Para Jorge Díaz “es razonable” que Diego Pérez no asuma en Delitos Económicos y la decisión “le hace bien” al sistema de justicia

Pérez resolvió no aceptar el traslado a la fiscalía que hasta mayo encabezaba Alejandro Machado, quien tenía a su cargo la causa por Cardama y la entrega del pasaporte a Sebastián Marset.

En mayo se decidió el traslado del fiscal especializado en Delitos Económicos Alejandro Machado –que tenía a su cargo la causa por Cardama y la entrega del pasaporte a Sebastián Marset– a la Fiscalía Especializada en Cibercrimen. Pero este miércoles El Observador informó que el fiscal Diego Pérez, quien ocuparía su lugar, finalmente permanecerá en la fiscalía de Flagrancia de 5° turno.

Al respecto, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, dijo a La mañana de la diaria que el hecho de que esa fiscalía permanezca sin titular ya desde hace tres meses “no parece ser una decisión razonable de gestión”, pero sostuvo que no lo sorprendió que se diera marcha atrás a la designación de Pérez, lo cual definió como una decisión “razonable” que le “va a hacer bien al funcionamiento del sistema de justicia”.

Consultado respecto de si los cambios tienen tintes políticos, Díaz prefirió no atribuir intenciones y dijo compartir la opinión del expresidente Luis Lacalle Pou sobre la permanencia o no de la fiscal Gabriela Fossati en el marco del caso Alejandro Astesiano respecto de que “no se cambia de caballo en la mitad del río”.

“Una buena política de gestión es que, cuando hay asuntos que claramente tienen notoriedad pública y que evidentemente tienen sensibilidad política [...], creo que lo correcto –es mi opinión, compartiendo la opinión de Lacalle– es decir ‘dejemos que termine de trabajar’”, acotó en referencia al cambio de Machado al frente de la fiscalía.

Asimismo, señaló que había causas que “no se movían”, como la vinculada a “la destrucción del documento en el piso 11” de la Torre Ejecutiva, en la que intervino como abogado. Lo “concreto” y el “dato de la realidad” es que “está estancado ahí hace tres años”, indicó.

“Para nosotros, mañana”, respondió Díaz al ser consultado respecto a cuándo se designará un fiscal de Corte definitivo. Dijo que el tema “depende de la oposición” y que, en la medida en que haya “disposición de la oposición de dialogar, no de imponer”, se sentarán en la mesa de negociación. “La realidad es que tiene que ser alguien que reúna un consenso que la doctora [Mónica] Ferrero no tiene. Vamos a decir las cosas claras, porque si tuviera consenso ya habría sido designada fiscal titular”, manifestó.