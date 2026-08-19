Orsi dijo que “se viene encontrando una solución” al conflicto en la terminal de contenedores del puerto de Montevideo

Con respecto a la eventual declaración de esencialidad, el presidente sostuvo que “las empresas prefieren caminar hacia un acuerdo que les dé continuidad y tranquilidad”.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, asistió en la mañana de este miércoles a un encuentro nacional de delegados de los Centros Educativos de Capacitación, Arte y Producción, que tuvo lugar en la Torre de Telecomunicaciones. Allí, el mandatario fue consultado en una rueda de prensa sobre el conflicto en la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo, en el marco de la negociación de un nuevo convenio colectivo entre el sindicato y la empresa Terminal Cuenca del Plata, cuya accionista mayoritaria es Katoen Natie.

Orsi dijo que se trata de “un tema difícil” porque hay varios asuntos “cruzados”. “Hay distintas empresas que trabajan ahí y hay una parte que es la que tiene conflictos, que es la de los contenedores, [pero] el puerto sigue funcionando, la parte granelera nunca paró”, señaló.

El presidente confirmó que la operativa portuaria fue uno de los temas que trató este martes en la Torre Ejecutiva durante una reunión que mantuvo con las autoridades de la Confederación de Cámaras Empresariales. “Por lo que tengo entendido, porque esto es hora a hora, o día a día, se viene encontrando una solución”, destacó.

Consultado sobre la posibilidad de que, en caso de que no haya avances en el corto plazo, el gobierno decrete la esencialidad en el sector, Orsi dijo que “las herramientas institucionales existen”, por lo que “es una obviedad decir que cuando se tienen que usar, hay que usarlas”. Sin embargo, subrayó que actualmente “el acuerdo es lo que todos queremos”. Puntualizó que incluso “las empresas prefieren caminar hacia un acuerdo que les dé continuidad y tranquilidad”.

Con respecto a las declaraciones del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, sobre el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, el presidente dijo que el tema “ya está” porque “ya los dos hablaron”. “Es parte de la dinámica donde cada uno piensa con cabeza propia; está bueno que se opine”, comentó.

Por otra parte, acerca de la decisión de la empresa Fábricas Nacionales de Cerveza de cerrar su planta en Minas para concentrar la producción en Montevideo, el mandatario dijo que se trata de un asunto “complejo”. “Hoy estuve hablando con el intendente de Lavalleja [Daniel Ximénez]. En el año 24 se había tomado una decisión y, por ser un año muy particular, se pateó la pelota para adelante. La empresa viene manifestando que están tomando decisiones a nivel regional, que obviamente a nosotros nos complica por lo menos la planta de Lavalleja”, expresó. “Tenemos que ver cómo lo resolvemos”, agregó.

Por último, consultado sobre las inundaciones que se registraron en el departamento de Cerro Largo, Orsi señaló que también se comunicó con el intendente Christian Morel, dado que la lluvia “golpeó fuerte en Melo”. “Esto es un proceso que arranca ahora y que sabemos que por lo menos hasta abril del año que viene va a estar, salvo en enero y febrero, [cuando] capaz que afloja un poco”, apuntó, en referencia al fenómeno climático El Niño.

“Hay que prepararse bastante mejor, [aunque] nunca estás del todo pronto, porque si el volumen de agua supera lo histórico, es complicado, pero hay un buen diálogo con los intendentes”, resaltó.