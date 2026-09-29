Intendente cuestionó con severidad funcionamiento del Mides: nos hacemos cargo de cuestiones del “gobierno nacional”

Para el INDA, lo más significativo “es que, por primera vez, el Estado garantiza la cobertura alimentaria durante las vacaciones de primavera”.

La atención de los escolares en todo el país durante la reciente semana de vacaciones de primavera desató un fuerte cuestionamiento del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, que, de un tiempo a esta parte, viene impugnando con severidad la labor del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Según fuentes consultadas, para el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) del Mides, “es que, por primera vez, el Estado garantiza la cobertura alimentaria durante las vacaciones de primavera”. Desde la institución se afirmó que “la nutricionista articuló” con la intendencia y que es un servicio “cogestionado”. El episodio revela la tensa relación entre la oficina local del Mides y el intendente Olivera.

Primaria indicó que hizo un relevamiento y se comunicó al INDA, que desmiente que se diga que la “respuesta pasó a la intendencia. Lo que existe es una cogestión coordinada con el INDA, que aporta los recursos necesarios y nutricionistas”.

En su comparecencia ante los medios locales, Olivera sostuvo que “[Primaria y el Mides] acordaron no abrir los comedores escolares para dar comida, decidiendo que iban a ser los comedores de la intendencia, en convenio con el Instituto Nacional de Alimentación, los que se harían cargo”.

Con cierto enojo, el jefe departamental marcó, sin precisar fecha, que “nos mandan un correo a una casilla de correos de la intendencia que es Atención al Público”. Y se preguntó: “¿Así coordina el Mides y el INDA con un gobierno departamental?”.

“Nadie tuvo la idea de levantar un teléfono, de hablar con nosotros, de hablar con el intendente, con algún director, con algún responsable de la intendencia para cuantificar mínimamente cuántos gurises podían llegar a ser”.

“El lunes [21 de setiembre] nos enteramos de que eran 200 los gurises que tenían que comer en los comedores. Los gurises aparecieron. Por supuesto que nos hicimos cargo”, manifestó, y agregó: “Los que no se hacen cargo son los que siguen atrás de un escritorio en Montevideo pensando que nosotros oficiamos como un delivery de comida. ¿Esa es la sensibilidad? ¿Eso es lo que ellos dicen de que es trabajo en el territorio?”. “Nos estamos haciendo cargo” de lo que “debería hacerse cargo el gobierno nacional”, apuntó.

“Nos estamos haciendo cargo, por supuesto, de cocinar, de mantener, de poner la infraestructura, el personal, un montón de cosas. Así coordina el Mides”, añadió.

También mencionó problemas de coordinación con el Mides en el marco del Plan Calle: “Nos viene pasando con los refugios, nos viene pasando ahora con la comida”. “El Mides solamente está para Montevideo y la verdad que está dejando mucho que desear”, criticó.

Tomando la experiencia en Paysandú, afirma que “en el interior, realmente [hay] cero coordinaciones y cero respeto a las intendencias”. “Cuando usted habla de la comida de los gurises, me parece que amerita otro tipo de planificación, otro tipo de coordinación, que nada falle”, señaló.

Si “nada falló, es porque nos hicimos cargo una vez más de cosas que debería hacerse cargo el gobierno nacional. Ni para eso están”.

El discurso del intendente se repitió en la Junta Departamental en la voz de ciertos ediles oficialistas, partícipes de la gestión local del ministerio en el período anterior.

La intendencia ha señalado, además, que los recursos que les envía el INDA solo cubren un semestre.

Primaria “no se va a dar respuesta”

la diaria buscó una primera respuesta en el territorio, pero se nos remitía a las autoridades nacionales.

Desde las autoridades del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) se adujo que “no se va a dar respuesta”, aunque se comentó que “lo que se hizo fue un relevamiento en las escuelas de aquellos niños y niñas que iban a requerir servicio de alimentación. Estos listados se compartieron con el INDA y se les avisó a los referentes adultos de los niños y niñas acerca del lugar [al] que tenían que ir a retirar la alimentación”.

INDA: “La nutricionista articuló” con la intendencia

De alguna manera, aunque sin especificar fecha, desde la conducción del INDA se afirmó a este medio que “la coordinación técnica con los equipos de la intendencia se realizó con la antelación habitual”.

Desde el instituto, aseguraron que “la nutricionista del INDA articuló directamente con los servicios de alimentación, previendo los insumos y las modificaciones a los menús necesarios para atender demanda relevada por la ANEP”. Afirman que “también se realizó la comunicación formal”.

Desmienten que se diga que la “respuesta pasó a la intendencia. Lo que existe es una cogestión coordinada con el INDA, que aporta los recursos necesarios y nutricionistas”.

“Esta cobertura integral fue posible gracias a una relación de cooperación que el INDA mantiene desde hace años con las intendencias, pilar de la gestión de la política alimentaria en todo el territorio. Sobre esa base ya consolidada, el procedimiento se aplicó de manera uniforme en todo el país, con coordinación técnica previa. Gracias a eso, los servicios cogestionados funcionaron con normalidad, sin dificultades”, plantearon.

“Los números confirman la buena aceptación de la medida: el primer día se cubrió a 1.513 estudiantes en Montevideo y 791 en el interior, cifra que en la capital creció a 1.784 el martes y a 1.838 el miércoles. Gracias a eso, los servicios cogestionados funcionaron con normalidad, sin dificultades”, indicaron.