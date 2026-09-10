Sandra Lazo: “Un Estado que no piensa en su defensa con inteligencia propia termina pensando con la cabeza de otros”

La ministra de Defensa Nacional participó del cierre de las Primeras Jornadas Académicas de Defensa y aseguró que para el gobierno es “una línea de política educativa que llegó para quedarse”

Entre martes y miércoles se realizaron las Primeras Jornadas Académicas de Defensa, organizadas por el Ministerio de Defensa Nacional (MDN). Las ponencias y conferencias giraron en torno a cinco ejes temáticos: el marco general de la defensa nacional, los nuevos desafíos, la educación militar, la política exterior y de defensa y Uruguay en el escenario antártico. La mesa de cierre estuvo a cargo de la titular del MDN, Sandra Lazo, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, el rector de la Universidad de la República (Udelar), Héctor Cancela, y el director de Formación Militar, Diego D’Elia.

“En estas jornadas hablamos de soberanía sobre nuestra plataforma continental, de las nuevas amenazas que están planteadas, la evolución de la educación militar, el rol de las mujeres en las operaciones de paz, la planificación espacial y marítima, la presencia uruguaya en la Antártida”, enumeró Lazo y apuntó que “cada uno de esos temas, en el fondo, plantea una pregunta sobre soberanía, sobre autonomía estratégica y sobre el lugar que Uruguay elige ocupar en el mundo”.

La ministra señaló que, “durante demasiado tiempo”, la discusión sobre defensa “muchas veces queda relegada a un segundo plano, tratada como un tema exclusivamente técnico, ajeno al debate democrático y al desarrollo nacional”. Lazo enfatizó que “un Estado que no piensa en su defensa con inteligencia propia, con investigación propia y con cuadros formados críticamente termina pensando su defensa con la cabeza de otros”. Y, en ese sentido, señaló que “la inversión en formación y en investigación que representan estas jornadas no es un costo administrativo”, sino “una inversión también en soberanía”.

“Cada oficial que investiga, cada tesis que se termina, cada debate que se sostiene con rigor fortalece la capacidad del Estado uruguayo de decidir con cabeza propia sobre su seguridad, su territorio y su proyección internacional”, afirmó la ministra. Sostuvo que la experiencia de las jornadas “no puede y no debe quedar como una anécdota exitosa”, ya que, para la actual administración, es “una línea de política educativa que llegó para quedarse”. “La investigación no puede seguir siendo una actividad optativa dentro de la formación, tiene que integrarse como parte central de la carrera de cada oficial con tiempo, con recursos, con reconocimiento institucional”, remarcó.

Cancela destacó “la colaboración y los aportes mutuos” entre la Udelar y el MDN, en tanto “el conocimiento crece cuando se comparte” y “la investigación requiere siempre esfuerzos colaborativos”. El rector reflexionó que “la investigación en sí misma es defensa del país”. “La investigación nos permite desarrollar inteligencia sobre los desarrollos actuales y futuros, tanto a nivel internacional como regional, tratar de anticipar tendencias, de entender los desafíos, las posibles amenazas, generar estrategias de mitigación”, señaló Cancela, y valoró que “son todos elementos sin los cuales no hay una defensa posible”.

Mahía resaltó la interdisciplinaridad de los aportes de las jornadas, ya que la confluencia “en un único esfuerzo” de distintas visiones del Estado “multiplica las posibilidades de generar un producto mucho mayor”, señaló. “Entendemos que es clave, desde esa mirada estratégica, aprender a abrirnos entre todas las áreas del Estado de las cuales conformamos la institucionalidad”, sostuvo. En ese marco, destacó la “decisión política” de integrar a la conducción del Congreso Nacional de Educación al MDN y el Ministerio del Interior, además de a la educación privada, la Administración Nacional de Educación Pública, la Udelar y la Universidad Tecnológica.

En el marco de las jornadas, también se presentó el repositorio de la colección académica de defensa Orientales, que “busca preservar, documentar y tener acceso a todo aquello que llamamos investigaciones científicas en el campo académico de la defensa”, explicó D’Elia.