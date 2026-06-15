Juan Miguel Petit fue electo para integrar el Comité de Derechos Humanos de la ONU

La cancillería uruguaya felicitó al actual director de la INDDHH y destacó “el compromiso histórico y sostenido del Uruguay con el Estado de derecho, el multilateralismo y la promoción y protección de los derechos humanos”.

Juan Miguel Petit, uno de los cinco directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), fue electo este lunes para integrar el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un comunicado. La elección se llevó a cabo en el marco de la 42ª reunión de los países que adhieren al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tuvo lugar en Nueva York, Estados Unidos.

Petit, quien en setiembre del año pasado cerró un ciclo de diez años como comisionado parlamentario penitenciario para asumir como director de la INDDHH, estará en ese puesto internacional entre 2027 y 2030.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tiene como cometido central supervisar la aplicación y el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los estados miembros.

Según la cancillería uruguaya, la presencia de Petit en este órgano internacional “refleja el compromiso histórico y sostenido del Uruguay con el Estado de derecho, el multilateralismo y la promoción y protección de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores resaltó que la postulación de Petit “se fundamentó en su solvencia técnica, independencia e imparcialidad, así como en su amplia trayectoria nacional e internacional, que combina el diálogo constructivo con los estados y la sociedad civil y una atención prioritaria a personas y grupos en situación de mayor vulnerabilidad”.

En el comunicado, el gobierno uruguayo agradeció el respaldo recibido por parte del resto de los países, felicitó a Petit y reafirmó su “voluntad de continuar trabajando en favor del fortalecimiento del sistema internacional de protección de los derechos humanos”.