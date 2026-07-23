CAF aprobó el financiamiento para las obras en Aguas Corrientes que sustituyen el proyecto Neptuno

El presidente de OSE, Pablo Ferreri, dijo que se trata de “un paso muy importante” para fortalecer el abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana.

El presidente de OSE, Pablo Ferreri, anunció este miércoles que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobó el financiamiento para el consorcio privado encargado de ejecutar las nuevas obras en Aguas Corrientes, las cuales suponen una reformulación del proyecto Neptuno, impulsado por el gobierno anterior y renegociado por la actual administración.

A través de X, Ferreri sostuvo que se trata de “un paso muy importante para continuar avanzando, de acuerdo a lo planificado, en el fortalecimiento del abastecimiento de agua potable para el área metropolitana”. El titular de la empresa estatal señaló que en setiembre de este año “comenzará la construcción de la nueva planta potabilizadora de Aguas Corrientes”, la cual una vez puesta en funcionamiento “producirá hasta 200.000 metros cúbicos diarios e incorporará tecnología de ozonización, mejorando la calidad del agua y la capacidad de respuesta del sistema”.

Ferreri apuntó, además, que con las obras “se ejecutarán la séptima línea de bombeo, una nueva estación de energía y la infraestructura necesaria para el tratamiento de lodos, en el marco de inversiones que superan los 200 millones de dólares”.

El presidente de OSE destacó que, junto con la represa de Casupá –que es un proyecto independiente– y con “las soluciones previstas para el este de la Costa de Oro”, las obras de la empresa pública “permitirán consolidar, con una mirada de largo plazo, un sistema más robusto y seguro para garantizar el abastecimiento de agua potable hacia 2045”.