Embajador uruguayo en Estados Unidos participó en la reunión contra “el resurgimiento del terrorismo político”

Daniel Castillos junto al embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi, el 5 de julio, durante una recepción a bordo del velero escuela Capitán Miranda, en el marco de su estadía en la ciudad de Nueva York. Foto: redes sociales del Capitán Miranda

“No podemos aceptar como fuerza política que se participe en una actividad con esa convocatoria”, dijo el dirigente del MPP Charles Carrera, para quien “no es lo mismo que participe un embajador” que otro funcionario diplomático.

“Para aquellos de nosotros que crecimos en la década de 1970, el tema que vamos a discutir hoy es demasiado familiar. Desde las Brigadas Rojas y el Grupo Baader-Meinhof en Europa, hasta el Weather Underground aquí en Estados Unidos, hasta los tupamaros y los montoneros en América del Sur, muchos de nuestros países están familiarizados en el pasado con el terrorismo político, y desafortunadamente estamos viendo un resurgimiento de eso de nuevo hoy. Y es por eso que estamos reunidos aquí, para hablar de esta peligrosa tendencia”.

Así inauguró el jueves de la semana pasada el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, la denominada “Reunión ministerial sobre el resurgimiento del terrorismo político”, que fue organizada por el Departamento de Estado, liderado por Marco Rubio. “Están aquí porque esto es real, y está empeorando, y ya no se puede negar, y ya no se puede ignorar, porque es hora de aplastar este mal para siempre”, advirtió Rubio a los participantes de la “coalición” de más 60 países que asistieron a la actividad.

Según informó El Observador, el representante de Uruguay fue el embajador en Estados Unidos, Daniel Castillos. A Castillos, funcionario diplomático de carrera, se lo puede ver en la foto de la reunión que compartió el propio Rubio en redes sociales. Hasta este martes, la información brindada desde la cancillería era que Uruguay estuvo representado en el encuentro por un funcionario de la embajada que asistió “con la instrucción precisa de escuchar simplemente”.

Consultado al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, aseguró el lunes que el gobierno uruguayo está “en las antípodas” de las declaraciones de Rubio y el Departamento de Estado. “Nosotros no admitimos que se trate a ninguna fuerza de este gobierno de esa manera. Eso está de más decirlo, es de sentido común”, aseveró el canciller, en referencia a la mención al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.

En la misma línea, la Mesa Política del Frente Amplio (FA) repudió el ámbito promovido por Estados Unidos, al que definió como “un nuevo intento de injerencia en la soberanía de los pueblos de América Latina al pretender encubrir en discursos contra el terrorismo su vocación imperialista de dominación”. En diálogo con la diaria, el exsenador del Movimiento de Participación Popular (MPP) e integrante de la Mesa Política del FA Charles Carrera dijo a la diaria que las declaraciones del Lubetkin “dejaron bien claro cuál es la posición de la República” y “descomprimió bastante la preocupación que existía en la fuerza política”.

Por su parte, en una entrevista con el programa Legítima defensa, el presidente del FA, Fernando Pereira, manifestó: “Si me preguntás cuál es la posición del FA en torno a esto: un ‘no’ rotundo. Si me preguntás cuál es la posición del gobierno: también un ‘no’ rotundo. ¿Por qué se estuvo? Bueno, fue una decisión de escuchar y claramente también un rechazo a ese tipo de aseveraciones que solo hacen daño y generan polarización en la sociedad”.

Charles Carrera: “Era una actividad política e ideológica”

En la declaración, la Mesa Política del FA afirmó que la instancia fue “convocada con un título engañoso”. En el programa de streaming En clave país, el senador del MPP Daniel Caggiani sostuvo que la convocatoria, que “era para hablar sobre el terrorismo en general”, se “convirtió en una acción aparentemente de campaña electoral en las elecciones de Estados Unidos”.

En diálogo con la diaria, Heber Bousses, fundador e integrante de la dirección nacional del MPP, dijo que, personalmente, vio “mal” tanto las afirmaciones que se hicieron en Estados Unidos como la participación del embajador uruguayo, “independientemente de que, aparentemente, la convocatoria era una cosa, pero después resultó otra”.

Según supo la diaria, el comunicado de prensa del Departamento de Estado emitido el día anterior al encuentro adelantaba el sentido de la reunión: “El terrorismo político de extrema izquierda está resurgiendo, manifestándose en actos terroristas violentos en todo el hemisferio occidental, Europa, Asia y más allá. No se trata de incidentes aislados. Reflejan una estrategia deliberada y motivada ideológicamente para desestabilizar las sociedades libres”.

“Uno no puede compartir ir a una actividad con esa convocatoria y con ese título, en eso no hay dudas; además, hicieron manifestaciones muy injuriosas contra organizaciones políticas que integran el Frente Amplio”, afirmó Carrera, que también consideró que “no fue feliz” la comunicación que se hizo desde la cancillería en torno a la participación de Uruguay en la reunión. Remarcó que “no es lo mismo que participe un embajador” que otro funcionario diplomático.

Este martes, Lubetkin compareció ante la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados para presentar los artículos de la Rendición de Cuentas que corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores. El ministro se retiró del Parlamento sin hacer declaraciones a la prensa.

Carrera sostuvo que está bien participar en ámbitos de cooperación internacional “para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico o, realmente, el terrorismo”, pero afirmó que, “sin lugar a dudas, esta era una actividad política e ideológica” que el FA no puede “compartir de ninguna manera”. “No podemos aceptar como fuerza política que se participe en una actividad con esa convocatoria”, aseveró.

En cuanto a los dichos de Rubio, Bousses señaló que “todo eso es parte de una retórica con la que quieren instalar un relato que está caduco”, y afirmó que quienes respaldan dicha retórica “no tienen idea de lo que pasa en este país con ese tema”. “Nadie se asustó acá”, afirmó.

Caggiani, quien reconoció que, “con el diario del lunes, hasta quizás hubiera sido mejor no participar” en la reunión, sostuvo que “sí hay que combatir el terrorismo en general, pero sobre todo tener presente que en Uruguay somos una de las democracias más estables del continente”. “Tenemos un sistema de partidos y el Frente Amplio lo integra, y el MLN también hace mucho tiempo”, expresó.

Desde la oposición, en tanto, el diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez cuestionó lo “errático” e “incongruente” del vínculo del gobierno con Estados Unidos. “Hoy tenemos justamente frente a nosotros esa discusión interna del Frente Amplio: lo consideran un error político, pero el canciller y el presidente siguen participando en estos eventos”, expresó en una rueda de prensa.