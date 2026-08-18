Julio Pintos expresó que es necesaria una política que articule conocimiento, innovación y producción en Paysandú

El exintendente sostuvo que el departamento cuenta con universidades, centros de investigación y capacidades técnicas que podrían impulsar una nueva etapa de desarrollo industrial.

El dirigente frenteamplista Julio Pintos planteó que Paysandú tiene condiciones para desarrollar una nueva estrategia productiva basada en el conocimiento, la innovación y el agregado de valor, pero consideró que todavía falta una política que articule las capacidades existentes con el sistema empresarial.

En entrevista con la diaria, Pintos se refirió a las recientes instancias de discusión sobre desarrollo industrial en el departamento y recordó que había presentado un documento con siete propuestas vinculadas a las potencialidades productivas de Paysandú. Según señaló, uno de los aspectos centrales es aprovechar la presencia de la Universidad de la República, UTEC y UTU, además de los espacios de innovación e investigación instalados en el departamento.

“Todos sabemos que la industria como era antes difícilmente vuelva. Yo diría imposible que vuelva. Ahora todo el tema está en el agregado de conocimiento y agregado de valor”, afirmó.

Para Pintos, existe una oportunidad concreta en vincular las instituciones educativas con las empresas para investigar procesos productivos, mejorar su eficiencia, incorporar automatización y generar productos con mayor valor agregado.

El dirigente sostuvo que Paysandú cuenta además con capacidades científicas que deberían ponerse al servicio de la producción. Mencionó, entre otros ejemplos, los laboratorios vinculados a la Facultad de Química y las investigaciones sobre contaminantes en productos como soja, leche y carne.

“Todo eso tiene que estar en un proceso al servicio del aparato productivo”, afirmó. Sin embargo, advirtió que actualmente esas posibilidades son aprovechadas principalmente por quienes conocen su existencia y tienen iniciativa para acercarse a ellas. “Hay como un divorcio. Una política decidida: decir esta línea es importante, vamos a trabajar en esto”, resumió.

Una agenda de desarrollo para el departamento

Pintos consideró necesario crear espacios formales de encuentro entre empresas, trabajadores, instituciones educativas, organismos públicos y actores de la sociedad civil. En su opinión, esos ámbitos permitirían acumular conocimiento y facilitar la transferencia de soluciones desde la academia hacia las empresas.

A partir de allí, planteó que podría desarrollarse una red de micro y pequeñas empresas con procesos de innovación y calidad capaces, incluso, de proyectarse hacia los mercados internacionales.

“Una vez que desarrollo una trama micro y pequeña empresarial con procesos de calidad, de innovación y de conocimiento, puedo pensar en que esas empresas a la vez pueden comenzar a ser empresas que empiecen a exportar. Ahí hay una línea de desarrollo interesantísima”, sostuvo.

En otro tramo de la entrevista, Pintos reconoció que, pese a los avances registrados durante los gobiernos del Frente Amplio, persisten importantes dificultades en los departamentos ubicados al norte del río Negro. “Seguimos teniendo dificultades importantísimas en el tema, sobre todo, del empleo y la inversión productiva. Ahí está el talón de Aquiles de toda esta zona”, aseveró.

El dirigente defendió las políticas implementadas durante los gobiernos frenteamplistas en materia de salarios, desarrollo rural, colonización, acceso al agua para pequeños productores y desarrollo de la lechería. También sostuvo que la reducción de la pobreza fue especialmente significativa en el interior.

A su entender, el debate sobre las diferencias entre Montevideo y el interior debería contemplar esos procesos y no reducirse a una oposición permanente entre ambas realidades.

Respaldo al gobierno y autocrítica política

Pintos valoró positivamente la marcha del actual gobierno frenteamplista y afirmó que existe un esfuerzo por cumplir con el programa presentado durante la campaña electoral.

También cuestionó las condiciones fiscales heredadas de la administración anterior y sostuvo que el gobierno debió comenzar su gestión enfrentando dificultades presupuestales que, según afirmó, no habían sido presentadas con suficiente transparencia. Sin embargo, su principal autocrítica estuvo dirigida hacia la propia gestión política del Frente Amplio.

Pintos sostuvo que la oposición tiene actualmente una mayor disciplina a la hora de instalar sus mensajes y que el oficialismo presenta dificultades para construir una respuesta común. “Cuando ellos deciden pegar en un tema, todos hacen lo mismo, todos usan las mismas palabras, los mismos conceptos, y eso se replica. Cuando nosotros queremos explicar o queremos contrarrestar eso, a cada uno se le ocurre una explicación diferente”, señaló.

Para el dirigente, no alcanza con comunicar las obras o medidas concretas del gobierno: es necesario explicar el proceso político que las hizo posibles. “No son hechos aislados, hay que darle una narrativa, un hilo conductor, para que la gente entienda que las cosas no vienen caídas del cielo”, afirmó.

Infraestructura y conectividad

Pintos también valoró las obras de infraestructura que se están desarrollando en el interior y destacó su importancia para la región. En particular, mencionó las obras ferroviarias y la necesidad de mejorar la conectividad de departamentos como Paysandú y Rivera. A su entender, las inversiones en puentes, carreteras, interconexiones y logística pueden resultar determinantes para generar nuevas oportunidades de desarrollo. “Si se concretan, van a ser clave para el desarrollo de nuestra región”, afirmó.

Cambio climático y prevención de inundaciones

Consultado por la diaria sobre el pronóstico de inundaciones y la necesidad de preparar al país frente a eventos climáticos extremos, Pintos consideró positivo que el gobierno haya tomado previsiones y esté trabajando junto con las intendencias, aunque advirtió que la infraestructura urbana y pluvial no está preparada para precipitaciones extraordinarias.

Respecto a la posibilidad de construir una defensa contra las crecientes en Paysandú, evitó pronunciarse a favor o en contra y sostuvo que debe ser estudiada como una posible solución de largo plazo. “Si lo que se viene es cada vez peor, tenemos que pensar en cosas que sean soluciones más de fondo”, afirmó.

Refugios y convivencia

Otro de los temas abordados fue la resistencia de algunos vecinos y comerciantes a la instalación de refugios para personas en situación de calle en zonas céntricas de Paysandú. Pintos calificó esa postura como “horrible” y “muy discriminatoria”, aunque reconoció que existen antecedentes de conflictos entre refugios y vecinos que deben ser tenidos en cuenta.

En su opinión, la respuesta debe combinar la atención a las personas en situación de calle con reglas claras de funcionamiento y medidas para garantizar la convivencia en el entorno. “Hay que tratar de mejorar la política, tener políticas para la interna y para el entorno del refugio”, planteó.