Hortencia Recarte destacó el trabajo en el Municipio de Quebracho y puso el foco en el saneamiento, empleo y caminería

La concejala del Frente Amplio hizo un balance del primer año de trabajo en el actual período de gobierno y destacó el clima de diálogo existente dentro del Consejo Municipal.

Hortencia Recarte señaló que el Municipio de Quebracho viene trabajando con sesiones aproximadamente cada 15 días y valoró especialmente la posibilidad de alcanzar acuerdos entre los integrantes del Consejo. También se refirió a algunas de las principales necesidades de la localidad, entre ellas el empleo, el estado de las calles y la caminería rural.

“Venimos trabajando bien. Estamos sesionando cada 15 días aproximadamente, con sesiones muy tranquilas, muy pacíficas, donde el diálogo y la buena disponibilidad de parte de todos los concejales han permitido llegar siempre a acuerdos por unanimidad”, explicó. A pesar de integrar la minoría política dentro del Consejo Municipal, destacó que esto no ha impedido el funcionamiento y el tratamiento conjunto de los distintos asuntos.

Uno de los principales temas señalados por Recarte es el proyecto de saneamiento para Quebracho, una obra que, según recordó, es esperada desde hace décadas por los vecinos. La concejala destacó que el proyecto contempla al casco viejo de la localidad y que se amplió el alcance inicialmente previsto.

“El saneamiento es algo que se anhelaba desde hace 70 años. En esta administración de OSE, con este gobierno nacional, hemos logrado que salga para Quebracho”, afirmó. De acuerdo con lo señalado durante la entrevista con la diaria, el comienzo de las obras está previsto aproximadamente para octubre de 2027.

Además, consideró que la intervención tendrá un impacto importante sobre la infraestructura de la localidad. “Eso va a dar vuelta al pueblo, nosotros lo decimos así”, expresó. La concreción del saneamiento también condiciona, según explicó, la planificación de otras obras, particularmente la mejora de calles que actualmente se encuentran sin bituminizar o presentan dificultades.

El empleo, una de las principales preocupaciones

Consultada sobre la situación laboral, la concejala planteó que el empleo continúa siendo un problema para la localidad. “El tema de empleo es bastante complicado, no hay casi. Eso es algo que preocupa mucho”, manifestó.

La falta de oportunidades laborales aparece así como uno de los desafíos que, desde su perspectiva, requiere atención para generar mayores posibilidades de desarrollo para los habitantes de Quebracho, particularmente para los jóvenes.

Otro de los planteos que ha llevado al Consejo Municipal está relacionado con la infraestructura vial. Recarte señaló que existen calles de Quebracho que necesitan obras de mejora y mencionó especialmente aquellas que se encuentran sin bituminizar y que presentan problemas de anegamiento.

También destacó la situación de la caminería rural, que se ha visto afectada por las lluvias. “He planteado todo el tema de caminería porque veo la necesidad de la gente de campaña”, explicó, y agregó que se trata de una problemática que deberá ser atendida progresivamente.

Dentro de su actividad como concejala, Recarte también destacó las gestiones vinculadas con el Instituto Nacional de Colonización. Según explicó, uno de sus objetivos ha sido lograr una mayor presencia de los organismos en territorio para facilitar el contacto directo con los productores, colonos y aspirantes a colonos.

“Es la descentralización que tanto se pide en este gobierno nacional, para que ellos vengan y puedan estar en contacto con el colono, con el aspirante a colono”, señaló. En ese marco, mencionó una jornada realizada en febrero y la presencia de representantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, destacando la importancia de generar espacios donde la población rural pueda plantear directamente sus necesidades.

Turismo: Saladero Guaviyú y las termas

En materia turística, identificó al Saladero Guaviyú como uno de los atractivos de la zona y también mencionó las termas de Guaviyú.

Explicó que el sitio histórico se encuentra en mantenimiento y que la creciente del río Uruguay obliga actualmente a esperar el descenso de las aguas para evaluar la situación. “Siempre algo está surgiendo”, sostuvo al referirse a las posibilidades de desarrollo turístico de la zona.

La situación de los jóvenes también forma parte de las preocupaciones planteadas por la concejala. Si bien existe un vínculo importante con Paysandú y los jóvenes se trasladan para acceder a determinadas actividades, Recarte consideró que continúan siendo necesarios nuevos espacios y propuestas en la propia localidad.

“Los jóvenes siempre son demandantes, siempre necesitan más”, afirmó, señalando entre otras carencias la ausencia de un local bailable. De todos modos, destacó que se continúan impulsando actividades. Entre ellas mencionó las estudiantinas y una actividad de 5K realizada hace pocas semanas.

“Un Niño, un Instrumento”

La integrante minoritaria del Concejo Municipal se refirió al proyecto Un Niño, un Instrumento, que llegará a Quebracho a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). La iniciativa fue incorporada y aprobada dentro del Plan Operativo Anual (POA), con participación también de la intendencia en el financiamiento. “Eso muy bien. Es algo que viene por OPP, fue aprobado por el POA”, señaló.

Para la concejala, este tipo de propuestas se suma a las actividades que buscan ampliar las oportunidades culturales y recreativas para niños y jóvenes de la localidad del interior departamental de Paysandú.