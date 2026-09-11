En diálogo con la diaria, el director de Administración de la intendencia, Martín Thomasset, explicó que el 55% de los recursos proviene de ingresos departamentales y el resto corresponde a partidas de origen constitucional.

El Departamento de Administración de la Intendencia de Paysandú tiene la dirección general del contador Martín Thomasset y lo acompaña en la subdirección, su colega Alejandro Mega.

Los jerarcas explicaron, en diálogo con la diaria, que para este quinquenio hubo ajustes en la contribución inmobiliaria, un enorme beneficio económico en la reciente renovación de la flota liviana y que aportan 500 millones de pesos por año para los nueve municipios. La intendencia de Paysandú maneja un presupuesto anual de 4.000 millones de pesos, unos 102 millones de dólares.

Esta dependencia, donde sus jerarcas lucen bajo perfil, es la responsable de la administración de los recursos de los que dispone la institución. La tarea se hace con equipos de asesoría y coordinación financiera y administrativa.

¿Desde cuándo sos funcionario municipal?

Martín Thomasset (MT): Desde el 8 de setiembre de 2016, estoy cumpliendo diez años. Entré por concurso a la intendencia en el gobierno de [Guillermo] Caraballo.

¿Cuál es la dimensión económica del presupuesto quinquenal de la intendencia?

MT: Si hablamos de una dimensión económica, está en el entorno de los 4.000 millones de pesos por año.

¿Cuánto es en millones de dólares?

MT: Eso es más o menos 101, 102 millones de dólares. Varía según el tipo de cambio.

¿Y la composición de ese presupuesto? ¿Cuáles son sus fuentes?

MT: Las fuentes de ingresos provienen 45% de los tributos o ingresos departamentales y 55% es de origen constitucional. No me gusta decir del gobierno nacional porque es constitucional.

Se polemiza en relación con el origen de los fondos constitucionales…

MT: Exacto. Sí, hay una polémica.

¿Ustedes dicen que esos recursos son de origen territorial?

MT: Exactamente. Es la devolución de los tributos que pagamos los que vivimos en el lugar. A los del interior nos gusta decir que esos recursos son de origen constitucional y a Montevideo le gusta decir que son transferencias del gobierno nacional.

Thomasset: “Va a seguir habiendo déficit”

Se habló de que la intendencia tenía un déficit presupuestal importante. ¿Qué pueden decir al respecto?

Alejandro Mega (AM): Lo que pasa es que, como yo lo decía en el diario El Telégrafo, el déficit mide la diferencia que hay entre lo que uno tiene y lo que uno debe. Si yo tengo una deuda de un fideicomiso que estuvo en los 35 millones de dólares, por supuesto que tengo un déficit en la contabilidad presupuestal. Lo importante de un déficit es cuándo tenés que pagarlo. Cuando se vencen las obligaciones...

Cualquier persona que toma un crédito a largo plazo, si uno mira lo que tiene, contra todo lo que debe, se puede llegar a asustar. La pregunta es cuándo tiene que pagar lo que debe, si llegado el momento tiene espalda. ¿Recordarás que el diario una vez sacó una nota a Álvarez Petraglia diciendo que más del 50% de los ingresos de la intendencia estaban comprometidos? Muy hábilmente comparaba el déficit contra los recursos de un año, pero el déficit se pagaba a 15 años. Ahora nos quedan diez para el vencimiento. Nosotros seguimos con un déficit acumulado mientras llevamos fideicomiso.

MT: Va a seguir habiendo déficit. Entonces, el ejemplo que ponía Alejandro es muy claro, muy entendible. Es como que se compare el saldo que tenés en la caja de ahorro versus la hipoteca de tu casa. Entonces, comparan el saldo que tenés al 31 de diciembre versus el crédito que te queda para pagar. ¿Qué pregunta tenés que hacerte? Tenés que preguntarte: ¿lo que me queda por mes me da para pagar en el plazo que tengo el crédito? Esa es la pregunta correcta.

¿Cómo es la distribución por rubro del presupuesto?

MT: Un 20% va a inversiones. Es lo que a nosotros más nos preocupaba. El rubro personal está en el entorno del 39%, el resto son gastos de funcionamiento, servicios no personales y bienes de consumo. Aquí hay un 6,5%. Y servicio de la deuda por el fideicomiso.

¿Las inversiones se mantienen en un porcentaje histórico?

MT: Sí, en el período pasado con el fideicomiso fue un poco más. Hubo tiempos de un 1% de inversión; se creció en el período pasado. Llegamos a tener casi un 40% en algunas instancias, obviamente que tomando el fideicomiso, pero estaba entre el 20% y el 25% quitando el efecto fideicomiso. Vamos a buscar mantener ese monto de inversión.

Ajuste en la contribución: “son unos poquitos millones” de dólares al año

¿Hay un incremento en las tasas y contribuciones?

