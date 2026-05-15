Este jueves, el fiscal especializado en Delitos Económicos Alejandro Machado confirmó a la diaria que asumirá la titularidad de la Fiscalía Especializada en Cibercrimen, un cargo por el que se había presentado a concurso. Esto significa que dejará de liderar dos investigaciones sensibles que remiten al período de gobierno del expresidente blanco Luis Lacalle Pou: el caso del astillero Cardama por la construcción de dos patrulleras oceánicas y el pasaporte que recibió el narcotraficante Sebastián Marset, con la posterior destrucción de documentación pública.

El acontecimiento tuvo repercusiones en el espectro político. “Solo una cosa diré: raro”, escribió el senador del Frente Amplio (FA) Nicolás Viera en X.

Vinculado a uno de los casos, Viera también se expresó acerca de la solicitud de diputados opositores para que la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, comparezca ante la comisión investigadora por Cardama tras conocerse que el astillero inició un arbitraje internacional contra el Estado uruguayo. Evaluó que, aunque la labor parlamentaria se desarrollaba “con un esquema de trabajo acordado, por etapas, para ser efectivos en la recopilación de la información”, con esa decisión se “decide tirar por tierra el acuerdo de trabajo y el buen clima de la comisión”.

También en filas frenteamplistas y pertenecientes al Movimiento de Participación Popular (MPP), los senadores Eduardo Antonini y Daniel Caggiani publicaron sus opiniones. Mientras que el primero indicó que “extraña y preocupa este movimiento apartando al fiscal que lleva adelante las investigaciones sobre dos temas sensibles”, el segundo dijo que resulta “muy raro” que “se cambie, sin justificación alguna, al fiscal que tiene a cargo las investigaciones de los principales casos sobre irregularidades e ilicitudes del gobierno anterior”. Agregó que permanecerán “atentos para ver a quién designan en su lugar”.

En la otra cámara, la diputada Julieta Sierra citó, desde el artículo que consignó la diaria, que Machado “estaba a la espera de oficios provenientes de organismos públicos para convocar a declarar a Lacalle Pou”. También tenía previsto citar a otros jerarcas públicos, en el marco de la destrucción en Torre Ejecutiva de un documento con certificación notarial que daba cuenta de que el gobierno conocía a Marset al tramitar su pasaporte.

Por otro lado, en palabras de la diputada Sol Maneiro: “No corresponde prejuzgar ni atribuir intenciones sin elementos, pero sí pedir garantías claras. ¿Quién asumirá estas causas? ¿Cómo se asegura su continuidad? ¿Qué criterios explican este traslado justo ahora? La ciudadanía merece transparencia”, redactó. La diputada Inés Cortés también se expresó al respecto, subrayó la “casualidad” del acontecimiento y dijo que es “una lástima para la credibilidad de las instituciones”.

Finalmente, el diputado Víctor Aldaya dedicó varias líneas al tema. Repasó que el fiscal Alejandro Machado y su equipo “investigaban dos causas sensibles para toda la sociedad y en especial para una familia muy arraigada a los juicios”. A la luz del traslado, señaló que está “todo muy entreverado” e indicó que “‘a río revuelto, hay que separar los bagres de las tarariras’, al decir de Lacalle Pou”.

Ojeda dijo que no hay “mano negra”: Machado “pujó” para ser fiscal de cibercrimen y “hace un año que está pidiendo para salir”

En diálogo con 5 sentidos, de Canal 5, el senador y secretario general del Partido Colorado (PC), Andrés Ojeda, dijo que los traslados son “lo más común del mundo” y reparó en que “todo el mundo sabe” que Machado “hace un año que está pidiendo para salir” y fue “el primero que pidió para ir” a la Fiscalía Especializada en Cibercrimen. Sin embargo, valoró que, más allá del cambio, “todos esos oficios y todo lo que está pendiente seguirá pendiente con otro fiscal”.

Señaló que las fiscalías especializadas en Delitos Económicos y Complejos “siempre van a tener causas polémicas de alto perfil político”, por lo que, si es necesario “esperar a que no tengan ninguna” para concretar los traslados, “no los traslado nunca” y “nunca se van a poder ir de ahí si se quieren ir”. “No debería tener ningún efecto”, y los oficios van a llegar, “los firme Machado o los firme quien los firme”, indicó.

En palabras de Ojeda, Machado “pujó” para ser fiscal de cibercrimen: “Si el propio fiscal es el que solicita trasladarse, no hay ninguna mano negra de ningún tipo, porque acá lo que se quiere decir es que hay una decisión que va a beneficiar o perjudicar a alguien en su caso”.