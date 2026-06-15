Directorio del Partido Nacional advierte sobre la inseguridad y sostiene que el plan del gobierno “no viene funcionando”

Este lunes, el directorio del Partido Nacional (PN) se reunió durante dos horas para tratar varios temas de la agenda pública. Al término de la sesión, el presidente del partido, Álvaro Delgado, informó en una conferencia de prensa que recibieron al economista y coordinador del Centro de Estudios del PN, Gonzalo Baroni, quien presentó un informe preliminar acerca del proyecto de ley del gobierno sobre competitividad y reducción del costo de vida, que fue presentado la semana pasada.

“Este es un proyecto de ley que va en el sentido de beneficiar al consumidor. Y todo aquello que vaya en el sentido de la libertad, bajar las regulaciones y desburocratizar la actividad económica nosotros lo acompañamos. El Centro de Estudios va a trabajar en hacer algunas propuestas adicionales a esta iniciativa del Poder Ejecutivo, una vez que tengamos el articulado, que todavía no está presentado”, señaló Delgado.

Luego, Delgado dijo que también recibieron un informe de la comisión asesora de seguridad pública del directorio del PN, que integran los legisladores de las comisiones de seguridad de ambas cámaras y exjerarcas de la administración anterior, entre ellos, los exministros del Interior Luis Alberto Heber y Nicolás Martinelli, “a raíz de la situación de inseguridad que se sigue viviendo”. Delgado subrayó que, “obviamente, el plan de seguridad que se anunció después de un año de planificación, en los hechos, no viene funcionando”.

Por su parte, Heber dijo que en la comisión de seguridad están “muy preocupados por la situación de inseguridad que está viviendo la población” y pidieron una reunión del directorio para tratar el tema. En el medio, recordó los anuncios del titular del Ministerio del Interior, Carlos Negro, sobre el reciente recambio de jerarcas en la Policía. “Entonces, lo primero que uno tiene que razonar es: ¿por qué hace los cambios? Porque está fracasando, porque no está dando resultados. Entonces, hay una cuota de crédito que hay que darle a la administración en cuanto a cómo funcionan los nuevos cambios”, señaló.

De todos modos, Heber subrayó que “hay problemas endémicos” que les preocupan y son los que llevaron al directorio porque no ven “el plan del ministro”. Consignó que el senador nacionalista Javier García le preguntó a Negro, en el Senado, sobre el plan integral Más Barrio, y aseguró que el ministro contestó que “no es un plan de seguridad”, sino “de vivienda”. “Entonces, la pregunta es: ¿dónde está el plan? ¿En qué consiste? No vemos el plan y vemos que se viene fracasando, porque han aumentado los homicidios, notoriamente, y hemos visto un reclamo de la ciudadanía generalizado”, subrayó.

Por último, la diputada suplente del PN Patricia Rodríguez, expresidenta del sindicato policial, destacó la preocupación que tienen sobre lo que está sucediendo “en torno a los funcionarios policiales”, porque, “cuando se ataca a la Policía, no solo se ataca a la Policía”, sino también “al Estado y a la ciudadanía toda”. “Cuando la gente empieza a tener miedo y ve mermada su libertad, sumando el ataque sistemático a los funcionarios policiales, se hace muy preocupante la situación que estamos viviendo”, expresó.

Rodríguez dijo que le han pedido a Negro “que sea mucho más enfático a la hora de respaldar a los policías” para que “no se sientan solos a la hora de enfrentar a una delincuencia que es cada vez más agresiva y que nos tiene en vilo a todos, a ciudadanos y a funcionarios, cosa que es grave”. “Lo queremos dejar bien claro: estamos del lado correcto de la historia, del lado de los policías que salen todos los días a dejar la vida en la cancha por la seguridad de todos”, finalizó.