta. Con 15 minutos alcanzaba para plantear tres temas fundamentales para Guichón”, afirmó.

Entre esas preocupaciones mencionó especialmente la necesidad de resolver la situación del puente sobre el arroyo Queguay Chico, una obra que considera imprescindible para garantizar la conectividad cuando se registran crecidas.

Álvarez sostuvo que el desarrollo del interior requiere inversiones que contemplen también las necesidades de los departamentos alejados de Montevideo.

Más inversiones para Termas de Almirón

En materia turística, el alcalde aseguró que la incorporación de una nueva bomba termal ya permitió mejorar considerablemente la temperatura del agua.

Explicó que actualmente las piscinas exteriores alcanzan entre 37 y 38 grados, mientras que antes apenas llegaban a 23 o 24 grados durante el invierno.

A su entender, esa mejora vuelve mucho más competitivo el complejo frente a otros centros termales del país. No obstante, reconoció que aún existen desafíos importantes.

El principal objetivo inmediato será resolver la situación de los moteles del complejo. Álvarez anunció que el municipio impulsará un llamado público para tercerizar su gestión. En caso de no recibir ofertas, adelantó que el propio municipio evaluará invertir recursos para remodelarlos.

“Necesitan una intervención urgente. Es una de nuestras principales preocupaciones de aquí a fin de año”, aseguró. Además, confirmó que el municipio acompañará el desarrollo de una nueva cooperativa de viviendas que comenzará a construirse próximamente en Guichón, colaborando en aspectos logísticos y de apoyo operativo.

Cierre del vertedero

Otro de los anuncios importantes fue la decisión de avanzar en el cierre definitivo del vertedero a cielo abierto. Álvarez lamentó que antes no prosperaran mecanismos de financiamiento para clausurar los vertederos de Guichón, Quebracho y Porvenir, pero aseguró que el municipio continúa buscando alternativas.

La intención es trasladar los residuos hacia Paysandú y comenzar progresivamente la recuperación ambiental del actual predio mediante su cobertura y clausura definitiva.

“Es un compromiso que asumimos y una preocupación permanente del Concejo Municipal”, afirmó.

El alcalde enumeró parte de las inversiones previstas para este año con recursos nacionales y departamentales.

Entre ellas mencionó nuevas obras de caminería, cordón cuneta, bituminización de calles, compra de maquinaria, mejoras en el estadio municipal con nuevos baños y vestuarios, remodelaciones en salones comunales, la recuperación de espacios infantiles y la restauración de las fuentes de la plaza Williman.

También se refirió a la polémica sobre la eventual incompatibilidad entre cargos públicos y suplencias en el Concejo Municipal. Explicó que los involucrados no ejercían efectivamente funciones como concejales y que, al ser convocados para asumir la titularidad, optaron por presentar su renuncia para evitar cualquier incompatibilidad legal.