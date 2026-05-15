La Intendencia de Montevideo (IM) inició una campaña informativa sobre el correcto uso de los contenedores que estará sucedida por un fortalecimiento de la fiscalización. A priori, mayo se destinará a la divulgación y a partir de junio inicia el robustecimiento de los controles, aunque ya se están “aplicando algunas sanciones”, contó el director departamental de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, a Panorama informativo en la diaria Radio.

Enmarcado en el plan para atacar la problemática de la limpieza en Montevideo, la fiscalización es “una de las tantas cosas que hay que hacer” y en la administración están “convencidos de que hay que generar un cambio cultural”. “Se logra con mucha cercanía, con cambios reales, con un plan que se conozca y enamore a la gente, con mucha educación ambiental y también asegurando el cumplimiento de la normativa”, enumeró.

En la etapa actual están informando tres elementos a la población: “qué es lo que dice la normativa”, “hacia dónde va Montevideo con esto” y “todos los canales de comunicación de la IM”. “En algún momento –si informamos, dimos nuestros canales de comunicación y nos pusimos a las órdenes– nos encontramos con que alguien no cuida la limpieza, pero ya con alguna acción deliberadamente agresiva hacia la ciudad, la sanción es algo que ya estamos haciendo, pero que se va a ir extendiendo”, puntualizó.

Explicó que están entregando una carta y un folleto “masivamente” en hogares, instituciones o comercios y en el mes de mayo prevén “llegar a todo el departamento”. También tienen “claramente identificados los lugares críticos”, hacia donde eventualmente orientarán el control: “Tenemos, en cada municipio, identificados los 50 contenedores donde hay mayor cantidad de problemas”. Además, localizaron basurales que aparecen “a medida que nos alejamos del centro”, sobre todo en los municipios F y A. Dijo que en la periferia de la ciudad es “donde más se va a notar el cambio” porque “los contenedores públicos se van”.

“No es nuestro objetivo multar, pero entendemos que es parte de la estrategia si queremos lograr un cambio”, dijo. Para sancionar, la IM tiene un cuerpo inspectivo, está “sumando cámaras” y tiene “autos con cámaras que están circulando por la ciudad”. Si una persona “comete un error” la IM continuará “apelando a la información”, pero también cuentan con videos “de vehículos tirando residuos pensando que nadie lo ve; eso es una sanción directa porque ese vecino que está en un gran vehículo tiene claro que no lo puede hacer”.

Herou indicó que “sin sanciones ante determinadas situaciones esto no va a funcionar”, pero la posicionó como “parte de una estrategia muy amplia” que cuenta con 10 objetivos y apunta al “cambio en el modelo de limpieza”. “A eso se le suma la clasificación en origen para generar menos residuos y la educación ambiental, un cambio muy grande que tiene, como una de sus patas, la fiscalización”, dijo.

Respecto a los montos, dijo que la normativa permite sanciones hasta de 350 unidades reajustables (UR), pero superando las 70 UR “lo tiene que aprobar la Junta Departamental”. Sin embargo, advirtió que “eso es para situaciones graves” –un agravante es contaminar un curso de agua, por ejemplo–, siendo que “incide la gravedad de la acción, la reincidencia y un montón de cuestiones para definir el monto de la multa”, señaló.

Otra preocupación radica en las personas en situación de calle. Herou dijo que genera “dolor” porque “no está fácil pasar estas horas en la calle”, y detalló que el intendente de la capital, Mario Bergara, “ha pedido a varias direcciones que articulemos de la mejor manera con los programas que ha presentado la Presidencia de la República”. Así, buscarán que las personas sin hogar “puedan incorporarse en estrategias y posibilidades reales de trabajo digno con la IM y a través de programas que viene impulsando el gobierno nacional”.

El plan de la IM para la limpieza

“Hay que poner sobre la mesa que evidentemente tenemos un problema”, dijo Herou sobre la limpieza. En la tesis de la IM, cuando los productos descartables desembarcaron en Uruguay y la capital optó por instalar contenedores públicos, “lo que fue una buena solución hace un buen tiempo atrás hoy se está relacionando con una parte importante del problema”.

Listó requisitos para que “funcionen”: se necesitan “suficientes contenedores instalados”, el vaciado debe realizarse “correctamente y con la frecuencia que se necesita”; que se utilicen “correctamente” y que “no se den algunas situaciones donde alguien pasa y tira todo para afuera”. “Montevideo tiene problemas en las cuatro cosas”, dijo.

