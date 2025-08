La Asamblea General votó este martes la designación de Juan Miguel Petit, actual comisionado parlamentario para el sistema carcelario, como nuevo director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), y logró así completar el consejo directivo que había quedado sin dos miembros tras las renuncias de Wilder Tayler y de Bernardo Legnani.

La elección de Petit se alcanzó en la segunda votación de este martes, luego de que en la primera algunos votos se dividieran para dar una señal de apoyo a todas las candidaturas. El Frente Amplio (FA), por ejemplo, dio sus votos a las dos candidaturas femeninas. De esa forma, Petit recibió 67 apoyos en la primera vuelta, Mariana Achugar 18, Ricardo Changala 16 y Ana Agostino 15. Cabe recordar que hasta el lunes había seis candidaturas, pero el abogado Óscar López Goldaracena bajó su postulación.

Tras esa votación “virtual”, la “real” fue la segunda. En esa oportunidad, Petit logró superar el requisito establecido en la ley de los dos tercios de la conformación de la Asamblea General, al llegar a 114 votos de los 117 legisladores que estaban presentes. Este número fue alcanzado gracias a los votos del FA, el Partido Colorado (PC), el Partido Nacional (PN), el Partido Independiente (PI) e Identidad Soberana (IS). Cabildo Abierto (CA) no acompañó la designación y cuestionó el acuerdo alcanzado entre frenteamplistas, colorados e independientes.

En declaraciones a la prensa, el diputado cabildante Álvaro Perrone aseguró que el proceso de selección en realidad “fue un acuerdo sin analizar la trayectoria de los candidatos”, y señaló que el acuerdo entre frenteamplistas, colorados e independientes supuso que Mariana Mota (que sucedió a Tayler) obtuviera los apoyos colorados e independientes y Petit los frenteamplistas.

“Lo que nosotros hicimos fue votar en blanco, porque evidentemente el proceso de selección termina siendo una mentira. Esa es la realidad, esto es un reparto de cargo”, acusó, y dudó sobre las “capacidades” del comisionado parlamentario para asumir este puesto. “Yo no le reconozco a Petit que haya hecho un buen trabajo en las cárceles”, lanzó.

Los legisladores que votaron a favor de Petit defendieron el acuerdo alcanzado. Por ejemplo, el diputado frenteamplista Alejandro Zavala, integrante de la comisión bicameral que trabajó en los perfiles de los candidatos, dijo en rueda de prensa que la negociación partidaria demuestra “cómo funciona la República”.

“Los dos tercios se usan para muchísimas cosas, para elegir a los directores de los entes autónomos, para las venias, etcétera. Las amplias mayorías requieren acuerdos y conversaciones, y significa también un respaldo importante para personas que tienen que desempeñar tareas en las que representan a toda la sociedad, no sólo a un sector”, enfatizó.

Por la misma línea fue el senador del PN Javier García: “En esta casa del Parlamento no hay ninguna decisión que no sea política. Todas las decisiones [lo son], porque está en la naturaleza de las cosas. Esta es la sede del sistema político uruguayo, donde están representados todos los uruguayos a través de senadores y diputados, así que todas las decisiones, todas, son políticas. No hay ninguna que no lo sea”, dijo.

El senador colorado Tabaré Viera afirmó, por su parte, que los “acuerdos no son malos ni espurios”. “Los acuerdos son la esencia de la política. Hubiera sido malo que hubiéramos acordado por reparto, pero cuando se presentaron los candidatos la única forma de lograr apoyar es conversando”, valoró en su fundamentación.

En este contexto, Perrone protagonizó un entredicho con el senador colorado Robert Silva. Luego de la segunda votación, y al fundamentar el voto, Silva cuestionó al cabildante por su postura y aseguró que CA había promovido un nombre para competir para ser director de la institución. Perrone, con el micrófono apagado, tildó a Silva de “mentiroso” y la vicepresidenta y presidenta de la Asamblea General tuvo que llamarlos al orden a ambos. En rueda de prensa, el cabildante aseguró que CA no propuso “ninguna candidatura”. “Falso, es mentira. Nosotros no presentamos ninguna candidatura. Están las actas de la comisión. Robert Silva miente”, acusó.

El de Mota y el de Petit son “dos excelentes nombres, respetabilísimos”

La senadora Constanza Moreira, presidenta de la comisión bicameral que estudió las designaciones, celebró que “de a poco” se fue conformando el consejo de la INDDHH. “La ley no previó que los directores renunciaran y nosotros tuviéramos que hacer una designación a medio camino. Y por eso el proceso fue tan lento, porque está pensado para otros tiempos”, valoró la legisladora.

Moreira apuntó que “todas las candidaturas” fueron “excelentes” y que, con eso, se “refleja un clima que anima a las organizaciones sociales que volvieron a confiar y a presentar candidatos”. “Las buenas candidaturas también surgen de la fuerza de las organizaciones sociales”, sintetizó.

En esa dirección, la senadora celebró lo alcanzado. “Logramos cerrar hoy y volver a completar con estos dos muy buenos nombres, el de Mariana Mota y el de Petit. Son dos nombres muy conocidos por la sociedad uruguaya y representan perspectivas de lucha por los derechos humanos de distinta trayectoria y de distintos temas, pero ambos nombres respetabilísimos”, remarcó, en referencia a la labor de Mota sobre el pasado reciente, y el de Petit, relacionado con las cárceles y la infancia.

A pesar de lo indicado por Perrone, la mayoría de los legisladores coincidieron en el destaque a la trayectoria de Petit al frente del comisionado, pero también a su rol como periodista y a su trabajo en Unicef. “Siempre estuvo vinculado a los derechos humanos”, valoró García.

Para el diputado colorado Felipe Schipani, el apoyo a Petit se da “porque estamos convencidos de que reúne todas las características para asumir el cargo”. “Ha dedicado 40 años de su vida a los derechos humanos”, resaltó.

De esta forma, la Asamblea General completa el consejo directivo de la INDDHH, que se encontraba sin dos miembros desde mediados de junio, luego de la renuncia de Wilder Tayler en mayo y la de Bernardo Legnani algunas semanas después. La exjueza Mariana Mota fue elegida para suplantar a Tayler.