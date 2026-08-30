Ministra Lucía Etcheverry: “la ruta 4 nunca había sido priorizada”

Al rehabilitar un tramo en las inmediaciones de Guichón, anunció una solución para el puente en Paso Hondo.

Rodeado de vecinos, entre absortos y alegres, el presidente Orsi estuvo en Guichón, en la inauguración de un tramo de la ruta 4 el viernes.

El intendente interino Ricardo Molinelli, tras saludar al presidente, celebró la rehabilitación de 23 kilómetros de esa ruta y las obras previstas como continuidad del tramo rehabilitado, lo que facilitará la conexión con las rutas 90 y 26.

Tratamiento doble bituminoso

En la inauguración hablaron Cristián Bonilla, trabajador de la regional 6 de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el director nacional de Vialidad, Federico Magnone, Molinelli y la ministra Etcheverry.

Bonilla describió que “se hizo un tratamiento de asfalto doble y todo lo que es cartelería y señalización”. Expuso que “la regional hacía años que no hacía una obra de este tamaño. Estamos muy agradecidos por la confianza que depositaron en nosotros”.

El director de Vialidad destacó el papel cumplido por los funcionarios de la regional del ministerio. “El resultado está a la vista. Es el primer paso de una obra estratégica”. “Parte de nuestro plan quinquenal es cerrar la malla, ubicar los puntos que les falta conectividad y unirlos. La regional 6 ya está trabajando en el segundo tramo de la ruta 4, entre Andrés Pérez y Paso Hondo. El próximo año trabajaremos en el tramo que une a la ruta 26”, informó.

“El calcetín”

En su intervención, Molinelli manifestó que “Guichón siempre aspiró a tener varias conexiones”. Recordó a los que “bregaron por esta ruta, como Héctor Urruti y José Moreira”. Al mencionar que a Guichón le “decían calcetín por tener una sola entrada y salida” logró generalizadas risas.

“Querían estar conectados hacia el este y hacia el norte; hacia el norte es esta, la ruta 4. Tenemos aquí varias colonias (del Instituto Nacional de Colonización) como la José Batlle y Ordoñez y Juan Gutiérrez”. “Tenemos los tres niveles de gobierno trabajando en un solo objetivo, que es mejorar la conexión de las zonas más alejadas de los centros poblados”.

En su alocución, la ministra mencionó que “la ruta 4 lleva décadas postergada. Nosotros apostamos a que esto sea un circuito que se puede ir consolidando, además, porque la obra va a unir y conectar con la ruta 26. Hoy son los primeros 23 kilómetros terminados, ya están 17 kilómetros en obra y está el proyecto finalizado para hacer obra desde la 4 a la 26”. Aquí hay “un reconocimiento a esa capacidad de trabajo y a ese compromiso que tienen” los trabajadores del ministerio.

Paso Hondo, se hará “una intervención para consolidar su estructura”, que permita “encauzar el agua”

La ministra anunció una solución para el puente en Paso Hondo, donde, no más allá de octubre, se iniciarán las obras en ruta 3.

Etcheverry aclaró sobre los trabajos que fueron inaugurados: “Creo que todos los que viven acá saben que esta ruta no había sido nunca priorizada, por lo tanto, primero celebrar esa priorización”. “Estamos convencidos que hay que distribuir la inversión en todos los departamentos y sobre todo conectar mejor a la gente, y, segundo, los puentes son parte de un estudio de estructura que está haciendo el ministerio” acotó la jerarca.

Sobre Paso Hondo especificó que, “en principio, finalizada esta etapa de la calzada, seguramente tengamos una intervención para consolidar” su estructura. “Está la posibilidad de ampliar o de establecer una especie de estructura que corrija el caudal de agua y permita que efectivamente habilite el paso mucho más rápido. Es como encauzar un poquito el agua”. Lo determinarán los estudios técnicos.

“La ruta 4 tiene la característica de impactar no solamente en el traslado de la producción, sino en la circulación de los pobladores de diferentes zonas, y esto merece una sensibilidad muy especial”, comentó.

Etcheverry: “La inversión tiene sentido si deja beneficio a la población”

“Nosotros estamos convencidos de que la inversión tiene sentido cuando le deja un beneficio directo a la población, no solamente a la producción, que es muy importante porque mueve la economía. Pero también mueve gente, familias, pequeños productores, la gurisada que tiene que ir a estudiar o aquellos que tienen que ir por cualquier situación vinculada a la salud o a realizar algún trámite a un centro poblado. Esto significa que la gente va a tener más posibilidades”. Además, los “recorridos, si esto está conectado con la [ruta] 26”, se acortan.

Ruta 3: rotonda en Porvenir está licitada

Sobre la realización de una rotonda, por ruta 3, en el ingreso a Porvenir, la ministra suscribió que “eso ya está licitado. Lo primero que dijimos fue que teníamos 40% de licitaciones ubicadas entre 2026 y 2027”. “No solamente estamos cumpliendo, sino que además ese tramo ya está adjudicado y el expediente está en el Tribunal de Cuentas”. “Está la rotonda de Porvenir y la de la colonia Wilson. Así que nosotros esperamos que no más allá de octubre se estén comenzando las obras”.