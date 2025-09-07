El embajador Daniel Castillos asumió el viernes su cargo como embajador de Uruguay en Estados Unidos. El acto protocolar se desarrolló en la Casa Blanca con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Castillos fue embajador uruguayo en Rusia en el período pasado (2021-2025). Previamente se desempeñó como embajador en Sudáfrica (2013-2018) y fue ministro consejero en España (2009-2013). Es abogado por la Universidad de la República y tiene estudios de posgrado en Relaciones Internacionales en la Universidad de Oxford.