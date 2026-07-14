Trabajadores municipales cuestionan el convenio de Adeyom con el Ejecutivo y anuncian que fiscalizarán su cumplimiento

Un grupo de trabajadores municipales cuestionan el convenio de Adeyom con el Poder Ejecutivo y anuncian que fiscalizarán su cumplimiento. Entienden que es insuficiente la mejora salarial, cuestionan la incorporación de tickets de alimentación como principal beneficio y advierten que controlarán que los compromisos asumidos se cumplan.

El documento fue dado a conocer días después de la asamblea que aprobó el acuerdo negociado con el ejecutivo departamental.

Los firmantes sostienen que desde diciembre de 2025 venían trabajando en una propuesta alternativa con el objetivo de mejorar tanto la recuperación salarial como otros aspectos vinculados a las condiciones laborales de los funcionarios municipales.

En ese sentido, afirman que el aumento acordado resulta insuficiente y lo califican como “raquítico”, al señalar que representa apenas un 1,1% de recuperación salarial si se consideran los dos últimos períodos de gobierno. Además, cuestionan que la mejora se concentre en los últimos años del convenio, lo que, según entienden, limita su impacto acumulativo sobre los salarios.

En el comunicado el grupo reivindica las gestiones realizadas durante los últimos meses, entre ellas reuniones con ediles de distintos partidos y el trabajo junto con un economista para elaborar una propuesta basada en cifras del presupuesto departamental.

“Nos declaramos responsables”, expresan reiteradamente en el texto, al tiempo que sostienen que buscaron dignificar la tarea de los funcionarios municipales, mejorar sus ingresos y fortalecer las condiciones de trabajo mediante la negociación y la acción sindical.

Sin embargo, consideran que la actual conducción de Adeyom y la decisión adoptada por la asamblea no permitieron alcanzar esos objetivos.

Los funcionarios también anuncian que harán un seguimiento del cumplimiento del convenio recientemente firmado. Como antecedente recuerdan que el acuerdo del período anterior incluía compromisos relacionados con presupuestaciones, nombramientos, políticas de vivienda y la creación de comisiones de seguimiento, aspectos que –afirman– nunca llegaron a concretarse.

Asimismo plantean interrogantes sobre la situación financiera del servicio de salud administrado por el sindicato, al señalar que parte de los recursos utilizados para financiar los tickets de alimentación provendrían de los aportes que hacen los propios trabajadores.

Finalmente el grupo reafirma que continuará defendiendo los reclamos de los funcionarios municipales y asegura que permanecerá vigilante para exigir el cumplimiento de cada uno de los puntos establecidos en el convenio.

El comunicado está firmado por Washington Jorge Medina Marín, Mauro Andrés Romero Melogno, José Manuel Piñera Rebellato, Luis Gabriel Aramburú, Marco Laurino y Ana Beltranchini, quienes se presentan como integrantes de un grupo de funcionarios municipales socios de Adeyom.