AM: Hubo un pequeño incremento, pero que se debió básicamente a una problemática que nos tiene preocupados. La Dirección Nacional de Catastro tiene un mecanismo de valorización de los inmuebles que tiene tiempo y no toma en cuenta el desarrollo inmobiliario que tiene Paysandú, sobre todo al este de la ciudad. El nuevo desarrollo inmobiliario hace que dos viviendas iguales en valores de mercado paguen diferente. Se consideraba que cuanto más alejada del centro de la ciudad estaba la vivienda, menor era su valor, y eso ya no se condice con la realidad del desarrollo urbanístico. Entonces, de alguna manera, aunque no compensamos en todo el efecto, porque es imposible, la diferencia es muy grande, por lo que sí hubo un pequeño ajuste en busca de tratar de igualar un poquito más la situación. Esto no redunda, básicamente, en mucha plata para la intendencia, son unos poquitos millones de dólares por año, cercano a los 30 millones de dólares.

MT: Agrego a lo que decía Alejandro que este cambio se aplica a las viviendas más bien suntuosas. Las viviendas de menor cuantía, y hay muchísimos casos, terminan pagando menos de lo que pagaban antes. Yo no lo recuerdo, pero la cantidad de padrones afectados era marginal; menos del 20%, si mal no recuerdo. Había un poco más de 2.500 padrones que empezaban a pagar menos. Pasaba algo que no estaba muy bien. Había padrones en la ciudad que no pagaban, porque estaban exonerados en un 100%. Tuvimos que tratar de igualar arriba y abajo.

AM: En cantidad de padrones, lo que yo estoy seguro es que fueron más la cantidad de padrones que pagan menos que los que pagan más.

¿Cómo se hizo? ¿Mediante una actualización catastral o ficta?

AM: Explico: los porcentajes que todos pagamos sobre el valor catastral son básicamente una combinación de dos aspectos diferentes. Una alícuota, un porcentaje que está en el presupuesto, y un conjunto de bonificaciones que se dan todos los años en virtud del valor de la vivienda. O sea, a los que menos les vale la vivienda, se les da una mayor bonificación, y a los que tienen una vivienda de mayor valor, se les da una menor bonificación. Ajustamos las bonificaciones.

La intendencia aporta a los municipios 500 millones de pesos

¿Cómo es la asignación presupuestal que se hace a los municipios? ¿La intendencia les asigna los recursos o eso viene del gobierno central y ustedes hacen la parte administrativa?

MT: El primer elemento que hay que señalar es que los municipios no tienen personería jurídica. Al no tenerla, no pueden ejecutar algunas acciones, como por ejemplo, tener una cuenta bancaria.

¿El alcalde no es ordenador del gasto?

MT: Son cosas distintas. Los fondos vienen a la intendencia porque el municipio como tal no puede abrir una cuenta. Es más, la intendencia tiene en este momento cuentas bancarias abiertas que están vinculadas con los municipios. Específicamente, hay dos cuentas por cada municipio. Entonces, los fondos vienen a esas cuentas de cada uno de los municipios para la ejecución de los Planes Operativos Anuales (POA). Lo más importante de todo esto es que el alcalde con los concejales deciden en qué quieren gastar y a dónde van a destinar los fondos. No es la intendencia la que dice “hace esto o lo otro”.

O sea, con independencia de la personería jurídica el concejo es el ordenador del gasto.

MT: Claro. El alcalde sería un ordenador. Es quien manda notas para ejecutar un gasto. En el libro de actas de las sesiones del concejo, ellos dejan registradas las compras que harán. Así se inicia el proceso de una compra, pero son ellos los que deciden qué quieren. Y ojo, el ordenador del gasto es el alcalde con un conjunto de, al menos, dos concejales.

Aparte de los recursos que llegan para los POA, ¿la intendencia aporta otros recursos?

La intendencia aporta más de 500 millones de pesos al año para gastos de funcionamiento.

Renovación con un ahorro de 10.000 dólares mensuales en combustible

La intendencia hace poco renovó su flota de vehículos livianos. Mencionaste en algunos medios que ello implicaba un ahorro importante para la administración. ¿Cómo se explica eso?

MT: El cambio fue histórico. Implicó mucho trabajo. La flota de camionetas que tenía la intendencia, en algunos casos, tenía más de diez años de uso. Por un lado, disponíamos de una flota vieja que requería un mantenimiento importante, con todo lo que eso implicaba. Además, era toda naftera. Había entonces una lógica, ya que la nafta y el gasoil estaban bastante más equiparado en sus precios. Hoy se volvió a separar el precio del gasoil y el de la nafta. Por otra parte, el vehículo gasolero cubre más kilómetros con menos combustible. Entre las cuentas que hice, viendo el consumo que teníamos de nafta, el precio de la misma versus el del gasoil, pensar en qué me va a rendir, vi que en el cambio me ahorraba más de 10.000 dólares por mes.

