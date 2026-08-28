El presidente destacó los avances en las gestiones vinculadas al proyecto de hidrógeno verde que se instalaría en Paysandú y señaló que Uruguay “viene bien” en las conversaciones con UTE por el costo de la energía.

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El presidente de la República Yamandú Orsi estuvo este viernes en Guichón, donde encabezó el acto oficial de inauguración de las obras de rehabilitación de la Ruta 4, que incluye la recuperación de 23 kilómetros entre Guichón (kilómetro 380) y el puente sobre el paso Andrés Pérez (kilómetro 403).

Orsi se refirió a distintos asuntos de interés para Paysandú, entre ellos el futuro del proyecto de HIF Global, las negociaciones con UTE por el costo de la energía y la situación laboral de la región.

Consultado sobre el proyecto de hidrógeno verde, Orsi afirmó que “hemos despejado un montón de complicaciones” y destacó como una señal positiva la decisión adoptada recientemente en Argentina al retirar una denuncia penal contra Uruguay contra la instalación de la planta. Según Orsi, esto contribuye a mejorar el escenario diplomático. En marzo, los diputados argentinos Guillermo Michel y Marianela Marclay, y el senador Adán Bahl, habían presentado una demanda contra el Estado uruguayo y la empresa HIF ante la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay.

El mandatario reconoció que la relocalización del proyecto implica nuevos estudios y evaluaciones de impacto, pero remarcó que “la idea no se detuvo”. En ese sentido, explicó que los eventuales plazos estarán vinculados, entre otros factores, a cómo evolucione el mercado internacional del hidrógeno.

“Nosotros seguimos trabajando por eso”, afirmó Orsi, aunque subrayó que deberán hacerse los estudios de impacto ambiental correspondientes.

Negociación con UTE

Sobre el acuerdo con UTE por el precio de la energía, el presidente sostuvo que las conversaciones avanzan y que “se acercaron los números”, aunque pidió mantener cautela hasta que exista una definición.

Orsi explicó que actualmente Uruguay negocia el costo de la energía proyecto por proyecto, como ocurrió con inversiones anteriores y como sucede ahora con HIF Global y los centros de datos.

A su entender, el desafío es establecer un marco más estable y previsible para grandes inversiones, de manera que no sea necesario negociar las condiciones energéticas cada vez que llega un nuevo proyecto.

“Tenemos un desafío gigante porque los data centers nada más exigen muchísima energía y exigen, por supuesto, previsibilidad”, señaló.

El presidente indicó que si esa previsibilidad no existe, aparece un problema de costos que debe ser contemplado al momento de evaluar las inversiones.

“A nivel político el panorama está bastante despejado”

Respecto a las diferencias políticas en torno al proyecto de HIF, Orsi aseguró no constituyen un obstáculo para su concreción. “A nivel político, el panorama está bastante despejado”, afirmó, y recordó que se trata de un proyecto que comenzó durante la administración anterior y que el actual gobierno decidió retomar.

El mandatario señaló que las condiciones internacionales de las distintas fuentes de energía han cambiado y que esos movimientos generan dudas en quienes toman decisiones empresariales. Sin embargo, insistió en que desde el Ejecutivo existe voluntad de continuar trabajando para que el proyecto avance.

Preocupación por el empleo

Orsi también fue abordado por la situación laboral de Paysandú, particularmente por las dificultades que atraviesan algunas industrias.

El presidente reconoció que existe preocupación y explicó que mantiene un contacto permanente con el intendente Nicolás Olivera, además del vínculo con la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona.

“La vieja industria nacional está teniendo ruidos”, expresó y señaló que esas dificultades también se registran en otros departamentos.

Ante este escenario, indicó que las decisiones empresariales corresponden a los privados, pero que el papel del gobierno debe ser buscar alternativas y atraer nuevos proyectos productivos. “Lo que tenemos que hacer nosotros es traer otros proyectos que puedan sustituir eso o tratar de evitar que se nos vayan o que se intenten relocalizar”, planteó.

Ruta 4: una obra para conectar regiones

Orsi destacó el significado de la rehabilitación de un tramo de la ruta 4. Reconoció que había postergado varias veces su presencia en el lugar y valoró que la obra haya continuado independientemente de la inauguración.

La rehabilitación se ejecutó por administración, con personal del propio Ministerio de Transporte y Obras Públicas, una modalidad que el presidente destacó como una muestra de la capacidad de los funcionarios.

Orsi remarcó que la importancia de la obra no está solamente en conectar grandes centros poblados, sino en vincular zonas rurales y regiones del departamento y del país.

“Cuando uno tiene que desplazarse, el vehículo que sea, uno piensa en el transporte de carga, pero el que tiene que salir en una moto de un centro rural o de una zona rural hacia un hospital o hacia una escuela, también nos importa”, precisó.

En ese sentido, sostuvo que la inversión en infraestructura debe medirse también por la mejora en la calidad de vida de quienes viven en el interior y necesitan trasladarse diariamente.