Mides lanzó campaña de concientización contra la discriminación de personas mayores

La presidenta del Inmayores, Marianela Larzábal, llamó a “garantizar respuestas adecuadas y políticas adecuadas que respondan a las necesidades de las personas mayores”.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) lanzó este lunes por la mañana una campaña de concientización contra el maltrato a la vejez. Titulada “Por una sociedad libre de viejismo”, la campaña consta de una serie de videos que retratan situaciones de discriminación que las personas mayores en nuestro país deben hacer frente.

Tras la presentación, la presidenta del Instituto Nacional de las Personas Mayores, Marianela Larzábal, llamó a implementar “cambios sociales y culturales” en la sociedad uruguaya, de forma de “generar cambios estructurales” que permitan “tener una vida libre de violencia y envejecer con dignidad”.

La jerarca dijo que la violencia se manifiesta generalmente en el ámbito intrafamiliar, y que quienes más sufren son las mujeres mayores.

También apuntó a trabajar sobre la violencia psicológica, patrimonial y física que sufren los adultos mayores, así como episodios de abuso, maltrato y abandono.

Por otra parte, lamentó que “las estadísticas no son claras” porque las personas mayores “no suelen denunciar esos tipos de violencia”, ya que quienes cometen los abusos integran “sus entornos más cercanos”, algo que “afecta mucho su salud mental”.

Larzábal consideró que es necesario reflexionar sobre los diferentes prejuicios y estereotipos que “están muy incorporados” para “perder el miedo a envejecer”, así como “promover los factores de prevención”, algo para lo que el Inmayores trabaja junto a diferentes instituciones, como en el diseño del tercer Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez.

En suma, convocó a “cambiar la percepción que tiene la sociedad y las instituciones” al respecto “por una mirada sobre los derechos de las personas mayores”.

“Hay mucho miedo a nivel social a envejecer, porque hay una carga negativa”, consideró la jerarca, que recordó que la tasa demográfica de nuestro país podría llevar a un incremento en la población mayor en los próximos años. “Todos podríamos gozar, si logramos avanzar en derechos, en garantizar respuestas adecuadas y políticas adecuadas que respondan a las necesidades de las personas mayores a tiempo, de una vejez digna y con derechos. Uruguay tiene que avanzar en dar mejores respuestas, en hablar y en perderle el miedo, esa carga negativa a la vejez, para poder vivir vejeces dignas”, evaluó.

Civila: “Hay una discriminación real y cotidiana hacia las personas mayores”

En una rueda de prensa tras el acto de presentación, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, expresó que “hay una discriminación real y cotidiana hacia las personas mayores” en la sociedad uruguaya. Según dijo, esto se observa “en cosas que ni siquiera percibimos o no nos damos cuenta”, que refuerzan “ciertos estereotipos [y] prejuicios”. “Es muy importante hacerlos visibles”, dijo.

En esa línea, planteó que es necesario implementar actividades comunitarias como forma de promover la integración en la sociedad de forma intergeneracional. “Ese intercambio entre generaciones también es muy importante para combatir el viejismo”, evaluó.

El ministro consideró que “hay muchísimo para hacer” con respecto al registro y la información de casos de abuso y maltrato hacia las personas mayores, ya que si bien la problemática “se viene encarando desde hace un tiempo, no tiene el mismo nivel de robustez que tiene [...] en otras áreas”. Igualmente, apuntó a la necesidad de “hacer camino” y trabajar en la formación de funcionarios públicos para el tratamiento adecuado de las personas mayores desde las diferentes instituciones del Estado. También realzó el valor de las campañas de bien público, como la presentada en esta oportunidad, que “pone en palabras el tema” y “lo muestra a través de ejemplos concretos de personas reales”.

Por otra parte, luego de que se le preguntara por el trabajo de la cartera en el marco del mecanismo de evacuación obligatoria de personas en situación de calle por las bajas temperaturas, el ministro destacó que “el esfuerzo que está haciendo el Estado en materia de atención a personas en situación de calle no tiene antecedentes”. “Es importante que lo dimensionemos como sociedad”, evaluó, y apuntó que las acciones emprendidas van más allá de la implementación de la alerta roja por frío extremo.

Civila dijo que, producto del descenso de las temperaturas en los últimos días, las autoridades “intensificaron” las acciones, por lo que es de esperar un nuevo récord en el número de personas atendidas. “Vamos a seguir trabajando con mucha fuerza, porque es un tema que nos desvela”, aseveró el ministr. “No lo podemos tomar como un conjunto de problemas individuales que están ahí sino como una herida también a la dignidad de la sociedad, así que por eso venimos trabajando con mucha fuerza e innovando también, haciendo cosas que para nosotros son muy importantes y que han dado mucho resultados”, resumió.