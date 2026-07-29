Intendencia recibirá 1.500.000 pesos destinados a revisar o promover instrumentos de ordenamiento territorial

La Intendencia de Paysandú suscribió un nuevo convenio de cooperación técnica y financiera con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), a través de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot), que permitirá fortalecer la planificación territorial del departamento y avanzar en la gestión de herramientas ya existentes.

El convenio permitirá desarrollar tres líneas de trabajo vinculadas a la implementación de los instrumentos vigentes. Paralelamente, se encuentra abierto un llamado para conformar una lista de prelación de técnicos especializados. El acuerdo forma parte de una estrategia nacional orientada a respaldar a los gobiernos departamentales en la elaboración, revisión e implementación de instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible.

El convenio representa una nueva etapa en un proceso que Paysandú viene desarrollando desde hace varios años. En 2018, durante la administración encabezada por Guillermo Caraballo, la intendencia aprobó el Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la ciudad de Paysandú y su microrregión, instrumento que posteriormente también fue incorporado por las ciudades de Guichón y Quebracho, en todos los casos bajo el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible y sus respectivas directrices.

El Plan Local de Paysandú, aprobado mediante el Decreto 7919/2018 de la Junta Departamental, declaró de interés departamental las actividades de ordenamiento y planificación del territorio, así como la protección del ambiente y del patrimonio natural y cultural de la ciudad y su área de influencia. El documento establece además que determinadas acciones deben desarrollarse en coordinación con organismos nacionales vinculados a las políticas territoriales y ambientales, integrando instrumentos de gestión de alcance nacional, regional y departamental.

Un plan con objetivos de desarrollo y equilibrio territorial

Entre los objetivos generales definidos por el plan se encuentran la promoción del bien común mediante el acceso equitativo al ambiente urbano y rural, la valorización de la relación entre el campo y la ciudad, la transformación planificada del territorio respetando su continuidad histórica, y el fortalecimiento de la coordinación entre las distintas administraciones y organismos públicos con presencia en el departamento.

Asimismo, se plantean metas específicas orientadas a mejorar el acceso de la población a servicios colectivos y equipamientos urbanos, tales como educación, recreación y salud, además de garantizar niveles adecuados de infraestructura básica, incluyendo agua potable, saneamiento, energía eléctrica, alumbrado y vialidad.

También se busca fortalecer la organización del tejido social mediante la consolidación de áreas de carácter local que permitan desarrollar normativas adaptadas a las distintas realidades territoriales.

La transformación de la ex Paylana

Uno de los ejemplos más significativos de la aplicación de estos instrumentos fue la reconversión del predio de la ex Paylana. El plan estableció la zonificación de la ciudad, delimitó áreas de riesgo, reguló usos del suelo y fijó criterios para fraccionamientos y edificaciones.

En ese marco, el predio de la extextil, ubicado en una zona industrial dentro de la ciudad consolidada, incorporó el uso residencial a las actividades previamente permitidas. La decisión habilitó el desarrollo de un proyecto urbano de detalle que permitió densificar la trama urbana e incorporar nuevos servicios y poblaciones al área.

Como resultado, el predio alberga actualmente ocho cooperativas de vivienda en altura que reúnen a unas 300 familias, además de un edificio destinado a jubilados y otros servicios, incluyendo propuestas educativas, configurando uno de los cambios urbanísticos más relevantes registrados en la ciudad durante los últimos años.

Nuevos recursos para fortalecer la gestión territorial

Tras el reciente Congreso de Intendentes, el subsecretario del MVOT, Christian Di Candia, y la directora nacional de Ordenamiento Territorial, Paola Florio, firmaron los acuerdos con las intendencias departamentales. Según informó el ministerio, los convenios tienen como objetivo impulsar la elaboración, revisión e implementación de instrumentos de ordenamiento territorial y fortalecer las capacidades de gestión de los gobiernos departamentales.

Cada intendencia recibirá un aporte de 1.500.000 pesos, que será ejecutado de acuerdo con los planes de trabajo acordados entre la Dinot y cada administración. En el caso de Paysandú, los recursos serán destinados a tres líneas de acción principales: la definición de criterios operativos para mejorar la implementación de los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes; el desarrollo de un programa de acción para la gestión activa del suelo, y el fortalecimiento de la gestión territorial mediante la integración de herramientas para el ordenamiento y la gestión ambiental.

Paola Florio destacó que “los procesos de planificación son la hoja de ruta que tienen los gobiernos departamentales para lo que van a ser después los proyectos urbanos, los espacios públicos y las infraestructuras”.

Agregó que el país cuenta con instrumentos de planificación en distintos niveles —nacional, departamental, local e incluso barrial— que permiten avanzar en una gobernanza multinivel y en una mayor articulación entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales.

La jerarca subrayó además que, con la firma de los nuevos acuerdos, se incorporó “un 35% más de financiamiento para seguir apoyando y contribuyendo a los gobiernos departamentales en los procesos de planificación y en el fortalecimiento de sus equipos técnicos”.

Convocatoria a profesionales

En paralelo a la ejecución de estas acciones, fuentes de la Dirección de Obras de la Intendencia, de la que depende la Unidad de Planificación y Gestión Territorial, informaron que se encuentra abierto un llamado para integrar una lista de prelación de técnicos.

La convocatoria está dirigida a arquitectos, agrimensores, abogados, ingenieros y licenciados en diseño integrado, profesionales que podrán incorporarse a futuras tareas vinculadas al desarrollo, implementación y seguimiento de las políticas de ordenamiento territorial que la administración departamental prevé profundizar en los próximos años.