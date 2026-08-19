Jorge Díaz sobre el conflicto en el puerto: “La esencialidad está encima de la mesa”

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, dijo este miércoles a La mañana de la diaria en la diaria Radio que en el conflicto en la Terminal Cuenca del Plata (TCP), si bien el gobierno apunta a la negociación, efectivamente “la esencialidad está encima de la mesa”. En ese sentido, recordó que el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, “dio claramente la posición de Presidencia de la República” en declaraciones a las que suscribió. “Preferiríamos no hacerlo. No significa que nos vamos a cercenar de una posibilidad jurídica que existe”, expresó.

Además, el jerarca descartó que el cruce entre Sánchez y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, haya generado ruido en el gobierno. “Hay un dato de la realidad que es la regla básica número uno de la política: si cualquier integrante del gabinete tiene líneas rojas –que creo que todos las tenemos– y eventualmente el Poder Ejecutivo resuelve algo con lo que no estamos de acuerdo, el camino será: o acato y me callo, o me voy”, señaló.

Con todo, valoró que Sánchez dijo “algo que es una obviedad” y precisó que, cuando el prosecretario y el secretario de Presidencia se expresan, salvo que se haga “una aclaración específica” que indique lo contrario, “generalmente es en representación de la Presidencia de la República”, por lo que también negó que Sánchez haya desautorizado al presidente.

En el caso Cardama “nadie desconoce la existencia de un fraude”

Este viernes es la última reunión de la comisión investigadora por el caso Cardama. Díaz dijo que siguió “bastante de cerca” el proceso y entiende que “ya hay una conclusión general, porque así lo dijeron, por lo menos, diputados de la oposición en la comisión investigadora, de que acá nadie desconoce la existencia de un fraude”.

En su visión, hay dos conclusiones: por un lado, que “es claro que hubo un fraude” y, por otro, la declaración del estudio Delpiazzo Abogados de que “ellos no habían dado el aval para aceptar el aval”, cuando ese era el “escudo” de la actual oposición. “Yo no sé si el informe del Frente Amplio lo va a votar solo el Frente Amplio. La división entre la oposición y el gobierno no sé si está tan clara. Yo he escuchado algunas declaraciones de legisladores que no forman el gobierno que tampoco están muy contentos con todo esto”, apuntó.

Díaz reconstruyó que, al presentar la primera denuncia, los hechos corroborados eran que “se había presentado una garantía falsa porque era una empresa inexistente”. Luego se sumó un informe de un notario español que planteó “que el documento notarial que se había agregado para acreditar la representación también era falso”, mientras que el auténtico indicaba que no se presentó nada para acreditarse en representación de la empresa.

“Todo eso es una cosa armada para darle una apariencia de veracidad que no tenía. Esa fue la tercera ampliación. Ahora, seguramente, se haga una cuarta ampliación informando de la situación de estas empresas españolas dedicadas a la fruticultura que venden pellets, que habrían sido las empresas contratadas por Cardama para conseguir la garantía”, señaló.

El discurso de Lacalle Pou “está aplicando un manual a la perfección”

Díaz dijo que el discurso del expresidente Luis Lacalle Pou fue el que “esperaba”, ya que el exmandatario “está haciendo lo que tiene que hacer”: “Aparecer cuando tiene que aparecer, desaparecer cuando tiene que desaparecer, decir lo que tiene que decir en el momento correcto. Está aplicando un manual a la perfección”.

No obstante, rescató el tono del nacionalista de reivindicar el “valor de la discusión de las ideas, dejando de lado los insultos”. En la misma línea, llamó a prescindir de “esa fanfarria que hemos heredado de otros países de ir a votar con una banderita”, acciones que consideró que son “para la tribuna”, “no le hacen bien a la política” y que en Uruguay “no pasaban”.

Finalmente, consultado sobre los niveles de desaprobación del gobierno, Díaz opinó que el error fue intentar solucionar problemas heredados sin “explicitar con total claridad” la situación en la que recibieron el país. A título personal, opinó que a la gestión le están faltando “sueños” y es necesario “volver a los símbolos” y a la “mística de izquierda”. Dijo que es preciso “apelar a la emocionalidad” y “transmitir la esencia de la izquierda”.