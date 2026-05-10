La Intendencia de Montevideo (IM) lanzó el lunes pasado una campaña de información dirigida a habitantes y comercios de los municipios B (Ciudad Vieja, Centro, Cordón y Parque Rodó, entre otros barrios) y C (Prado, Capurro y Aguada, entre otros) sobre el correcto uso de los contenedores ubicados en la vía pública. Tanto hogares como comerciantes recibieron una comunicación que detalla qué contenedores deben usarse para cada tipo de residuos, y en qué horarios.

Luego se prevé controlar a través de inspectores y cámaras de vigilancia el correcto uso de los contenedores y multar si se detecta que las personas tiran residuos fuera de estos, si los comercios usan contenedores domiciliarios para deshacerse de sus residuos o si las personas dejan residuos voluminosos como muebles, restos de poda o escombros en el entorno de los contenedores. Las multas podrán ser de hasta 350 unidades reajustables (cerca de 670.000 pesos).

Las acciones se enmarcan dentro del Plan Departamental de Limpieza y Gestión de Residuos 2026-2027, aprobado en 2025. Se prevé que los operativos se extiendan luego a los municipios CH y A, más tarde al G y al D, y finalmente al E y F.

Consultado sobre el plan este domingo en rueda de prensa, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, aclaró que “la idea es fiscalizar, pero siempre iniciando desde la información, dejándoles claro a vecinos y vecinas las conductas que uno espera como montevideano que desarrollen, para que todos contribuyamos a un Montevideo más limpio”. “La intención acá no es multar, castigar, sancionar. La intención es que la conducta de vecinos y vecinas sea complementaria con la de la intendencia. Evitar que haya basura en la calle, evitar que los contenedores estén sobrecargados o que haya tanta cosa fuera de los contenedores, incluso residuos que no corresponden que estén”, agregó el intendente.

Afirmó que los planes para avanzar hacia contenedores intradomiciliarios e intraprediales e ir paulatinamente retirando los contenedores de la vía pública va a “ayudar” a una mayor limpieza de la ciudad, pero apuntó que “sin la concurrencia de vecinos y vecinas va a ser difícil”.