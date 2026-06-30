Gobierno fijó baja de 5% para la nafta y el gasoil y 7,6% para el supergas

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, celebró los nuevos precios, que comenzarán a regir a partir de este miércoles, como el resultado de “una gestión responsable y atenta”.

El Poder Ejecutivo fijó los nuevos precios de los combustibles, que regirán a partir de este miércoles 1° de julio y hasta el próximo anuncio, y para los que se determinó una baja en términos generales.

Según informó el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) a través de un comunicado, la nafta Súper 95 verá una baja en su costo de 5% y pasará a valer 88,67 pesos uruguayos cada litro.

En tanto, el precio de venta del Gasoil 50S experimentará un descenso de igual proporción, por lo que costará 58,68 pesos el litro a lo largo del mes de julio.

Asimismo, el supergás verá una baja de 7,6% y pasará a valer menos de 100 pesos, con un costo fijo de 93,56 pesos. Desde el MIEM destacaron este último ajuste, en tanto “representa una baja de 100 pesos en la garrafa de 13 kg”, con un valor que se ubica en los 1.216 pesos.

Por su parte, y a través de una breve publicación en su cuenta de X, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, celebró el anuncio y reivindicó los esfuerzos del gobierno en “mitigar el impacto de la guerra en el aumento de los precios internacionales, evitando trasladar el shock inicial y amortiguando los aumentos registrados a nivel mundial”.

“Gracias a una gestión responsable y atenta, hoy podemos comunicar una baja de 5% para nafta y gasoil, y de 7,6% para el supergás. Con la llegada del frío y la mayor demanda de supergás, esta baja se traduce en un alivio concreto para el bolsillo de nuestra gente”, concluyó la ministra.