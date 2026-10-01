Orsi recibió en la Torre Ejecutiva al ministro de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar

El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió este jueves en la Torre Ejecutiva al ministro de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, quien se encuentra en Uruguay en una visita oficial “orientada a profundizar las relaciones bilaterales entre ambas naciones”, según informó el gobierno uruguayo.

El jerarca catarí también mantuvo un encuentro con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. Al término de la reunión, Sánchez dijo que en la conversación se abordó la posibilidad de “seguir profundizando la cooperación” entre ambos países, así como “los desafíos de una agenda internacional que necesita cada vez más diálogo y entendimiento”. “Uruguay tiene mucho para aportar en ese camino: construir puentes, generar acuerdos y trabajar por la paz”, escribió en X el secretario de Presidencia.

La agenda del jerarca catarí continuó con una reunión con el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, en el Palacio Santos. De acuerdo con lo que informó el gobierno uruguayo, en este caso el encuentro estuvo enfocado en “el intercambio de prioridades comunes en materia de inversiones y promoción de la paz”.

En una rueda de prensa, consultado sobre la posibilidad de que Uruguay participe en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, Lubetkin manifestó: “Nosotros nos vamos a volver a reunir dentro de unos meses para discutir en qué zona podemos cooperar en conjunto”. Lubetkin señaló que este jueves el gobierno uruguayo tuvo “un análisis muy profundo por parte de las autoridades cataríes, que juegan un rol bien importante en todo esto de cuáles son los planes de paz planteados, hasta dónde está llegando el acuerdo y dónde están los escenarios de desgaste y de duda, lo que nos dio un panorama que nosotros no teníamos, porque es de primera mano”.

En la reunión, Uruguay y Qatar firmaron una carta de intención sobre cooperación en materia de mediación, “que permitirá institucionalizar la cooperación bilateral en esta área, intercambiar experiencias y explorar iniciativas conjuntas, por ejemplo, el fortalecimiento de capacidades en construcción de la paz”, según informó la cancillería uruguaya.