Reiteró que el plan para enfrentar la problemática permitirá retirar 7.000 en un total de 11.800, mientras que Montevideo transita hacia un régimen de contenedores intradomiciliarios e intraprediales. “Estamos trabajando para que a fines de 2028 todo este cambio esté consolidado”, sostuvo. Dijo que el cambio “ya empezó” pero “todavía no se nota porque Montevideo es grande”, aunque –con entregas de equipamiento a un ritmo de unas 2.000 familias por semana– se encaminan a “cerrar mayo con cerca de 40.000 familias que ya están con este nuevo sistema”, acotó.

“El cambio es notorio en La Teja, Carrasco, Cerro, Capurro, en todos los complejos y viviendas cercanas al Parque Rivera y podría seguir haciendo la lista de barrios”, sostuvo. Este fin de semana entregarán equipamiento a otro grupo de entre 500 y 600 familias, algo que “va a seguir sucediendo todas las semanas”, ya que en el periodo de gobierno prevén “transformar Montevideo” con un “doble objetivo: que la ciudad esté más limpia y que además logremos avanzar en un objetivo vinculado a objetivos ambientales”.

Reparó en que “una zona” del municipio B, “gran parte” del CH y “una mitad” del C permanecerán con contenedores públicos. Sin embargo, entienden que los contenedores de reciclaje en los supermercados “los tenemos que cambiar” y ya están en “proceso de compra de nuevo equipamiento” porque “muchas veces están muy sobre la vía pública y las personas que pasan terminan poniendo cualquier cosa”.

Consultado por otros modelos de limpieza en el mundo que sirvan como inspiración, Herou dijo que durante su gestión en Canelones analizó la experiencia del País Vasco, porque cuenta con “un plan muy claro que lo maneja todo el mundo, una fuerte articulación con quienes generan conocimiento y el sector privado, y una estrategia permanente a la valorización y disminución de la cantidad de residuos”. Esta tarde, en el marco del Día Mundial del Reciclaje, tendrán un intercambio virtual con representantes de unas 30 ciudades latinoamericanas y caribeñas sobre “qué hacer con los residuos y cómo recuperar y agregar valor”.

Sobre el financiamiento, dijo que con la aprobación del presupuesto se cubre “el 90% de los recursos que se necesitan para esta transformación”. Además, se presentó “un fondo extrapresupuestal por un 10% de ese monto que se necesita, que está a estudio de la Junta Departamental” exclusivamente para equipamiento.

Residuos en el Centro y la Ciudad Vieja: guardia de motocarros y contenedores soterrados

Consultado por la situación en barrios céntricos, Herou señaló que en esas zonas se tiene “una atención muy grande” y la Ciudad Vieja “ha mejorado mucho”. Dijo que en el Centro también hay “algunas cosas que han ido mejorando” y cuentan con “un despliegue de barrido manual y mecánico y lavado en torno a los contenedores permanente”, pero al mismo tiempo constataron “situaciones de mal uso de los contenedores”.

“Los contenedores están casi siempre vacíos en el centro porque la frecuencia es vaciado siete y quiere decir que se vacían todos los días. Vaciar todos los días los contenedores tiende a ser un poco ineficiente porque en realidad nunca se usa toda la capacidad del contenedor; lo estás vaciando más de lo necesario. De todas maneras, eso es lo que vamos a seguir haciendo”, dijo.

Al margen del vaciado, el barrido y la limpieza, tomaron la decisión de agregar “una guardia de motocarros”. Además, para parte del Centro y la “zona más turística” de Ciudad Vieja, están trabajando en “instalar los contenedores soterrados”. “Queremos trabajar mucho en el Centro y los contenedores soterrados van a ser un cambio importante. Estamos trabajando para poder instalarlos lo antes posible”, cerró.

El proyecto inmobiliario en Bañados de Carrasco

El jerarca departamental dijo que el proyecto de la empresa Bislun SAS para construir una urbanización en Bañados de Carrasco continúa a estudio, pero lo que se puso sobre la mesa fue “la importancia de cuidar un ecosistema que ha sido muy degradado en las últimas décadas”.

“Esa zona tiene una degradación importante, un impacto de la actividad humana muy importante; yo la conozco bien. Lo que hemos puesto en valor es la necesidad de que las cosas que sucedan en ese territorio tienen que ir de la mano con el cuidado y la recuperación de un entorno natural enclavado en el corazón del área metropolitana”, aseveró.