A eso hay que sumarle menos ingreso. El ahorro estaría por encima de los 15.000 dólares mensuales. Otro dato significativo es que la flota se renueva cada 50.000 kilómetros o un año sin costo para la intendencia.

AM: Nosotros compramos sin impuesto y vendemos a valor de plaza. La modalidad empleada es la que nos asegura tener siempre un vehículo prácticamente nuevo, con un gasto de mantenimiento ínfimo. Entonces la renovación de la flota prácticamente se paga en no más de dos años.

¿De cuánto fue la inversión?

La inversión ronda los 50 millones de dólares.

¿50 vehículos se renovaron?

AM: Cuarenta y pico. La flota que la intendencia tenía se entregó. Por ella nos dieron algo más de 300.000 dólares. El saldo, además, se paga en cuotas.

¿Cómo viene la amortización del fideicomiso? ¿El fideicomiso [unos 25 millones de dólares] ya se ejecutó en su totalidad? ¿O hay saldo de ejecución?

AM: Saldo no hay porque se tenía que ejecutar todo en el período pasado. Por otra parte, tenemos un plazo de pago todavía vigente. El fideicomiso era para pagar a 15 años y ya pasaron cinco.

¿La obra Sendero del río en zona costera se financió con el fideicomiso?

AM: La obra de Senderos del río del obelisco hasta el anfiteatro se hizo y se está terminando con fondos de desarrollo del interior.

Financiamiento del campus: nadie hace caja

¿Cómo fue la ingeniería financiera para la financiación del campus universitario de la Universidad de la República (Udelar)?

AM: Primero que nada, no es una inversión nuestra, es una inversión de la Udelar. El gobierno departamental por gestiones que hizo el intendente Olivera en el período pasado consiguió una transferencia de seis millones de dólares. Con eso se pudo dar el puntapié inicial para que la propia Udelar pudiera financiar el resto de la obra. En definitiva, se gestionó un préstamo que asumimos, pero con la obligación de la Udelar de reponerlo; básicamente, es así.

MT: Nosotros, como intendencia, en el préstamo con la Comisión Andina de Fomento [CAF], somos simplemente un intermediario. Llega el dinero de la CAF a nosotros y se lo pasamos automáticamente a la Udelar. Aclaro esto porque en algún momento se dijo que yo, y eso me involucra personalmente, estaba haciendo caja o bicicleta con los seis millones de dólares. No toco los seis millones, es más, el dinero viene a una cuenta que está en el Banco Central y yo ordeno que vaya para la Udelar. Lo quiero remarcar, creo que es importante y es transparente. El préstamo fue con garantía soberana. El gobierno central es quien garantiza esta obligación.

Supongo que la CAF libera partidas contra obra ejecutada.

MT: Exactamente. En este momento, que estamos trabajando con el segundo desembolso, se están haciendo todos los estudios de lo que se hizo con la primera partida.

¿Subsidiariamente se hace cargo, eventualmente, el gobierno nacional?

AM: Solidariamente. Porque la universidad no podía tomar esa deuda. La intendencia sí ayudó y puso el terreno, se entiende que fue un pilar. No desmerezco todo lo que hizo la universidad que fue mucho.

¿Generaron sinergias con la Udelar?

AM: Exactamente. La intendencia se desprendió de patrimonio propio [corralón municipal] para poder aportar. Convengamos que esa manzana la estábamos usando. Tuvimos que salir a comprar nuevos terrenos para poder trasladar y mover servicios y gente a otros lados.

¿Qué valor tiene el terreno cedido?

AM: Desconozco en cuánto está evaluado el terreno de 14.000 m2 con todos los servicios. Fue un aporte significativo para una obra de 26 millones de dólares.

¿La intendencia ha sido un socio importante para el desarrollo universitario en Paysandú?

MT: Sin lugar a dudas.

Esto uno no lo pone en el capítulo de inversiones, pero es muy importante.

¿Cómo es el vínculo con el contribuyente?

AM: Trabajamos en mejorar la relación con el contribuyente y la forma con que este interactúa con la intendencia; lo que nosotros definimos como el ciudadano digital. Habrás visto que la intendencia está con agendas web y está viéndose la mejora y agilidad en la gestión. Nuestro objetivo es que podamos utilizar mecanismos tecnológicos como Whatsapp, chatbots, la propia página web o mecanismos más simples para que la gente no tenga que venir tanto al Palacio. Estamos muy jugados en mejorar esa eficiencia que haga que no se tenga que perder tiempo. Esto uno no lo pone en el capítulo de inversiones, pero es muy importante.

MT: Esto lo encabezamos desde el Departamento de Administración. De alguna manera es nuestro bebé.

¿Cuánto recuperó la intendencia de la información que se había perdido con el hackeo?

AM: A nivel tributario se recuperó todo. Tuvimos algún problema con expedientes que hubo que recomponer en papel.

¿Hay respaldo informático?

Hay otro respaldo, por supuesto.