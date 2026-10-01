El Poder Ejecutivo prorrogó el descuento de IVA para el sector turístico, en medio de críticas de la oposición

El decreto que extiende la exoneración de nueve puntos del impuesto fue firmado este jueves por el presidente Yamandú Orsi y el ministro de Economía, Gabriel Oddone.

Con las firmas del presidente de la República, Yamandú Orsi, y del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, el Poder Ejecutivo extendió la exoneración de nueve puntos de IVA en servicios gastronómicos y otras actividades vinculadas al sector turístico. Se trata de un beneficio que ya había sido prorrogado durante el gobierno anterior. El plazo venció el miércoles; el nuevo decreto fue firmado este jueves.

A raíz de una publicación en la página web de la Dirección General Impositiva, en la que se señalaba que a partir de este jueves el descuento de IVA bajaría a cinco puntos, desde la oposición se cuestionó la actuación del equipo económico.

El senador colorado Pedro Bordaberry sostuvo que la medida perjudicaría al turismo y avizoró otros “decretos de ajustes de gasto”. El senador nacionalista Javier García, en tanto, planteó convocar a Oddone al Parlamento, y luego de conocerse el decreto firmado por el Poder Ejecutivo afirmó que hubo “tremenda marcha atrás”.

En una rueda de prensa, la senadora del Frente Amplio y exministra de Turismo, Liliam Kechichian, aseguró que “nunca estuvo en duda” la continuidad de la medida. “Hoy temprano yo me sentí sorprendida porque el senador Javier García pidió la convocatoria del ministro [Oddone] por la rebaja del IVA”, comentó, y afirmó que el decreto firmado este jueves estaba redactado “desde hace días”.

“La devolución del IVA sigue en nueve puntos y va a seguir en nueve puntos”, subrayó Kechichian. Con todo, la legisladora frenteamplista reconoció que “hubiera sido mejor” que el decreto se hubiese firmado el miércoles, el día que vencía el plazo fijado por el decreto anterior. De todos modos, puntualizó que “no hay ninguna dificultad para ninguna de las operaciones que se hayan hecho en el día de hoy”. Sobre la convocatoria a Oddone al Parlamento, Kechichian sostuvo que para el oficialismo “no tiene razón de ser”.

El decreto firmado este jueves dispone la prórroga de la medida hasta el 30 de abril de 2027, “con el objetivo de continuar impulsando la actividad en el sector turístico”. El descuento comprende a los servicios gastronómicos, de catering y de fiestas y eventos, así como también el arrendamiento de vehículos sin chofer y servicios de mediación en el arrendamiento de inmuebles con destino turístico.